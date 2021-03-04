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Сочевиця: яка ідеальна для гарнірів, а яка для супів

Сьогодні, 14:45

Також це потужне джерело рослинного білка допомагає при схудненні

Сочевиця – доволі популярний сьогодні продукт. З неї варять суп, готують гарніри. Ще сочевиця – це потужне джерело рослинного білка. Він важливий у процесі схуднення. І якщо ви грунтовно готуєтеся до 8 Березня і думаєте не тільки про цікаві подарунки жінками, вони зібрані в нашому календарі свят, а й про смачне і корисне меню, поставте на стіл гарнір із сочевиці. Нутриціологиня Лора Філіппова розповіла, яку саме сочевицю (якого кольору) потрібно брати для супів, гарнірів і з чим її краще поєднувати.

Фото: Лора Філіппова, нутриціолог

Сочевиця справді така корисна?

"Однозначно – це дуже корисний продукт і для організму загалом і для процесу схуднення. Прекрасне джерело рослинного білка та клітковини, ситно та смачно. Увечері – можна!", – каже Лора Філіппова.

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Ще про користь сочевиці

Сочевиця легко засвоюється практично у всіх! Нею можна вечеряти. Але головне – не переїдати. Метеоризм сочевиця спричиняє вкрай рідко (на відміну від квасолі та сухого гороху).

Помаранчева сочевиця

Ця сочевиця добре розварюється. Її годі й замочувати, вона ідеальна для супів-пюре і просто для овочевих пюре .

Як правильно готувати помаранчеву сочевицю?

Фото: instagram.com/naturopat_italia/

У бульйон (овочевий або з нежирної птиці) додаємо промиту сочевицю і овочі (яких овочів більше, такий і суп). Чудово з цвітної капусти та броколі. Варіть до готовності. Даєте охолонути. Суп настоїться і можна пюрирувати. Використовуйте всі натуральні спеції, часник, імбир. Суп має бути густим.

За аналогією можна робити і пюре – просто всього більше, води менше. І додати в порцію олію.

Зелена і коричнева сочевиця

Ця сочевиця підходить для гарнірів. Замочувати потрібно, потім сочевицю треба промивати.

Як правильно готувати зелену і коричневу сочевицю?

Замочити, промити, відварити і потім можна протушкувати з цибулею і морквою, додати в салати, перем'яти виделкою (або цілком), додати спецій, зелені, олії та їсти як кашу.

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