7 блюд на Пасху из стран, где будут праздновать ее месте с нами

В Грузии готовят острый суп чашушули, в Греции – пирожки калицунии, в Болгарии – хлеб козунак

Встречать Пасху вместе с нами, впрочем, как и всегда, будут сразу в нескольких странах – в Греции, Грузии, Молдове, Болгарии, Кипре. Интересно, что в каждой из этих стран есть своя особая традиционная еда. Например, в Греции пекут пирожки в форме звезд – калицунии, в Грузии готовят острый чакапули, а в Болгарии – пасхальный хлеб козунак. Узнаем подробней, как это все можно приготовить.

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Калицунии

Фото: калицуния, греческие пирожки

Традиционные пасхальные пирожки, которые готовят в Греции.

Ингредиенты

Оливковое масло – 0,5 стакана

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Мука – 2,75 стакана

Сахар – 0,5 стакана

Творог – 0,5 стакана

Для начинки

Мягкий творог – 700 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

Тертая лимонная цедра – 1 ч. л.

Молотая корица – 1 ч. л.

Желток – 1 шт.

Способ приготовления

Соединить в миске сахар, разрыхлитель и просеянную муку. Добавить оливковое масло, творог и яйца. Вымешивать тесто в течение 10 минут. Приготовить начинку. В чистой миске смешать творог, корицу, сахар, муку, желток и цедру. На присыпанном мукой столе тонко раскатать тесто, вырезать из него круги диаметром 8-10 см. Выложить в середину каждого по 1 ст. л. начинки, слегка примять по центру. Края лепешки загнуть и защипнуть. Смазать пирожки слегка взбитым яйцом, поместить на накрытый пергаментом противень и запекать 20 минут. при 180 градусах. Перед подачей к столу посыпать корицей.

Козунак

Фото: instagram.com/profesiyamama/

Традиционный пасхальный хлеб в Болгарии, Молдове и Румынии.

Ингредиенты

Пшеничная мука – 350 г

Сухие дрожжи – 5 г

Топленое молоко – 100 г

Сахар – 120 г

Ванильный сахар – 5 г

Соль – 0,25 ч. л.

Сливочное масло – 60 г

Растительное масло – 20 г

Куриное яйцо – 1 шт.

Желток – 3 шт.

Изюм черный, желтый – по 40 г

Цукаты – 40 г

Дополнительно

Желток – 1 шт.

Молоко, сахар по – 1 ч. л.

Миндаль – 25 г

Способ приготовления

Смешать по чайной ложке муки и сахара (из общего количества брать), добавить сухие дрожжи и теплое молоко. Размешать, оставить на 10-15 минут для активации. 3 желтка и яйцо растереть с добавлением сахара, ванильного сахара и соли. Добавить к яйцам дрожжи, на которых появилась "шапочка", снова размешать. Просеять муку и собрать тесто, на этом этапе оно получается липким. Добавить частями мягкое сливочное масло, вымесить. Также вмесить растительное масло. Отбить тесто о стол около 100 раз, так структура теста станет лучше и вся сдоба хорошо распределиться. Убрать в тепло для брожения на 2 часа. Разделить на 4 равные части. Раскатать каждый кусочек теста, используя немного муки, в прямоугольник. Распределить подготовленный изюм (замоченный в кипятке) на 4 части. Свернуть в рулет или в косу. Уложить пасхальный козунак в форму, дно лучше закрыть пергаментом. Оставить на 1 час, обязательно прикрыв тесто. Смешать желток и молоко, смазать козунак. Посыпать сахаром и орехами. Выпекать при 180 градусах 35 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой.

Бурекас

Фото: instagram.com/nashy_v_israile/

Традиционные пасхальные пирожки, которые подают на Кипре. Блюдо имеет турецкие корни, но на Кипре оно тоже прижилось.

Ингредиенты

8 листов – тесто фило

50 г – масло сливочное

1 шт. – желток яичный

кунжут

Для начинки

200 г – творог

орегано – щепотка

оливки – горсть

соль, свежемолотый перец

Способ приготовления

Оливки и чеснок порезать, смешать с творогом, добавить орегано, соль и перец. Тщательно перемешать. Разрезать тесто фило на ленты, шириной 10 см и длиной 30 см. Смазать маслом. Положитю на край начинку. Накрыть уголком теста, отвернув его треугольником. Продолжайте заворачивать уголками. Должен получиться треугольный пирожок. Смазать его желтком и посыпать кунжутом. Выпекать при 180 градусах около 20 минут.

Магирица

Фото: греческий пасхальный суп

Традиционный пасхальный суп Греции. Это своеобразный гастрономический "мост" между постной пищей и пасхальным пиршеством.

Ингредиенты

Бараньи потроха – 900 г

Рис – ¾ стакана

Анис (бадьян) – по вкусу

Зеленый лук – 450 г

Сливочное масло – 2 ст. л.

Куриное яйцо – 3 шт.

Лимон – 3 шт.

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Сварить бараньи потроха в кипящей воде до готовности (не забывайте снимать пену). Посолить и варить еще некоторое время. Порезать потроха на небольшие кусочки и выложить в чистую кастрюлю. Процедить бульон через мелкое сито и вылить к потрохам. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и мелко нарезанный анис. Добавить сливочное масло и хорошо перемешать. Довести до кипения, уменьшить огонь, добавить рис. Варить до мягкости риса. Взбить яйца, затем, взбивая, ввести лимонный сок. Аккуратно ввести небольшое количество бульона, перемешать. Повторить несколько раз, каждый раз хорошо взбивая. Когда рис сварится, медленно ввести яичную смесь в суп. Приправить по вкусу.

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Чакапули

Фото: instagram.com/gruzinskaya_kuh/

Это наваристое сытное блюдо, его часто готовят на Пасху в Грузии. Для праздничного варианта используют ягнятину. Особую пикантность блюду добавляет свежий эстрагон (тархун), также часто в приготовлении используют ткемали.

Ингредиенты

Лук зеленый, тархун, кинза – по большому пучку

Чеснок – 6 зуб.

Нежирная баранина – 500 г

Белое сухое вино и вода – по 150 мл

Жгучий перец – 1 шт.

Ткемали – большая ложка

Соль – на вкус

Способ приготовления

Нарезать баранину на небольшие куски и выложить в кастрюлю. Помыть, просушить и нарезать травы. На мясо выложить тархун, потом лук, кинзу и пропущенный через пресс чеснок. Добавить порезанный жгучий перец, подлить воду и вино, готовить полчаса. Посолить, поперчить, добавить ткемали. Варить еще 30 минут до готовности мяса.

Цуреки

Фото: instagram.com/wilmax_cis/

Пасхальный хлеб в Греции – цуреки. Он может быть разной формы, но традиционный цуреки выпекается в форме косички и украшается крашенными яйцами.

Ингредиенты

Мука – 700 г

Молоко – 200 мл

Масло сливочное – 120 г

Яйца – 3 шт.

Дрожжи свежие – 35 г

Сахар ванильный – 50 г

Изюм – 150 г

Миндаль – 2 ст. л.

Желток – 3 шт.

Способ приготовления

Молоко слегка нагреть. Растворить в молоке дрожжи, добавить 2 ст. л. сахара и 2-3 ст. л. муки, хорошо перемешать, накрыть пленкой и оставить на 20-30 минут. Муку просеять в миску. Яйца растереть с оставшимся сахаром. Масло растопить на медленном огне и оставить остыть. Постепенно всыпать в опару муку, яйца с сахаром, перемешать и добавить изюм. В конце добавить масло и замесить тесто. Тесто не должно прилипать к рукам. Накрыть тесто влажным полотенцем и оставить на пару часов, оно должно увеличиться в 2 раза. Скатать длинные жгуты, добавить изюм и заплести между собой, формируя косу. После соединить концы. Взбить желток и смазать цуреки. Сверху посыпать лепестками миндаля. Оставить на 15 минут и затем выпекать при температуре 170 градусов примерно 45 минут. Украсить крашенными яйцами.

Чашушули

Фото: instagram.com/mirrabera/

В переводе с грузинского – острый. Мясо (в оригинальном рецепте – телятина) обжаривается, а потом тушится с томатами.

Ингредиенты

Говядина, телятина (мякоть, вырезка) – 1 кг

Репчатый лук – 4 шт.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Аджика острая – 2 ст. л.

Растительное масло – 3 ст.

Болгарский перец – 1 шт.

Хмели-сунели – 1 ч. л.

Уцхо-сунели – 1 ч. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Помидоры свежие – 350 г

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу

Кинза, петрушка – большой пучок

Способ приготовления

Говядину нарезать небольшими кусочками. Выложить в глубокую кастрюлю или в казан. Добавить нарезанный полукольцами лук, аджику, растительное масло и лимонный сок. Хорошо промять руками, чтобы лук дал сок. Поставить на плиту на большой огонь. Обжарить. Как только мясо даст сок, накрыть крышкой и уменьшить огонь, ниже среднего. Тушить в собственном соку, пока сок не выпарится. Пока мясо тушится, помидоры надрезать крестиком сверху, положить на минуту в кипяток и затем снять кожицу. Нарезать помидоры, сложить в миску и пробить блендером до получения однородной консистенции. Когда сок из мяса выварится, добавить специи, а через пару минут помидоры. Тушить мясо примерно полтора часа. За 15 минут до окончания, добавить нарезанный болгарский перец. Когда мясо будет делиться на волокна, добавить соль. В самом конце засыпать рубленый чеснок и зелень, сразу же снять с огня и дать блюду настояться под крышкой 10-15 минут. Украсить зеленью.

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Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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