Що приготувати на обід – 3 рецепти смачного супу харчо
Цей пряний і густий суп – класика грузинської кухні
У розпал сезону щавлю ми, звісно, готуємо до обіду різноманітні перші страви з ним. Але, будемо відверті, харчо набагато ситніше. Правда, часу на його приготування знадобиться більше, але цей суп того вартий. Це одна з найпопулярніших страв національної грузинської кухні. Класичний суп готується з яловичини з додаванням соусу ткемалі, волоських горіхів і рису. Але є й інші варіанти харчо: з куркою, бараниною і свининою. Розповідаємо, як це приготувати.
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Суп харчо: класичний рецепт
Складові
- 500 г яловичого м'яса (можна замінити бараниною)
- 250 г волоських горіхів
- 300 г рису
- 200 г соусу ткемалі
- 3 зубчики часнику
- 2 цибулини
- 100 мл олії
- 2 ч. ложки хмелі-сунелі
- червоний перець, сіль і пучок свіжої зелені – за смаком
Рецепт приготування
- М'ясо промийте під проточною водою і наріжте кубиками. Покладіть його в каструлю і залийте 2 л води. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
- Варіть 2 години, не забуваючи помішувати і знімати піну.
- Дочекайтеся, поки звариться м'ясо, а потім додайте рис і готуйте ще 15 хвилин.
- Цибулю очистіть і дрібно покришіть.
- Обсмажте на олії до придбання золотистого відтінку.
- Горіхи очистіть і подрібніть, покладіть в бульйон разом з цибулею. Варіть близько 10 хвилин.
- Після цього додайте в суп соус і приправи, посоліть і варіть хвилин 5.
- Часник очистіть і наріжте, а потім додайте до готового супу. І не забувайте, що подавати суп харчо слід з достатньою кількістю свіжої зелені.
Суп харчо з курки
Складові
- куряча грудка
- півсклянки рису
- 2 зубчики часнику
- 4 ст. ложка соусу ткемалі
- 1 цибулина
- 4 ст. ложки звичайного томатного соусу
- 1 пучок петрушки
- хмелі-сунелі – за смаком
Рецепт приготування
- Промийте курячу грудку, покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть за смаком і варіть близько 30 хвилин.
- Приблизно за 20 хвилин до закінчення процесу додайте до м'яса промитий рис і порізану цибулю (її потрібно попередньо почистити).
- Хвилин через 10 додайте в суп дрібно порізаний часник, соуси, хмелі-сунелі і лаврове листя.
- Покладіть чорний мелений перець за смаком. Подрібнена петрушка додається вже у фіналі приготування супу.
Суп харчо з баранини
Складові
- 250 г рису
- 2 цибулини
- 1 кг баранячих реберець
- 150 г моркви
- 150 г картоплі
- 200 г томатів у власному соку
- 2 ст. ложки олії
- 5 зубчиків часнику
- 1 ч. ложка коріандру
- 2 ст. ложки білого вина
- по 1 ч. ложці гострого червоного і чорного перців
- 1 пучок кінзи
- сіль за смаком
Рецепт приготування
- У казанок покладіть реберця жиром вниз і обсмажте по 5 хвилин кожен бік. Не забудьте попередньо видалити з реберець плівки.
- Цибулю і моркву очистити, нарізати дрібними шматочками і обсмажте на іншій пательні.
- Насіння коріандру і чорний перець потовчіть, змішайте із сіллю і червоним перцем.
- Тим часом в казан налийте вино, покладіть прянощі, а також суміш моркви та цибулі.
- Ретельно перемішайте і посоліть за смаком.
- Томати збийте за допомогою блендера в однорідну масу і влийте в суп, закип'ятіть.
- Потім залийте вміст казанка 2 л води і варіть 35 хвилин після закипання.
- Очистити і нарізати картоплю на невеликі шматочки.
- Добре промийте рис.
- Додайте рис з картоплею до бульйону і готуйте приблизно 20 хвилин.
Тут дізнаєтеся про 5 найвідоміших супів світу та як їх приготувати.
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