3 смачні рецепти з цвітної капусти: крем-суп, котлети і хрусткий кляр

Вона переконаєтеся, що цвітна капуста – це завжди щось нове

Якщо ви думали, що цвітна капуста – це щось практично без смаку, тоді ви просто трохи не так її готували. Цей овоч може стати прикрасою будь-якого столу – як буденного, так і святкового. Всі страви з неї красиві й ароматні, цвітна капуста – вдале доповнення до м'яса. Єдине, що треба пам'ятати – цей продукт важливо їсти гарячим, ну або дуже теплим. Нам же треба їсти теплу їжу, яка зігріє в холоди?

Запіканка з цвітної капусти з курячим філе

Фото: instagram.com/vkusno_and_prosto_/

Інгредієнти

Цвітна капуста – 400 г

Куряче філе – 200 г

Стручкова квасоля – 00 г

Твердий сир – 100 г

Сметана – 100 г

Яйце – 1 шт.

Сіль, улюблені спеції за смаком

Спосіб приготування

Закип'ятити воду і відварити 5 хвилин цвітну капусту і стручкову квасолю. У глибокій ємності змішати овочі та нарізане кубиками куряче філе. Посолити, додати улюблені спеції. Добре перемішати. Перекласти у форму для запікання. Залити сумішшю зі сметани і яйця. Зверху присипати тертим сиром. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.

Цвітна капуста, запечена із сиром і вершками

Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel/

Інгредієнти

Цвітна капуста – 200 г

Яйця – 3 шт.

Сир – 150 г

Молоко або вершки – 4 ст. л

Сіль за смаком

Олія – 2 ст. л

Спосіб приготування

Цвітну капусту розібрати на суцвіття, викласти в каструлю і залити водою. Додати сіль, варити 10 хвилин. Промити капусту під холодною водою. Дати воді стекти. Сир натерти на дрібній тертці. Яйця збити вінчиком, додати молоко або вершки, трохи солі й тертий сир. Перемішати до однорідної маси. Форми змастити олією. Викласти в них капусту суцвіттями догору, залити сумішшю з яєць, сиру та молока (вершків). Випікати з яйцем і сиром 20 хвилин за температури 180 градусів.

Котлети з цвітної капусти

Фото: instagram.com/eda_dlia_malishei/

Інгредієнти

Цвітна капуста – 500 г

Борошно – пів склянки

Яйце – 1 шт.

Панірувальні сухарі – 2 ст. л

Сіль і перець за смаком

Спосіб приготування

Капусту порізати на скибочки, відварити 5-6 хвилин, після чого відкинути на друшляк. Повністю остудити, подрібнити в м'ясорубці або блендері. До капусти додати яйце, сіль, перець, трохи борошна. Все перемішати. Сформувати коржі, обваляти їх у панірувальних сухарях. Обсмажувати котлети на олії приблизно по 4 хвилини з обох боків до рум'яної скоринки. Подавати з томатним соусом або зі сметаною. Так само можна приготувати такі котлети в духовці. Злегка змастити пергамент олією, викласти котлети, випікати за 180 градусів 25-30 хвилин.

Суп-пюре з цвітної капусти

Фото: instagram.com/1000ecofarms.ru/

Інгредієнти

Цвітна капуста – 1 кг

Олія

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зуб.

Овочевий бульйон – 1 л

Сіль і перець за смаком

Цедра лимона для подачі

Для розмаринової олії

Свіжий розмарин – 2 гілочки

Оливкова олія – 6 ст. л

Спосіб приготування

У сковороді змішати оливкову олію та розмарин. Розігріти на дуже повільному вогні близько 5 хвилин. Перелити в миску, дати повністю охолонути, залишивши невелику кількість на сковороді. У каструлі обсмажити цибулю до прозорості, додати часник, готувати ще 30 секунд. Додати капусту і влити бульйон. Коли бульйон закипить, посолити, поперчити. Готувати під кришкою близько 10 хвилин, доки капуста не стане м'якою. Нарізати хліб кубиками. Розігріти сковороду зрозмариновою олією, що залишилася, і обсмажити хліб до рум'яної скоринки. З олії видалити розмарин, перелити його в каструлю з цвітною капустою і бульйоном і за допомогою блендера перетворити все на пюре. Каструлю із супом повернути на вогонь, довести до кипіння і варити 5 хвилин. Подавати суп слід гарячим, прикрасивши грінками і цедрою лимона.

Пряна цвітна капуста в хрусткому клярі

Фото: instagram.com/kbgu_pp/

Інгредієнти

Для кляру

Борошно – 180 г

Сіль – 1/4 ч. л

Щіпка білого перцю

Холодна вода – 240 мл ⠀

Для соусу

Соєвий соус – 2 ст. л

Сироп топінамбура – 1/2 ст. л

Херес – 1 ст. л

Для основної страви

Цвітна капуста – 500 г

Болгарський перець (зелений) – 1 шт.

Червона цибуля – половина цибулини

Часник – 2 зуб.

Кеш'ю⁣ смажений – 60 г

Перець чілі⁣ – 3 шт.

Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти для кляру. Опустити капусту в кляр, струсити надлишки і обсмажити до золотистого кольору. Прибрати зайву олію за допомогою паперового рушника. Змішати всі інгредієнти для соусу. У розігрітій антипригарній сковороді з 1 чайною ложкою олії обсмажити цибулю, часник, болгарський перець, перець чилі до появи аромату. Додати соус і тушкувати суміш 10-15 секунд. Потім додати суцвіття цвітної капусти, горіхи кеш'ю і добре перемішати.

Тут знайдете рецепти смачних 5 супів з різних країн.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися