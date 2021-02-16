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3 смачні рецепти з цвітної капусти: крем-суп, котлети і хрусткий кляр

Сьогодні, 17:14

Вона переконаєтеся, що цвітна капуста – це завжди щось нове

Якщо ви думали, що цвітна капуста – це щось практично без смаку, тоді ви просто трохи не так її готували. Цей овоч може стати прикрасою будь-якого столу – як буденного, так і святкового. Всі страви з неї красиві й ароматні, цвітна капуста – вдале доповнення до м'яса. Єдине, що треба пам'ятати – цей продукт важливо їсти гарячим, ну або дуже теплим. Нам же треба їсти теплу їжу, яка зігріє в холоди?

Запіканка з цвітної капусти з курячим філе

Фото: instagram.com/vkusno_and_prosto_/

Інгредієнти

  • Цвітна капуста – 400 г
  • Куряче філе – 200 г
  • Стручкова квасоля – 00 г
  • Твердий сир – 100 г
  • Сметана – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль, улюблені спеції за смаком

Спосіб приготування

  1. Закип'ятити воду і відварити 5 хвилин цвітну капусту і стручкову квасолю.
  2. У глибокій ємності змішати овочі та нарізане кубиками куряче філе. Посолити, додати улюблені спеції. Добре перемішати.
  3. Перекласти у форму для запікання. Залити сумішшю зі сметани і яйця. Зверху присипати тертим сиром.
  4. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.

Цвітна капуста, запечена із сиром і вершками

Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel/

Інгредієнти

  • Цвітна капуста – 200 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Сир – 150 г
  • Молоко або вершки – 4 ст. л
  • Сіль за смаком
  • Олія – 2 ст. л

Спосіб приготування

  1. Цвітну капусту розібрати на суцвіття, викласти в каструлю і залити водою. Додати сіль, варити 10 хвилин.
  2. Промити капусту під холодною водою. Дати воді стекти.
  3. Сир натерти на дрібній тертці.
  4. Яйця збити вінчиком, додати молоко або вершки, трохи солі й тертий сир. Перемішати до однорідної маси. Форми змастити олією. Викласти в них капусту суцвіттями догору, залити сумішшю з яєць, сиру та молока (вершків).
  5. Випікати з яйцем і сиром 20 хвилин за температури 180 градусів.

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Котлети з цвітної капусти

Фото: instagram.com/eda_dlia_malishei/

Інгредієнти

  • Цвітна капуста – 500 г
  • Борошно – пів склянки
  • Яйце – 1 шт.
  • Панірувальні сухарі – 2 ст. л
  • Сіль і перець за смаком

Спосіб приготування

  1. Капусту порізати на скибочки, відварити 5-6 хвилин, після чого відкинути на друшляк.
  2. Повністю остудити, подрібнити в м'ясорубці або блендері.
  3. До капусти додати яйце, сіль, перець, трохи борошна. Все перемішати.
  4. Сформувати коржі, обваляти їх у панірувальних сухарях. Обсмажувати котлети на олії приблизно по 4 хвилини з обох боків до рум'яної скоринки.
  5. Подавати з томатним соусом або зі сметаною.
  6. Так само можна приготувати такі котлети в духовці. Злегка змастити пергамент олією, викласти котлети, випікати за 180 градусів 25-30 хвилин.

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Суп-пюре з цвітної капусти

Фото: instagram.com/1000ecofarms.ru/

Інгредієнти

  • Цвітна капуста – 1 кг
  • Олія
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Овочевий бульйон – 1 л
  • Сіль і перець за смаком
  • Цедра лимона для подачі

Для розмаринової олії

  • Свіжий розмарин – 2 гілочки
  • Оливкова олія – 6 ст. л

Спосіб приготування

  1. У сковороді змішати оливкову олію та розмарин. Розігріти на дуже повільному вогні близько 5 хвилин.
  2. Перелити в миску, дати повністю охолонути, залишивши невелику кількість на сковороді.
  3. У каструлі обсмажити цибулю до прозорості, додати часник, готувати ще 30 секунд.
  4. Додати капусту і влити бульйон. Коли бульйон закипить, посолити, поперчити.
  5. Готувати під кришкою близько 10 хвилин, доки капуста не стане м'якою.
  6. Нарізати хліб кубиками. Розігріти сковороду зрозмариновою олією, що залишилася, і обсмажити хліб до рум'яної скоринки.
  7. З олії видалити розмарин, перелити його в каструлю з цвітною капустою і бульйоном і за допомогою блендера перетворити все на пюре.
  8. Каструлю із супом повернути на вогонь, довести до кипіння і варити 5 хвилин.
  9. Подавати суп слід гарячим, прикрасивши грінками і цедрою лимона.

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Пряна цвітна капуста в хрусткому клярі

Фото: instagram.com/kbgu_pp/

Інгредієнти

Для кляру

  • Борошно – 180 г
  • Сіль – 1/4 ч. л
  • Щіпка білого перцю
  • Холодна вода – 240 мл ⠀

Для соусу

  • Соєвий соус – 2 ст. л
  • Сироп топінамбура – 1/2 ст. л
  • Херес – 1 ст. л

Для основної страви

  • Цвітна капуста – 500 г
  • Болгарський перець (зелений) – 1 шт.
  • Червона цибуля – половина цибулини
  • Часник – 2 зуб.
  • Кеш'ю⁣ смажений – 60 г
  • Перець чілі⁣ – 3 шт.

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти для кляру. Опустити капусту в кляр, струсити надлишки і обсмажити до золотистого кольору.
  2. Прибрати зайву олію за допомогою паперового рушника.
  3. Змішати всі інгредієнти для соусу.
  4. У розігрітій антипригарній сковороді з 1 чайною ложкою олії обсмажити цибулю, часник, болгарський перець, перець чилі до появи аромату.
  5. Додати соус і тушкувати суміш 10-15 секунд. Потім додати суцвіття цвітної капусти, горіхи кеш'ю і добре перемішати.

Тут знайдете рецепти смачних 5 супів з різних країн.

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