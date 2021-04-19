Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока
Такий рецепт ідеальний, якщо у вас велика сім'я
Продовжуємо готуватися до Великодня. Неодмінний атрибут свята, крім інших обов'язкових страв, – здобні паски з родзинками і білкової глазур'ю. Їх традиційно печуть багато, додаючи в тісто велику кількість яєць, щоб м'якуш вийшов красивого яскраво-жовтого кольору. Готові паски спочатку мають трохи охолонути – тільки після цього їх можна виймати з форм і прикрашати білковою глазур'ю. Якщо у вас є свій особливий рецепт паски, діліться свом рецептом та вигравайте призи.
Рецепт паски на 1 літр молока
Інгредієнти
- 2 кг борошна
- 1 л молока
- 30 яєць
- 700 г вершкового масла
- 100 г свіжих дріжджів
- 1 кг цукру
- 1 ч. л. солі
- 1 склянка родзинок
- 1 ч. л. меленої кориці
- 0,5 ч. л. меленого кардамону
- 10 г ванільного цукру
- щіпка тертого мускатного горіха
Спосіб приготування
- Молоко поставити на невеликий вогонь і потроху додати півтори склянки борошна. Ретельно перемішати і, коли тісто загусне, відставити остигати.
- Розтерти дріжджі з однією столовою ложкою цукру. Щойно вони стануть рідкими, влити в заварне тісто.
- Перемішати масу і поставити в тепло на 1,5 години.
- Потім відокремити білки від жовтків, до жовтків додати цукор і збити блендером. Додати вершкове масло і розтерти до однорідної маси.
- Посолити і додати родзинки, кардамон, корицю, мускатний горіх і ванільний цукор. Перемішати і влити опару.
- До отриманого тіста додати просіяне борошно. Місити до тих пір, поки тісто не почне відставати від рук.
- Викласти тісто у велику миску і залишити підходити на 3 години.
- Змастити форми для пасок маслом і викласти тісто, що піднялося, заповнюючи приблизно на половину або на третину обсягу.
- Випікати паски близько 30 хвилин при температурі 210 градусів.
- Остудити, дістати з форм і покрити глазур'ю.
Як зробити білкову глазур для пасок
Для цього потрібно збити міксером два білки і склянку цукру. Змастити глазур'ю верхівки пасок і прикрасити кондитерською посипкою.
Тут знайдете рецепт італійської великодньої паски панеттоне.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи
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