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10 продуктів, які не потерплять заморозки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
10 серпня, 14:59
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Не зберігайте в морозилці сирі яйця, вони втратять свій смак і можуть тріснути. Молоко за низьких температур поміняє текстуру, його можна буде використовувати хіба що у випічці, а консерви можуть вибухнути
Продукти, які не можна зберігати в морозилці
Продукти, які не можна зберігати в морозилці / Фото: Pinterest

У спеку морозильна камера може врятувати безліч продуктів, тим паче коли ви відправляєтеся у відпустку. Звісно, існує низка продуктів, які сміливо можна зберігати за великого мінуса. Але є ті, що у жодному разі не терпітимуть морозильної камери. Дізнаємося, які ці продукти. А з цього матеріалу дізнаєтеся, як вигідно купити їжу для пікніка.

Яйця сирі

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Яйця в морозилці можуть тріснути
Яйця в морозилці можуть тріснути / Фото: freepik.com

Безумовно – ви зіпсуєте смак яєць. А ще шкаралупа може тріснути, ви цього не помітите, а тим часом всередину яєць потраплять бактерії.

Консерви

Консерви можуть вибухнути за низьких температур
Консерви можуть вибухнути за низьких температур / Фото: Pixabay

Консерви не потерплять низької температури, тим паче якщо ви їх заморожуватимете. При цьому вміст бляшанок збільшується в об'ємі, а це призводить до здуття і навіть вибуху. Вживати вміст консервів після цього не можна.

Молоко, м'які сири

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Молоко в морозильнику згорнеться
Молоко в морозильнику згорнеться / Фото: Depositphotos

Не варто заморожувати молочні продукти: молоко, м'які сири. Вони можуть згорнуться, а це загрожує харчовим отруєнням. Молоко, наприклад, повністю змінить текстуру, воно стане неоднорідним і з грудками. М'які сири за мінусової температури кристалізуються, сир втрачає гладкість і однорідність.

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Розморожене м'ясо і риба

М'ясо не варто заморожувати двічі
М'ясо не варто заморожувати двічі / Фото: Инстаграм

Якщо ви розморозили м'ясо і рибу, то готуйте їх одразу після розморожування. Другої заморозки ці продукти не витримають. М'ясо і риба не тільки втратять свій смак, а й можуть стати причиною серйозного отруєння. Це стосується і інших продуктів, що вже були розморожені.

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Соуси на основі яєць, борошна і крохмалю

Не заморожуйте соуси на основі яєць
Не заморожуйте соуси на основі яєць / Фото: Инстаграм

Структура такого соусу зміниться, він буде непридатний до вживання. Тому не варто готувати соусу забагато, а якщо і вийшло так, то зберігайте його в герметичній упаковці на дверцятах холодильника.

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Варена картопля

Варена картопля в морозилці почорніє
Варена картопля в морозилці почорніє / Фото: instagram.com/cassandrabrest/

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Так, це зручно. Заморожену варену картоплю потім можна обсмажити на сковороді і отримати смачний гарнір. Якщо у вас вже був досвід заморозки відвареної картоплі, то ви знаєте – як би ви її не упаковували, вона обов'язково почорніє.

Овочі та фрукти з великим вмістом води

Не заморожуйте овочі та фрукти з високим вмістом води
Не заморожуйте овочі та фрукти з високим вмістом води / Фото: Depositphotos

Огірки, помідори, капуста, полуниця, кавун після заморозки сильно помітно колір, смак і аромат. Тому рекомендується на зиму заморожувати овочі, фрукти і ягоди з невисоким вмістом води: малину, чорну смородину, чорницю. Ці продукти збережуться краще. Наприклад, кабачки перед заморожуванням можна пробланширувати.

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Алкоголь

Не заморожуйте пиво, вино і шампанське
Не заморожуйте пиво, вино і шампанське / Фото: freepik.com

Пиво, шампанське і вино містить набагато більше води, ніж спирту. На відміну від горілки, рому, віскі. Вода замерзне, це може призвести до вибуху тари.

Як смачно замаринувати огірки експрес-методом – дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся, як зберігати крупи, щоб не допустити цвілі та появи комах.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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