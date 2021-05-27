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Що приготувати на обід – 3 рецепти смачного супу харчо

Сьогодні, 12:42

Цей пряний і густий суп – класика грузинської кухні

Суп харчо
Суп харчо
Фото: freepik.com

У розпал сезону щавлю ми, звісно, готуємо до обіду різноманітні перші страви з ним. Але, будемо відверті, харчо набагато ситніше. Правда, часу на його приготування знадобиться більше, але цей суп того вартий. Це одна з найпопулярніших страв національної грузинської кухні. Класичний суп готується з яловичини з додаванням соусу ткемалі, волоських горіхів і рису. Але є й інші варіанти харчо: з куркою, бараниною і свининою. Розповідаємо, як це приготувати.

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Суп харчо: класичний рецепт

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Фото: depositphotos.com

Складові

  • 500 г яловичого м'яса (можна замінити бараниною)
  • 250 г волоських горіхів
  • 300 г рису
  • 200 г соусу ткемалі
  • 3 зубчики часнику
  • 2 цибулини
  • 100 мл олії
  • 2 ч. ложки хмелі-сунелі
  • червоний перець, сіль і пучок свіжої зелені – за смаком

Рецепт приготування

  1. М'ясо промийте під проточною водою і наріжте кубиками. Покладіть його в каструлю і залийте 2 л води. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
  2. Варіть 2 години, не забуваючи помішувати і знімати піну.
  3. Дочекайтеся, поки звариться м'ясо, а потім додайте рис і готуйте ще 15 хвилин.
  4. Цибулю очистіть і дрібно покришіть.
  5. Обсмажте на олії до придбання золотистого відтінку.
  6. Горіхи очистіть і подрібніть, покладіть в бульйон разом з цибулею. Варіть близько 10 хвилин.
  7. Після цього додайте в суп соус і приправи, посоліть і варіть хвилин 5.
  8. Часник очистіть і наріжте, а потім додайте до готового супу. І не забувайте, що подавати суп харчо слід з достатньою кількістю свіжої зелені.

Суп харчо з курки

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Фото: depositphotos.com

Складові

  • куряча грудка
  • півсклянки рису
  • 2 зубчики часнику
  • 4 ст. ложка соусу ткемалі
  • 1 цибулина
  • 4 ст. ложки звичайного томатного соусу
  • 1 пучок петрушки
  • хмелі-сунелі – за смаком

Рецепт приготування

  1. Промийте курячу грудку, покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть за смаком і варіть близько 30 хвилин.
  2. Приблизно за 20 хвилин до закінчення процесу додайте до м'яса промитий рис і порізану цибулю (її потрібно попередньо почистити).
  3. Хвилин через 10 додайте в суп дрібно порізаний часник, соуси, хмелі-сунелі і лаврове листя.
  4. Покладіть чорний мелений перець за смаком. Подрібнена петрушка додається вже у фіналі приготування супу.

Суп харчо з баранини

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Фото: depositphotos.com

Складові

  • 250 г рису
  • 2 цибулини
  • 1 кг баранячих реберець
  • 150 г моркви
  • 150 г картоплі
  • 200 г томатів у власному соку
  • 2 ст. ложки олії
  • 5 зубчиків часнику
  • 1 ч. ложка коріандру
  • 2 ст. ложки білого вина
  • по 1 ч. ложці гострого червоного і чорного перців
  • 1 пучок кінзи
  • сіль за смаком

Рецепт приготування

  1. У казанок покладіть реберця жиром вниз і обсмажте по 5 хвилин кожен бік. Не забудьте попередньо видалити з реберець плівки.
  2. Цибулю і моркву очистити, нарізати дрібними шматочками і обсмажте на іншій пательні.
  3. Насіння коріандру і чорний перець потовчіть, змішайте із сіллю і червоним перцем.
  4. Тим часом в казан налийте вино, покладіть прянощі, а також суміш моркви та цибулі.
  5. Ретельно перемішайте і посоліть за смаком.
  6. Томати збийте за допомогою блендера в однорідну масу і влийте в суп, закип'ятіть.
  7. Потім залийте вміст казанка 2 л води і варіть 35 хвилин після закипання.
  8. Очистити і нарізати картоплю на невеликі шматочки.
  9. Добре промийте рис.
  10. Додайте рис з картоплею до бульйону і готуйте приблизно 20 хвилин.

Тут дізнаєтеся про 5 найвідоміших супів світу та як їх приготувати.

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