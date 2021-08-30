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7 действенных приемов, чтобы быстро проверить качество продуктов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 августа, 15:28
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Хорошее сливочное масло, при заморозке, будет ломаться и крошиться. Если цвет сыра неравномерный, а в тепле на нем появляются жирные капли, он плохой. А качество молока можно проверить с помощью спирта
8 приемов, как проверить качество продуктов
8 приемов, как проверить качество продуктов / Фото: freepik.com

Обычно это происходит так: мы смотрим на "внешность" нужного продукта, затем – на сроки годности и в правильных ли условиях хранится товар. Но бывает так, что даже эта внимательность подводит – домой мы приносим испорченные продукты. А готовить еду из некачественных ингредиентов – это очевидная угроза здоровью. Мы знаем, что из еды не нужно покупать впрок, теперь узнаем 7 приемов, которые помогут проверить качество важных для нас продуктов.

Сливочное масло

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Настоящее замороженное сливочное масло при нарезании будет крошиться и ломаться
Настоящее замороженное сливочное масло при нарезании будет крошиться и ломаться / Фото: Pixabay

Заморозьте немного сливочного масла, а потом попробуйте разрезать его ножом. Если оно будет идеально поддаваться, то перед вам подделка.

Настоящее сливочное масло при нарезании будет крошиться и ломаться.

Также можно залить кусочек масла кипятком и дождаться полного растворения. Качественное сливочное масло даст воде молочный оттенок, а на поверхности будет молочный жир, не пленка растительного масла.

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Яйца

Свежее яйцо всегда пойдет на дно в стакане воды
Свежее яйцо всегда пойдет на дно в стакане воды / Фото: Pinterest

Этот продукт максимально просто проверить. Свежее яйцо всегда пойдет на дно в стакане воды и ляжет на бок. Соответственно, плохие яйца всплывут на верх.

Но для того, чтобы не проводить такие манипуляции, внимательно смотрите на срок годности и рассчитывайте, сможете ли вы использовать яйца в отведенное им время.

Молоко

При добавлении спирта в качественное молоко должны образоваться хлопья
При добавлении спирта в качественное молоко должны образоваться хлопья / Фото: Depositphotos

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Мы все много раз слышали, что молоко могут разбавлять водой. Поэтому если вы купили такое, рассчитывать на его естественный вкус не приходится.

Эксперты советуют следующий метод: в пропорции 1:2 смешать молоко и спирт, затем эту смесь нужно хорошо взболтать и вылить в тарелку. Если молоко хорошее, то вы обязательно увидите в нем хлопья.

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Мед

При добавлении уксусной кислоты в плохой мед на нем появится пена
При добавлении уксусной кислоты в плохой мед на нем появится пена / Фото: unsplash.com

Пожалуй, один из самых сложных в плане проверки качества продуктов. Есть информация, что производители добавляют в него воду, муку и другое.

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Вот несколько способов, как проверить мед. Например, можно обмокнуть в нем кусочек хлеба. Через некоторое время хлеб должен стать твердым. Если хлеб размок, это значит, что в меде много воды.

Также можно добавить в небольшое количество меда немного уксусной кислоты. Увидите после этого появление пены – ваш мед плохой.

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Цукаты

Качественные цукаты не потеряют цвет в кипятке
Качественные цукаты не потеряют цвет в кипятке / Фото: Pixabay

Сначала нужно понимать технологию их производства: фрукты и ягоды варят в сахарном сиропе, потом сушат. Но иногда в ассорти из цукатов могут добавить желатин, окрашенный в разные цвета.

Понятно, что мы переплачиваем. Чтобы избежать этого и проверить продукт, опустите несколько цукатов в горячую воду. Если они будут терять цвет, это не цукаты, а, скорее всего, пародия на них.

Сыр

Хороший сыр не трескается и не крошится
Хороший сыр не трескается и не крошится / Фото: Pinterest

Даже если вы уверенны в ответственности производителя вашего любимого сыра, все-таки попробуйте проверить и его. Сыр без растительных жиров никогда не будет крошиться, быстро заветриваться и трескаться.

Под действием солнечных лучей на плохом сыре могут появляться маслянистые капли. Обращайте внимание на цвет. Если он неравномерный, есть прожилки и резкие переходы от оттенка до оттенка – в этом сыре есть красители.

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Творог

Самый главный враг хорошего творога – крахмал. Именно его добавляют производители, чтобы увеличить массу продукта.

Капните на творог немного йода, если творог стал синим – в нем есть крахмал.

Растительные жиры, которые тоже могут присутствовать в твороге, проверяются следующим образом: влить в творог кипяток и подождать. Если на поверхности появятся жирные разводы или пятна, творог плохой.

Интересный рецепт нежного сыра халуми на гриле по рецепту Григория Германа узнаете из видео.

Также читайте, какие 8 продуктов не терпят разогревания в микроволновке.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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