7 блюд на Пасху из стран, где будут праздновать ее месте с нами
В Грузии готовят острый суп чашушули, в Греции – пирожки калицунии, в Болгарии – хлеб козунак
Встречать Пасху вместе с нами, впрочем, как и всегда, будут сразу в нескольких странах – в Греции, Грузии, Молдове, Болгарии, Кипре. Интересно, что в каждой из этих стран есть своя особая традиционная еда. Например, в Греции пекут пирожки в форме звезд – калицунии, в Грузии готовят острый чакапули, а в Болгарии – пасхальный хлеб козунак. Узнаем подробней, как это все можно приготовить.
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Калицунии
Традиционные пасхальные пирожки, которые готовят в Греции.
Ингредиенты
- Оливковое масло – 0,5 стакана
- Яйца – 2 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Мука – 2,75 стакана
- Сахар – 0,5 стакана
- Творог – 0,5 стакана
Для начинки
- Мягкий творог – 700 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
- Мука – 1 ст. л.
- Тертая лимонная цедра – 1 ч. л.
- Молотая корица – 1 ч. л.
- Желток – 1 шт.
Способ приготовления
- Соединить в миске сахар, разрыхлитель и просеянную муку. Добавить оливковое масло, творог и яйца. Вымешивать тесто в течение 10 минут.
- Приготовить начинку. В чистой миске смешать творог, корицу, сахар, муку, желток и цедру.
- На присыпанном мукой столе тонко раскатать тесто, вырезать из него круги диаметром 8-10 см. Выложить в середину каждого по 1 ст. л. начинки, слегка примять по центру. Края лепешки загнуть и защипнуть.
- Смазать пирожки слегка взбитым яйцом, поместить на накрытый пергаментом противень и запекать 20 минут. при 180 градусах. Перед подачей к столу посыпать корицей.
Козунак
Традиционный пасхальный хлеб в Болгарии, Молдове и Румынии.
Ингредиенты
- Пшеничная мука – 350 г
- Сухие дрожжи – 5 г
- Топленое молоко – 100 г
- Сахар – 120 г
- Ванильный сахар – 5 г
- Соль – 0,25 ч. л.
- Сливочное масло – 60 г
- Растительное масло – 20 г
- Куриное яйцо – 1 шт.
- Желток – 3 шт.
- Изюм черный, желтый – по 40 г
- Цукаты – 40 г
Дополнительно
- Желток – 1 шт.
- Молоко, сахар по – 1 ч. л.
- Миндаль – 25 г
Способ приготовления
- Смешать по чайной ложке муки и сахара (из общего количества брать), добавить сухие дрожжи и теплое молоко. Размешать, оставить на 10-15 минут для активации.
- 3 желтка и яйцо растереть с добавлением сахара, ванильного сахара и соли.
- Добавить к яйцам дрожжи, на которых появилась "шапочка", снова размешать.
- Просеять муку и собрать тесто, на этом этапе оно получается липким.
- Добавить частями мягкое сливочное масло, вымесить. Также вмесить растительное масло. Отбить тесто о стол около 100 раз, так структура теста станет лучше и вся сдоба хорошо распределиться.
- Убрать в тепло для брожения на 2 часа.
- Разделить на 4 равные части. Раскатать каждый кусочек теста, используя немного муки, в прямоугольник.
- Распределить подготовленный изюм (замоченный в кипятке) на 4 части. Свернуть в рулет или в косу.
- Уложить пасхальный козунак в форму, дно лучше закрыть пергаментом. Оставить на 1 час, обязательно прикрыв тесто.
- Смешать желток и молоко, смазать козунак. Посыпать сахаром и орехами.
- Выпекать при 180 градусах 35 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой.
Бурекас
Традиционные пасхальные пирожки, которые подают на Кипре. Блюдо имеет турецкие корни, но на Кипре оно тоже прижилось.
Ингредиенты
- 8 листов – тесто фило
- 50 г – масло сливочное
- 1 шт. – желток яичный
- кунжут
Для начинки
- 200 г – творог
- орегано – щепотка
- оливки – горсть
- соль, свежемолотый перец
Способ приготовления
- Оливки и чеснок порезать, смешать с творогом, добавить орегано, соль и перец. Тщательно перемешать.
- Разрезать тесто фило на ленты, шириной 10 см и длиной 30 см. Смазать маслом.
- Положитю на край начинку. Накрыть уголком теста, отвернув его треугольником.
- Продолжайте заворачивать уголками.
- Должен получиться треугольный пирожок. Смазать его желтком и посыпать кунжутом.
- Выпекать при 180 градусах около 20 минут.
Магирица
Традиционный пасхальный суп Греции. Это своеобразный гастрономический "мост" между постной пищей и пасхальным пиршеством.
Ингредиенты
- Бараньи потроха – 900 г
- Рис – ¾ стакана
- Анис (бадьян) – по вкусу
- Зеленый лук – 450 г
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Куриное яйцо – 3 шт.
- Лимон – 3 шт.
- Соль – по вкусу
- Молотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Сварить бараньи потроха в кипящей воде до готовности (не забывайте снимать пену). Посолить и варить еще некоторое время.
- Порезать потроха на небольшие кусочки и выложить в чистую кастрюлю.
- Процедить бульон через мелкое сито и вылить к потрохам. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и мелко нарезанный анис.
- Добавить сливочное масло и хорошо перемешать.
- Довести до кипения, уменьшить огонь, добавить рис. Варить до мягкости риса.
- Взбить яйца, затем, взбивая, ввести лимонный сок.
- Аккуратно ввести небольшое количество бульона, перемешать. Повторить несколько раз, каждый раз хорошо взбивая.
- Когда рис сварится, медленно ввести яичную смесь в суп. Приправить по вкусу.
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Чакапули
Это наваристое сытное блюдо, его часто готовят на Пасху в Грузии. Для праздничного варианта используют ягнятину. Особую пикантность блюду добавляет свежий эстрагон (тархун), также часто в приготовлении используют ткемали.
Ингредиенты
- Лук зеленый, тархун, кинза – по большому пучку
- Чеснок – 6 зуб.
- Нежирная баранина – 500 г
- Белое сухое вино и вода – по 150 мл
- Жгучий перец – 1 шт.
- Ткемали – большая ложка
- Соль – на вкус
Способ приготовления
- Нарезать баранину на небольшие куски и выложить в кастрюлю.
- Помыть, просушить и нарезать травы. На мясо выложить тархун, потом лук, кинзу и пропущенный через пресс чеснок.
- Добавить порезанный жгучий перец, подлить воду и вино, готовить полчаса.
- Посолить, поперчить, добавить ткемали. Варить еще 30 минут до готовности мяса.
Цуреки
Пасхальный хлеб в Греции – цуреки. Он может быть разной формы, но традиционный цуреки выпекается в форме косички и украшается крашенными яйцами.
Ингредиенты
- Мука – 700 г
- Молоко – 200 мл
- Масло сливочное – 120 г
- Яйца – 3 шт.
- Дрожжи свежие – 35 г
- Сахар ванильный – 50 г
- Изюм – 150 г
- Миндаль – 2 ст. л.
- Желток – 3 шт.
Способ приготовления
- Молоко слегка нагреть. Растворить в молоке дрожжи, добавить 2 ст. л. сахара и 2-3 ст. л. муки, хорошо перемешать, накрыть пленкой и оставить на 20-30 минут.
- Муку просеять в миску. Яйца растереть с оставшимся сахаром.
- Масло растопить на медленном огне и оставить остыть.
- Постепенно всыпать в опару муку, яйца с сахаром, перемешать и добавить изюм. В конце добавить масло и замесить тесто. Тесто не должно прилипать к рукам.
- Накрыть тесто влажным полотенцем и оставить на пару часов, оно должно увеличиться в 2 раза.
- Скатать длинные жгуты, добавить изюм и заплести между собой, формируя косу. После соединить концы.
- Взбить желток и смазать цуреки. Сверху посыпать лепестками миндаля.
- Оставить на 15 минут и затем выпекать при температуре 170 градусов примерно 45 минут.
- Украсить крашенными яйцами.
Чашушули
В переводе с грузинского – острый. Мясо (в оригинальном рецепте – телятина) обжаривается, а потом тушится с томатами.
Ингредиенты
- Говядина, телятина (мякоть, вырезка) – 1 кг
- Репчатый лук – 4 шт.
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Аджика острая – 2 ст. л.
- Растительное масло – 3 ст.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Хмели-сунели – 1 ч. л.
- Уцхо-сунели – 1 ч. л.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Помидоры свежие – 350 г
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль – по вкусу
- Кинза, петрушка – большой пучок
Способ приготовления
- Говядину нарезать небольшими кусочками. Выложить в глубокую кастрюлю или в казан.
- Добавить нарезанный полукольцами лук, аджику, растительное масло и лимонный сок. Хорошо промять руками, чтобы лук дал сок.
- Поставить на плиту на большой огонь. Обжарить. Как только мясо даст сок, накрыть крышкой и уменьшить огонь, ниже среднего. Тушить в собственном соку, пока сок не выпарится.
- Пока мясо тушится, помидоры надрезать крестиком сверху, положить на минуту в кипяток и затем снять кожицу. Нарезать помидоры, сложить в миску и пробить блендером до получения однородной консистенции.
- Когда сок из мяса выварится, добавить специи, а через пару минут помидоры. Тушить мясо примерно полтора часа. За 15 минут до окончания, добавить нарезанный болгарский перец.
- Когда мясо будет делиться на волокна, добавить соль.
- В самом конце засыпать рубленый чеснок и зелень, сразу же снять с огня и дать блюду настояться под крышкой 10-15 минут.
- Украсить зеленью.
Здесь узнаете, как покрасить яйца пищевыми красителями.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
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