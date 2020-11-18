Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

Грузинский суп готовят с мясом и рисом

Суп-харчо – одно из самых популярных блюд национальной грузинской кухни. Такой суп очень пряный, острый и густой. Классический суп готовится из говядины с добавлением соуса ткемали, грецких орехов и риса. Но есть и другие варианты харчо: с курицей, бараниной и свининой. Рассказываем, как приготовить.

Суп-харчо: классический рецепт

Харчо с орехами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 г говяжьего мяса (можно заменить бараниной)

250 г грецких орехов

300 г риса

200 г соуса ткемали

3 зубчика чеснока

2 луковицы

100 мл растительного масла

2 ч. ложки хмели-сунели

красный перец, соль и пучок свежей зелени – по вкусу

Рецепт приготовления:

Мясо промойте под проточной водой и нарежьте кубиками. Положите его в кастрюлю и залейте 2 л воды. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите 2 часа, не забывая помешивать и снимать пену. Дождитесь, пока сварится мясо, а потом добавьте рис и готовьте еще 15 минут. Лук очистите и мелко покрошите. Обжарьте на растительном масле до приобретения золотистого оттенка. Орехи очистите и измельчите, положите в бульон вместе с луком. Варите около 10 минут. После этого добавьте в суп соус и приправы, посолите и варите минут 5. Чеснок очистите и нарежьте, а потом погрузите в готовый суп. И не забывайте, что подавать суп-харчо следует с достаточным количеством свежей зелени.

Суп-харчо из курицы

Харчо с курицей Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

куриная грудка

полстакана риса

2 зубчика чеснока

4 ст. ложка соуса ткемали

1 луковица

4 ст. ложки обычного томатного соуса

1 пучок петрушки

хмели-сунели – по вкусу

Рецепт приготовления:

Промойте куриную грудку, положите в кастрюлю, залейте водой, посолите по вкусу и варите около 30 минут. Примерно за 20 минут до окончания процесса положите к мясу промытый рис и порезанный лук (его нужно предварительно почистить). Минут через 10 добавьте в суп мелко наструганный чеснок, соусы, хмели-сунели и лавровый лист. Положите черный молотый перец по вкусу. Измельченная петрушка добавляется уже в самом финале приготовления супа.

Как приготовить суп-харчо из баранины

Харчо с бараниной Фото: depositphotos.com

Известно, что суп-харчо имеет кислую основу, которая создается соусами и помидорами. Но можно в качестве подобной основы использовать белое сухое вино.

Ингредиенты:

250 г риса

2 луковицы

1 кг бараньих ребрышек

150 г моркови

150 г картофеля

200 г томатов в собственном соку

2 ст. ложки растительного масла

5 зубчиков чеснока

1 ч. ложка кориандра

2 ст. ложки белого вина

по 1 ч. ложки острого красного и черного перцев

1 пучок кинзы

соль по вкусу

Рецепт приготовления:

В казанок аккуратно положите ребрышки жиром вниз и обжарьте по 5 минут каждую сторону. Не забудьте предварительно удалить с ребрышек пленки. Лук и морковь очистите, нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на другой сковороде. Семена кориандра и черный перец растолките, смешайте с солью и красным перцем. Тем временем в казан налейте вино, положите пряности, а также смесь моркови и лука. Тщательно перемешайте и посолите по вкусу. Томаты взбейте при помощи блендера в однородную массу и влейте в суп, вскипятите. Потом залейте содержимое казанка 2 л воды и варите 35 минут после закипания. Очистите и настругайте клубни картофеля на небольшие кусочки. Хорошенько промойте рис. Положите рис с картофелем в бульон и готовьте примерно 20 минут.

Напомним, ранее мы писали гид по хлебным тостам — какими бывают и какой самый полезный.

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