Сочевиця: яка ідеальна для гарнірів, а яка для супів
Також це потужне джерело рослинного білка допомагає при схудненні
Сочевиця – доволі популярний сьогодні продукт. З неї варять суп, готують гарніри. Ще сочевиця – це потужне джерело рослинного білка. Він важливий у процесі схуднення. І якщо ви грунтовно готуєтеся до 8 Березня і думаєте не тільки про цікаві подарунки жінками, вони зібрані в нашому календарі свят, а й про смачне і корисне меню, поставте на стіл гарнір із сочевиці. Нутриціологиня Лора Філіппова розповіла, яку саме сочевицю (якого кольору) потрібно брати для супів, гарнірів і з чим її краще поєднувати.
Сочевиця справді така корисна?
"Однозначно – це дуже корисний продукт і для організму загалом і для процесу схуднення. Прекрасне джерело рослинного білка та клітковини, ситно та смачно. Увечері – можна!", – каже Лора Філіппова.
Ще про користь сочевиці
Сочевиця легко засвоюється практично у всіх! Нею можна вечеряти. Але головне – не переїдати. Метеоризм сочевиця спричиняє вкрай рідко (на відміну від квасолі та сухого гороху).
Помаранчева сочевиця
Ця сочевиця добре розварюється. Її годі й замочувати, вона ідеальна для супів-пюре і просто для овочевих пюре .
Як правильно готувати помаранчеву сочевицю?
У бульйон (овочевий або з нежирної птиці) додаємо промиту сочевицю і овочі (яких овочів більше, такий і суп). Чудово з цвітної капусти та броколі. Варіть до готовності. Даєте охолонути. Суп настоїться і можна пюрирувати. Використовуйте всі натуральні спеції, часник, імбир. Суп має бути густим.
За аналогією можна робити і пюре – просто всього більше, води менше. І додати в порцію олію.
Зелена і коричнева сочевиця
Ця сочевиця підходить для гарнірів. Замочувати потрібно, потім сочевицю треба промивати.
Як правильно готувати зелену і коричневу сочевицю?
Замочити, промити, відварити і потім можна протушкувати з цибулею і морквою, додати в салати, перем'яти виделкою (або цілком), додати спецій, зелені, олії та їсти як кашу.
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