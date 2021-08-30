7 дієвих прийомів, щоб швидко перевірити якість продуктів

Хороше вершкове масло, при заморожуванні, буде ламатися і кришитися. Якщо колір сиру нерівномірний, а в теплі на ньому з'являються жирні краплі, він поганий. А якість молока можна перевірити за допомогою спирту

8 прийомів, як перевірити якість продуктів / Фото: freepik.com

Зазвичай це відбувається так: ми дивимося на "зовнішність" потрібного продукту, потім – на терміни придатності та чи в правильних умовах зберігається товар. Але буває так, що навіть ця уважність підводить – додому ми приносимо зіпсовані продукти. А готувати їжу з неякісних інгредієнтів – це очевидна загроза здоров'ю. Ми знаємо, що з їжі не потрібно купувати про запас, тепер дізнаємося 7 прийомів, які допоможуть перевірити якість важливих для нас товарів.

Вершкове масло

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Справжнє заморожене вершкове масло при нарізанні буде кришитися і ламатися / Фото: Pixabay

Заморозьте трохи вершкового масла, а потім спробуйте розрізати ножем. Якщо воно ідеально піддаватиметься, то перед вам підробка.

Справжнє вершкове масло при нарізанні кришитиметься і ламатиметься.

Також можна залити шматочок масла окропом і дочекатися повного розчинення. Якісне вершкове масло дасть воді молочний відтінок, а на поверхні буде молочний жир, не плівка рослинної олії.

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Яйця

Свіже яйце завжди піде на дно в склянці води / Фото: Pinterest

Цей продукт максимально просто перевірити. Свіже яйце завжди піде на дно в склянці води і ляже на бік. Відповідно, погані яйця спливуть нагору.

Але для того, щоб не проводити такі маніпуляції, уважно дивіться на термін придатності та розраховуйте, чи зможете ви використати яйця у відведений їм час.

Молоко

При додаванні спирту в якісне молоко мають утворитися пластівці / Фото: Depositphotos

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Ми всі багато разів чули, що молоко можуть розбавляти водою. Тому якщо ви купили таке, розраховувати на його природний смак не доводиться.

Експерти радять наступний метод: у пропорції 1:2 змішати молоко і спирт, потім цю суміш потрібно добре збовтати і вилити в тарілку. Якщо молоко хороше, то ви обов'язково побачите в ньому пластівці.

Мед

При додаванні оцтової кислоти в поганий мед на ньому з'явиться піна / Фото: unsplash.com

Мабуть, один з найскладніших у плані перевірки якості продуктів. Є інформація, що виробники додають у нього воду, борошно тощо.

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Ось кілька способів, як перевірити мед. Наприклад, можна вмочити в ньому шматочок хліба. За певний час хліб має стати твердим. Якщо хліб розмокнув, це означає, що в меді багато води.

Також можна додати в невелику кількість меду трохи оцтової кислоти. Побачите після цього появу піни – ваш мед поганий.

Цукати

Якісні цукати не втратять колір в окропі / Фото: Pixabay

Спочатку потрібно розуміти технологію їхнього виробництва: фрукти і ягоди варять у цукровому сиропі, потім сушать. Але іноді в асорті з цукатів можуть додати желатин, пофарбований у різні кольори.

Зрозуміло, що ми переплачуємо. Щоб уникнути цього і перевірити продукт, опустіть кілька цукатів у гарячу воду. Якщо вони втрачатимуть колір, це не цукати, а, швидше за все, пародія на них.

Твердий сир

Хороший сир не тріскається і не кришиться / Фото: Pinterest

Навіть якщо ви впевнені у відповідальності виробника вашого улюбленого сиру, все-таки спробуйте перевірити і його. Сир без рослинних жирів ніколи не кришитиметься, швидко завітрюватиметься і тріскатиметься.

Під дією сонячних променів на поганому сирі можуть з'являтися маслянисті краплі. Звертайте увагу на колір. Якщо він нерівномірний, є прожилки і різкі переходи від відтінку до відтінку – в цьому сирі є барвники.

Сир

Найголовніший ворог хорошого сиру – крохмаль. Саме його додають виробники, щоб збільшити масу продукту.

Капніть на сир трохи йоду, якщо сир став синім – у ньому є крохмаль.

Рослинні жири, які токож можуть бути присутніми в сирі, перевіряються в такий спосіб: влити в сир окріп і почекати. Якщо на поверхні з'являться жирні плями, сир поганий.

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