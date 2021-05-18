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Небезпечне поєднання – 3 продукти, в які не можна додавати молоко

Сьогодні, 15:34

Один із них – наші улюблені каші

Молоко – навколо нього свого часу була безліч суперечок. Нас змалку переконували, що молоко – це практично панацея. І що більше ми його питимемо, то здоровіше ставатимемо. Тепер абсолютно зрозуміло: молока, незалежно від його походження – чи то коров'яче, козяче чи рослинне, – треба пити дуже мало. В ідеалі – відмовитися взагалі. Але якщо ви все ж п'єте молоко, то маєте знати, з чим його споживати категорично не можна. Дієтолог Наталя Ківа назвала 3 таких продукти.

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Фото: Наталя Ківа, дієтолог

І знову про колись розпіарену користь молока

Сьогодні молоко – не зовсім те молоко, що, звісно, спричинить бурю суперечок. Але навіть якщо ваше молоко від корів, які пасуться на альпійських луках і отримують вітамін D на сонечку, то маю вас розчарувати:

Молоко в чистому вигляді засвоюється організмом до 3, максимум до 5 років. Далі починаються проблеми: проноси, закрепи, висипання, алергії, безсоння тощо.

Що робити, якщо любиш пити молоко?

І все ж, якщо ви любите пити молоко і жодних проблем зі здоров'ям немає, тоді вживайте його як самостійний продукт харчування.

Адже молоко ні з чим не поєднується.

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3 головних продукти, з якими не можна пити молоко

Каша, зварена на молоці, – велика помилка. Потрапляючи в організм, молоко звурджується і важко засвоюється. І крупа через це вже ніяк засвоїтися не може. Який тоді сенс у цій страві?

Якщо ви так любите каші, додайте у відварену на воді вівсянку мигдальне або кокосове молоко. Це буде набагато смачніше і корисніше.

Не можна вживати молоко з чаєм і кавою. Таніни чаю, як і смоли кави, утворюють нерозчинні сполуки з білками молока. Не засвоюються ні ті, ні інші.

А якщо молоко безлактозне?

Безлактозне молоко – теж не вихід. Це як кава без кофеїну, ще більша шкода для організму.

Чим замінити молоко?

Рекомендую замінити молоко кисломолочними продуктами. Сир, йогурти можна вживати як з кашами, так і з овочами, зеленню, фруктами, ягодами.

Тут дізнаєтеся, з чим важливо їсти сир, щоб він приносив користь.

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