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Які продукти можна брати в дорогу, щоб не отруїтися

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
16 липня, 12:06
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Уся їжа, яку ви берете в дорогу, має бути з тривалим терміном зберігання і не потребувати термообробки. Якщо м'ясо, легке запечене, овочі – помідори, огірки, зелень. Фрукти – яблука, банани. І забудьте про рибні консерви
Що потрібно взяти в дорогу, щоб не отруїтися
Що потрібно взяти в дорогу, щоб не отруїтися / Фото: depositphotos.com

Довгоочікувана відпустка і трепетний збір валізи. Але крім неї, в дорозі треба щось їсти. Часто – це бутерброди, снеки, кілька фруктів. А якщо спека? Це теж потрібно врахувати і розуміти, що потрібно їсти, коли на вулиці +30. Ну і, звісно, у жодному разі не купувати перекус у сумнівних місцях, інакше – відпустка буде зіпсована. Отже, що потрібно взяти в дорогу, щоб не отруїтися – дієтологиня Наталя Ківа все зрозуміло пояснила. І щоби провести свою відпустку гідно, ознайомтеся з лайфхаками з нашого календаря.

Фото: Наталя Ківа, дієтологиня

При зборі продуктів у дорогу дуже важливо врахувати такі критерії: вони мають бути з тривалим терміном зберігання, ми маємо знати, що можемо їх їсти без термообробки, продукти мають містити вітаміни.

Продукти, які можна брати в дорогу

Яйця

Відварити яйця потрібно круто, вони забезпечать нас безліччю цінних поживних речовин. Елементи, що входять до складу яйця, покращують роботу мозку.

Овочі, зелень

Ці продукти обов'язково потрібно включити в дорожнє меню. Так ви забезпечите собі нормальне функціонування кишечника впродовж усієї подорожі та після неї. Овочі та зелень – чудові джерела мікроелементів і вітамінів. Найпопулярнішими овочами в дорозі є картопля в мундирі (зварена або запечена), огірки, морква, болгарський перець, помідори. І сезонна зелень – петрушка, зелена цибуля, листя салату, базилік, кріп, шпинат.

Фрукти

Вони не потребують термообробки. Після них є почуття ситості, але немає відчуття тяжкості в шлунку. У фруктах багато клітковини, що важливо для людини, яка перебуває в дорозі. Мала рухливість, їжа всухом'ятку можуть призвести до закрепів та інших неприємних моментів. Рекомендовано в дорогу: банани, яблука, сливи, абрикоси.

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Сир

Це прекрасний молочний продукт. Він може довго не псуватися, він поживний і за харчовою цінністю його можно порівняти з 2 літрами молока.

Горіхи, сухофрукти

Горіхи слід очистити від шкаралупи. А сухофрукти ретельно вимити в гарячій водоі та просушити.

Горіхи підсушені або сирі. Їх не можна смажити – це важливо.

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М'ясо

М'ясо може бути пісне – куряче, індиче філе, або телятина, яловичина в запеченому вигляді.

Забудьте про рибні консерви, шпроти. Їсти їх небезпечно.

Хліб, борошняні вироби

Якщо хочете взяти із собою печиво, кекси, іншу випічку, то це все має бути з хорошим складом або домашнє. Хлібці будуть найкращим варіянтом! Або хліб цільнозерновий бездріжджовий. Не беріть у дорогу вафлі.

Напої

Візьміть воду, вона необхідна. Краще купити негазовану або взяти з дому. Вода має бути чистою, слаболужною, не надто холодною.

Вода нижче 20 градусів спрагу не вгамує і майже не всмоктується, доки не нагріється до температури тіла.

Тут дізнаєтеся, чи може бути корисним бездріжджовий хліб.

Тут читайте про 4 розкручені, але вкрай шкідливі продукти.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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