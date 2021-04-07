5 страв англійської кухні, які варто приготувати

Харчуються в Англії просто, в кухні відчувається вплив Індії

Якщо ви думали, що англійська кухня – це щось монархічно-аристократичне, то ні. Отже, що їдять в Англії? Харчуються там просто і особливо з цього приводу не заморочуючись. Як правило, кухня Англії – це м'ясо, тельбухи, запечені в тісті, наприклад, пастуший пиріг. Це з основних страв. Та й сказати, що це готується хоча б раз на місяць – неправильно. Британці їли та їстимуть нескінченно сендвічі, по дорозі на роботу або у вихідний – фіш енд чіпс. Але є й особливості. Як вам "Жаба в норці"? Це реальна страва, яку готують в Англії з 18 століття. Ще 5 рецептів з англійської кухні є нижче.

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Фіш енд чіпс

Фіш енд чипс – класична англійска страва Фото: freepik.com

Тобто риба (тріска) і картопля, приготовані в клярі. Автентичність – загортають фіш енд чіпс у газету (це якщо ви купили цю їжу на вулиці). Англійці обожнюють їсти це вранці, по дорозі на роботу. Не зовсім здорова їжа, так. Але це візитна картка кухні Туманного Альбіону. Готувати можна, як у фритюрниці, так в чавунній сковороді. Головне – чітка температура олії – 185 градусів. Розповімо, як приготувати рибу, бо зробити картоплю у фритюрі або на сковороді набагато простіше.

Інгредієнти

Олія для смаження (можна маргарин)

400 г – пшеничного борошна (покласти в морозилку на 15 хвилин, перш ніж використовувати)

3 ч. л. – розпушувача

0.5 ч. л. – солі

550 мл – дуже холодного пива (можна елю)

4 шт. – філе риби (тріска, минтай)

8 шт. – картопля (приготуйте її заздалегідь, в клярі на сковороді або у фритюрі)

Спосіб приготування

Розігріти олію у фритюрниці або в сковороді до 185 градусів. Розпушувач вмішати в охолоджене борошно, разом із сіллю. Потім швидко додати холодне пиво, до консистенції густої пасти. Це має бути зроблено безпосередньо перед смаженням риби. Встановіть чашу з кляром поруч із фритюрницею або сковородою. На тарілку покладіть пергамент. Опустіть рибу в тісто, а потім обережно опустіть у гарячу олію. За 4-6 хвилини викладіть на пергамент. Жир має стекти. Шматок риби має бути золотавого кольору. Подавати із соусом тартар.

Пастуший пиріг

Пиріг пастуха Фото: Depositphotos

Назва "Пастуший пиріг" з'явилася в середині 1800 років в Ірландії. Зрозуміло, що його брали із собою на роботу місцеві пастухи. Як правило, ця страва мала такий вигляд: залишки недільного обіду (баранина, овочі, картопля) запікалися. Це ситно й смачно. Звісно, сьогодні готувати цю страву можна з будь-яким м'ясом, вся справа смаку. Але ми вирішили звернутися до класичного рецепту "Пастушого пирога".

Інгредієнти

250 г – баранячого фаршу

1 шт. – ріпчастої цибулі

1 шт. – морква

1 зуб. – часнику

1,5-2 ст. л. – томатної пасти (не кислої)

1/4 шт. – перцю чилі без насіння і білих прожилок

2 ст. л. – оливкової олії

1/2 ч. л. – сушеного чебрецю

сіль

100 г – консервованого гороху

100-150 мл. – води

3-4 шт. – картоплі

100 мл. – молока

100 мл. – вершків 22%

2 ст. л. – вершкового масла

1 шт. – лаврове листя

Спосіб приготування

Поставте картопля варитися. Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на дрібній тертці. Часник і перець чилі дрібно нарубати. Все це обсмажити на оливковій олії до прозорості цибулі. Додайте фарш і обсмажуйте до золотистого. Додайте томатну пасту і тушкуйте 10 хв. Додайте горошок. Підготуйте соус для картоплі. Вершкове масло, чебрець і лаврове листя, молоко і вершки поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Процідіть молочну суміш через сито і вилийте в варену картоплю. Приготуйте пюре, воно має бути не дуже рідке. На дно форми для запікання викладайте шар м'яса. Воно має заповнити половину форми. Зверху – пюре і ставимо запікатися в розігріту до 220 градусів духовку на 7-10 хв.

Яблучний крамбл у духовці

Крамбл з яблуками Фото: Depositphotos

З'явився через крайню нестачу продуктів за часів Другої світової. Не було тоді в достатній кількості борошна, масла і цукру. От і викручувалися господині як могли. А саме: при запіканні яблук присипали їх зверху тим, чим доведеться. Ті, хто багатший – крихтою з борошна і цукру, додаючи трохи олії. Ті, у кого зовсім було туго, – черствим хлібом.

Згодом борошно частково замінювали на миндальне, в тісто для крихти додавали найкраще масло. Класичним акомпанементом десерту сьогодні є заварний крем. Особливість – в його хрусткій текстурі та універсальності. Ви самі контролюєте кількість крихти та її склад, враховуючи, звісно, сорт яблук, які ви використовуєте.

Інгредієнти

1 кг – кисло-солодких яблук

цукор – за смаком

1 ст. л. – яблучного соку або води

100 г – борошна

75 г – вершкового масла

50 г – вівсяних пластівців

100 г – коричневого цукру

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 200 градусів. Очистіть яблука і розріжте їх на четвертинки. Видаліть серцевину і розріжте кожен шматочок навпіл. Викладіть яблука на сковороду, додайте цукру за своїм смаком, сік або воду і тушкуйте на середньому вогні близько п'яти хвилин, доки яблука не стануть розм'якшуватися. Викладіть яблучну суміш в глибокий посуд, придатну для духовки. Тим часом розітріть борошно з холодним маслом в крихту. Висипати зверху яблук цю суміш, а також вівсяні пластівці й коричневий цукор. Запікайте крамбл близько 30 хвилин, щоб верхівка стала хрусткою і золотавою.

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Кеджері

Фото: instagram.com/chefinarobe/

Це і англійська страва, і не зовсім. Адже своє коріння вона бере з Індії. Британські колонізатори пристосували кеджері під себе, тобто готували його на сніданок. У складі – риба, відварений рис, петрушка, яйця, зварені круто, карі. Рецепти можуть відрізнятися залежно від місцини, де подають цю страву.

Інгредієнти

Рис басматі – 450 г

Лосось – 500 г

Вершкове масло – 120 г

Цибулина – 1 шт.

Зелений перець чилі – 1 шт.

Кардамон – 2 коробочки

Порошок карі – 1 ст. л.

Яйця, зварені круто – 2 шт.

Зелена цибуля – 3 пір'я

Лимон – 1/2 шт.

Кінза, сіль – за смаком

Помідори – для прикраси

Спосіб приготування

Промийти рис і залийте його холодною водою. Залиште на 30 хвилин. Злийте воду і залийте свіжою водою, 600 мл. Дайте закипіти, перемішайте, накрийте кришкою, поставте на маленький вогонь і варіть 25 хвилин, не знімаючи кришки. Зніміть з вогню, почекайте 5 хвилин і розпушіть виделкою. Рибу покладіть шкірою вгору в миску. Залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Злийте воду. Коли риба трохи охолоне, зніміть шкіру і розділіть рибу на великі шматки. Поріжте цибулю дрібно. Роздавите кардамон. Видаліть кісточки з чилі тапоріжте тонкими кружечками. Розтопіть на середньому вогні вершкове масло, покладіть цибулю, готуйте до м'якості. Додайте чилі, кардамон і каррі. Покладіть рис, перемішайте. Додайте рибу, дайте прогрітися. Посоліть. Поріжте яйця навпіл. Половину лимона на 4 частини. Подрібніть цибулю і кинзу. Покладіть все зверху на рис.

"Жаба в норці"

Фото: instagram.com/secrety_hozyayushki/

Так, назва дивовижна. Ймовірно, британці асоціювали ковбаски, які "визирають" з тіста із жабами. Створення страви датується 18 століттям. Сьогодні "Жабу" готують зі свинячими ковбасками і запікають в рідкому тісті. Подавати – з овочами.

Інгредієнти

Борошно – 125 г

Сіль – 1 ч. л.

Великі яйця – 2 шт.

Молоко – 300 мл

Рослинна олія – 2 ст. л.

Сосиски – 6-8 шт.

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 220 градусів. Змішати борошно із сіллю в мисці, зробити поглиблення і вбити яйця. Перемішуючи борошно з яйцями вінчиком, влити молоко. Збити тісто до однорідності й залишити на 15-20 хвилин. Молоко можна замінити на пиво або звичайну воду. Змастити глибоку форму для запікання олією і викласти сосиски. Помістити в духовку на 10 хвилин. Дістати і влити тісто. Запікати 30 хвилин.

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