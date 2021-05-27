Що приготувати на обід – 3 рецепти смачного супу харчо

Цей пряний і густий суп – класика грузинської кухні

Суп харчо Фото: freepik.com

У розпал сезону щавлю ми, звісно, готуємо до обіду різноманітні перші страви з ним. Але, будемо відверті, харчо набагато ситніше. Правда, часу на його приготування знадобиться більше, але цей суп того вартий. Це одна з найпопулярніших страв національної грузинської кухні. Класичний суп готується з яловичини з додаванням соусу ткемалі, волоських горіхів і рису. Але є й інші варіанти харчо: з куркою, бараниною і свининою. Розповідаємо, як це приготувати.

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Суп харчо: класичний рецепт

Фото: depositphotos.com

Складові

500 г яловичого м'яса (можна замінити бараниною)

250 г волоських горіхів

300 г рису

200 г соусу ткемалі

3 зубчики часнику

2 цибулини

100 мл олії

2 ч. ложки хмелі-сунелі

червоний перець, сіль і пучок свіжої зелені – за смаком

Рецепт приготування

М'ясо промийте під проточною водою і наріжте кубиками. Покладіть його в каструлю і залийте 2 л води. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть 2 години, не забуваючи помішувати і знімати піну. Дочекайтеся, поки звариться м'ясо, а потім додайте рис і готуйте ще 15 хвилин. Цибулю очистіть і дрібно покришіть. Обсмажте на олії до придбання золотистого відтінку. Горіхи очистіть і подрібніть, покладіть в бульйон разом з цибулею. Варіть близько 10 хвилин. Після цього додайте в суп соус і приправи, посоліть і варіть хвилин 5. Часник очистіть і наріжте, а потім додайте до готового супу. І не забувайте, що подавати суп харчо слід з достатньою кількістю свіжої зелені.

Суп харчо з курки

Фото: depositphotos.com

Складові

куряча грудка

півсклянки рису

2 зубчики часнику

4 ст. ложка соусу ткемалі

1 цибулина

4 ст. ложки звичайного томатного соусу

1 пучок петрушки

хмелі-сунелі – за смаком

Рецепт приготування

Промийте курячу грудку, покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть за смаком і варіть близько 30 хвилин. Приблизно за 20 хвилин до закінчення процесу додайте до м'яса промитий рис і порізану цибулю (її потрібно попередньо почистити). Хвилин через 10 додайте в суп дрібно порізаний часник, соуси, хмелі-сунелі і лаврове листя. Покладіть чорний мелений перець за смаком. Подрібнена петрушка додається вже у фіналі приготування супу.

Суп харчо з баранини

Фото: depositphotos.com

Складові

250 г рису

2 цибулини

1 кг баранячих реберець

150 г моркви

150 г картоплі

200 г томатів у власному соку

2 ст. ложки олії

5 зубчиків часнику

1 ч. ложка коріандру

2 ст. ложки білого вина

по 1 ч. ложці гострого червоного і чорного перців

1 пучок кінзи

сіль за смаком

Рецепт приготування

У казанок покладіть реберця жиром вниз і обсмажте по 5 хвилин кожен бік. Не забудьте попередньо видалити з реберець плівки. Цибулю і моркву очистити, нарізати дрібними шматочками і обсмажте на іншій пательні. Насіння коріандру і чорний перець потовчіть, змішайте із сіллю і червоним перцем. Тим часом в казан налийте вино, покладіть прянощі, а також суміш моркви та цибулі. Ретельно перемішайте і посоліть за смаком. Томати збийте за допомогою блендера в однорідну масу і влийте в суп, закип'ятіть. Потім залийте вміст казанка 2 л води і варіть 35 хвилин після закипання. Очистити і нарізати картоплю на невеликі шматочки. Добре промийте рис. Додайте рис з картоплею до бульйону і готуйте приблизно 20 хвилин.

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