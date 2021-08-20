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8 продуктів, які не варто купувати про запас

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
20 серпня, 13:10
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Це кава, мелена зберігається не більше 2 місяців. Спеції втратять свої властивості й аромат після півроку зберігання, а якщо ви відкрили оливкову олію, то після 30 днів на ній можна хіба що смажити
Продукти, які не варто купувати про запас
Продукти, які не варто купувати про запас / Фото: Колаж: Сьогодні

Купувати із запасом – цього правила дотримуються більшість з нас. Купувати про запас можна продукти, які добре переносять заморозку. Але є те, що не потерпить низьких температур і навіть може стати небезпечними. Як і те, що ми любимо купувати на майбутнє, а робити цього не варто. Отже, 8 продуктів, які варто купувати потроху зібрано нижче. З цього матеріалу дізнаєтеся, як вигідно зібратися на пікнік.

Спеції

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Спеції не можуть зберігатися більше 6 місяців
Спеції не можуть зберігатися більше 6 місяців / Фото: Unsplash

Попри те, що спеції продають у маленьких пакетиках, купувати їх про запас не варто. Спеції втрачають смак і властивості, якщо зберігаються довше свого терміну. Тим паче якщо упаковка з гранульованим часником, чорним перцем і сушеним кропом була розкрита.

Спеції можна використовувати впродовж 6 місяців, максимум – один рік. Вони мають лежати не в упаковці виробника, а в герметичній ємності.

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Бурий рис

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Зберігайте бурий рис у герметичній упаковці
Зберігайте бурий рис у герметичній упаковці / Фото: freepik.com

Термін зберігання бурого рису до 18 місяців. Він справді не втратить свої корисні мікроелементи і природні олії, якщо зберігати його в герметичній ємності. Але на кухні буде достатньо однієї упаковки цього продукту.

Купувати бурий рис запас не потрібно. Навіть якщо ви правильно зберігаєте його – під щільною кришкою – все одно іноді перевіряйте, в ньому можуть завестися жучки. Щоб цього уникнути, покладіть у ємність зубчик часнику.

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Кава

Кава не втратить свій смак і аромат впродовж кількох місяців
Кава не втратить свій смак і аромат впродовж кількох місяців / Фото: freepik.com

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Каву не варто купувати про запас, вона стає гірше під час тривалого зберігання. Це стосується не тільки меленої кави, а й кави в зернах.

Якщо зерна кави не обсмажені, то їх можна зберігати до одного року. Якщо зерна правильно оброблені, то термін зберігання збільшується до двох років.

Але обсмажені зерна вбирають вологу і сторонні запахи, зберігайте їх у вакуумних контейнерах. Мелену каву теж краще зберігати в щільно закритій банці, далеко від сонячних променів. Або в морозилці.

Якщо пачка з кавою вже розкрита, зберігайте її в холодильнику.

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Борошно

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Борошно швидко вбирає вологу, не варто купувати її багато
Борошно швидко вбирає вологу, не варто купувати її багато / Фото: instagram.com/cocosmarket.kz/

Ви точно помічали, що борошно може моментально вбирати вологу, перебуваючи навіть там, де, здавалося б, її немає. У ньому часто заводяться жучки, тому не потрібно купувати багато борошна.

Продукт краще зберігати в герметичній ємності, але постійно контролюйте його стан.

Горіхи

Горіхи швидко можуть прогіркнути, зберігайте їх у холодильнику
Горіхи швидко можуть прогіркнути, зберігайте їх у холодильнику / Фото: unsplash.com

Горіхи містять багато натуральних олії, тому швидко можуть прогіркнути. На них може з'являтися непомітна цвіль, зайвим буде казати, що вона небезпечна для здоров'я.

Завжди дивіться на термін придатності волоських горіхів, арахісу мигдалю.

Сир

Не зберігайте сир більше 2-3 тижнів
Не зберігайте сир більше 2-3 тижнів / Фото: Pinterest

Навіть найстійкіший до перепадів температур сир не може зберігатися довго. Сир пліснявіє, може вбирати запахи, твердіти і міняти колір.

Заморожувати сир, як і багато інших молочних продуктів, не рекомендується – в ньому після відтавання можуть утворитися шкідливі бактерії.

Соуси

Щойно ви відкриваєте кришку ємності із соусом, він вже починає псуватися
Щойно ви відкриваєте кришку ємності із соусом, він вже починає псуватися / Фото: Depositphotos

Соуси, найпопулярніші, не продаються в немаленьких ємностях. Щойно упаковка розкрита, соус тієї ж миті псується. Він взаємодіє з повітрям і починає пліснявіти.

Тобто ставати дедалі небезпечніше щоразу, коли ви його берете.

Звісно, якщо ви у величезній кількості споживаєте кетчуп або гірчицю, то можна купувати їх багато. Але завжди стежте за станом соусів, вони справді швидко псуються.

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Олія

Оливкова олія давно відоме своїми цілющими властивостями
Оливкова олія давно відоме своїми цілющими властивостями / Фото: freepik.com

Ніколи не ставте олію туди, де тепло і є прямі сонячні промені. Олія втрачає свої корисні смакові якості, якщо переживає різкі перепади температур. Після відкриття будь-яку олію можна вживати впродовж місяця.

Оливкову олію за 30 днів після того, як ви її відкрили, можна використовувати тільки для смаження.

Якщо не встигли з'їсти огірки, то їх можна замаринувати експрес-методом і приготувати салат. Як це зробити – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся про 17 продуктів, які потрібно зберігати в морозильнику.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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