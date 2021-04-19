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Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Сьогодні, 10:45

Такий рецепт ідеальний, якщо у вас велика сім'я

Великодня паска
Великодня паска
Фото: Инстаграм

Продовжуємо готуватися до Великодня. Неодмінний атрибут свята, крім інших обов'язкових страв, – здобні паски з родзинками і білкової глазур'ю. Їх традиційно печуть багато, додаючи в тісто велику кількість яєць, щоб м'якуш вийшов красивого яскраво-жовтого кольору. Готові паски спочатку мають трохи охолонути – тільки після цього їх можна виймати з форм і прикрашати білковою глазур'ю. Якщо у вас є свій особливий рецепт паски, діліться свом рецептом та вигравайте призи.

Рецепт паски на 1 літр молока

Рецепт паски на літр молока
Рецепт паски на літр молока
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 кг борошна
  • 1 л молока
  • 30 яєць
  • 700 г вершкового масла
  • 100 г свіжих дріжджів
  • 1 кг цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 1 склянка родзинок
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • 0,5 ч. л. меленого кардамону
  • 10 г ванільного цукру
  • щіпка тертого мускатного горіха

Спосіб приготування

  1. Молоко поставити на невеликий вогонь і потроху додати півтори склянки борошна. Ретельно перемішати і, коли тісто загусне, відставити остигати.
  2. Розтерти дріжджі з однією столовою ложкою цукру. Щойно вони стануть рідкими, влити в заварне тісто.
  3. Перемішати масу і поставити в тепло на 1,5 години.
  4. Потім відокремити білки від жовтків, до жовтків додати цукор і збити блендером. Додати вершкове масло і розтерти до однорідної маси.
  5. Посолити і додати родзинки, кардамон, корицю, мускатний горіх і ванільний цукор. Перемішати і влити опару.
  6. До отриманого тіста додати просіяне борошно. Місити до тих пір, поки тісто не почне відставати від рук.
  7. Викласти тісто у велику миску і залишити підходити на 3 години.
  8. Змастити форми для пасок маслом і викласти тісто, що піднялося, заповнюючи приблизно на половину або на третину обсягу.
  9. Випікати паски близько 30 хвилин при температурі 210 градусів.
  10. Остудити, дістати з форм і покрити глазур'ю.

Як зробити білкову глазур для пасок

Для цього потрібно збити міксером два білки і склянку цукру. Змастити глазур'ю верхівки пасок і прикрасити кондитерською посипкою.

Тут знайдете рецепт італійської великодньої паски панеттоне.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи

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