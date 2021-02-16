3 смачні рецепти з цвітної капусти: крем-суп, котлети і хрусткий кляр
Вона переконаєтеся, що цвітна капуста – це завжди щось нове
Якщо ви думали, що цвітна капуста – це щось практично без смаку, тоді ви просто трохи не так її готували. Цей овоч може стати прикрасою будь-якого столу – як буденного, так і святкового. Всі страви з неї красиві й ароматні, цвітна капуста – вдале доповнення до м'яса. Єдине, що треба пам'ятати – цей продукт важливо їсти гарячим, ну або дуже теплим. Нам же треба їсти теплу їжу, яка зігріє в холоди?
Запіканка з цвітної капусти з курячим філе
Інгредієнти
- Цвітна капуста – 400 г
- Куряче філе – 200 г
- Стручкова квасоля – 00 г
- Твердий сир – 100 г
- Сметана – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Сіль, улюблені спеції за смаком
Спосіб приготування
- Закип'ятити воду і відварити 5 хвилин цвітну капусту і стручкову квасолю.
- У глибокій ємності змішати овочі та нарізане кубиками куряче філе. Посолити, додати улюблені спеції. Добре перемішати.
- Перекласти у форму для запікання. Залити сумішшю зі сметани і яйця. Зверху присипати тертим сиром.
- Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.
Цвітна капуста, запечена із сиром і вершками
Інгредієнти
- Цвітна капуста – 200 г
- Яйця – 3 шт.
- Сир – 150 г
- Молоко або вершки – 4 ст. л
- Сіль за смаком
- Олія – 2 ст. л
Спосіб приготування
- Цвітну капусту розібрати на суцвіття, викласти в каструлю і залити водою. Додати сіль, варити 10 хвилин.
- Промити капусту під холодною водою. Дати воді стекти.
- Сир натерти на дрібній тертці.
- Яйця збити вінчиком, додати молоко або вершки, трохи солі й тертий сир. Перемішати до однорідної маси. Форми змастити олією. Викласти в них капусту суцвіттями догору, залити сумішшю з яєць, сиру та молока (вершків).
- Випікати з яйцем і сиром 20 хвилин за температури 180 градусів.
Котлети з цвітної капусти
Інгредієнти
- Цвітна капуста – 500 г
- Борошно – пів склянки
- Яйце – 1 шт.
- Панірувальні сухарі – 2 ст. л
- Сіль і перець за смаком
Спосіб приготування
- Капусту порізати на скибочки, відварити 5-6 хвилин, після чого відкинути на друшляк.
- Повністю остудити, подрібнити в м'ясорубці або блендері.
- До капусти додати яйце, сіль, перець, трохи борошна. Все перемішати.
- Сформувати коржі, обваляти їх у панірувальних сухарях. Обсмажувати котлети на олії приблизно по 4 хвилини з обох боків до рум'яної скоринки.
- Подавати з томатним соусом або зі сметаною.
- Так само можна приготувати такі котлети в духовці. Злегка змастити пергамент олією, викласти котлети, випікати за 180 градусів 25-30 хвилин.
Суп-пюре з цвітної капусти
Інгредієнти
- Цвітна капуста – 1 кг
- Олія
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Овочевий бульйон – 1 л
- Сіль і перець за смаком
- Цедра лимона для подачі
Для розмаринової олії
- Свіжий розмарин – 2 гілочки
- Оливкова олія – 6 ст. л
Спосіб приготування
- У сковороді змішати оливкову олію та розмарин. Розігріти на дуже повільному вогні близько 5 хвилин.
- Перелити в миску, дати повністю охолонути, залишивши невелику кількість на сковороді.
- У каструлі обсмажити цибулю до прозорості, додати часник, готувати ще 30 секунд.
- Додати капусту і влити бульйон. Коли бульйон закипить, посолити, поперчити.
- Готувати під кришкою близько 10 хвилин, доки капуста не стане м'якою.
- Нарізати хліб кубиками. Розігріти сковороду зрозмариновою олією, що залишилася, і обсмажити хліб до рум'яної скоринки.
- З олії видалити розмарин, перелити його в каструлю з цвітною капустою і бульйоном і за допомогою блендера перетворити все на пюре.
- Каструлю із супом повернути на вогонь, довести до кипіння і варити 5 хвилин.
- Подавати суп слід гарячим, прикрасивши грінками і цедрою лимона.
Пряна цвітна капуста в хрусткому клярі
Інгредієнти
Для кляру
- Борошно – 180 г
- Сіль – 1/4 ч. л
- Щіпка білого перцю
- Холодна вода – 240 мл ⠀
Для соусу
- Соєвий соус – 2 ст. л
- Сироп топінамбура – 1/2 ст. л
- Херес – 1 ст. л
Для основної страви
- Цвітна капуста – 500 г
- Болгарський перець (зелений) – 1 шт.
- Червона цибуля – половина цибулини
- Часник – 2 зуб.
- Кеш'ю смажений – 60 г
- Перець чілі – 3 шт.
Спосіб приготування
- Змішати всі інгредієнти для кляру. Опустити капусту в кляр, струсити надлишки і обсмажити до золотистого кольору.
- Прибрати зайву олію за допомогою паперового рушника.
- Змішати всі інгредієнти для соусу.
- У розігрітій антипригарній сковороді з 1 чайною ложкою олії обсмажити цибулю, часник, болгарський перець, перець чилі до появи аромату.
- Додати соус і тушкувати суміш 10-15 секунд. Потім додати суцвіття цвітної капусти, горіхи кеш'ю і добре перемішати.
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