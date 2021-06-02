12 видів випічки, яка є кращою для кожного знаку зодіаку

Заощадливий Телець – це тістечко "Картопля", а Овен – вишуканий шоколадний чизкейк

Яка ви випічка за гороскопом Фото: freepik.com

Продовжуємо дізнаватися особливості кожного знаку зодіаку в гастрономії. Ми вже знаємо, який пиріг підходить кожному з нас, тепер настав час випічки. Яу з'ясувалося, у булочки з корицею є щось спільне з Левами, а Риби – це чистої води круасан. Про все детальніше дізнаємося нижче.

Овен – шоколадний чизкейк

Імпульсивних Овнів задовольнить шоколадний чизкейк Фото: pixabay.com

Овен відомий своєю спритністю, розумом, енергійністю та ентузіазмом. Вони впевнені в собі люди, але запальні. У них динамічна вдача, яка збиває всіх з пантелику. Тому для них – вишуканий шоколадний чизкейк. Це ідеальне поєднання уособлює Овнів і задовольнить їхній смак і імпульсивність на тривалий час.

Телець – тістечко "Картопля"

Заощадливі Тельці – це тістечко "Картопля"

Тельці, чи то чоловік або жінка, страшні власники. Разом з цим вони надійні й терплячі. Представники цього знаку знають ціну грошам і обожнюють їх заощаджувати й накопичувати. А тістечко "Картопля" – продукт, що виготовляють із залишків – коржів, крему, горіхів. Економно і дуже гідно за смаком.

Близнюки – трубочки з кремом

Для вічно молодих і активних Близнюків – трубочки з кремом Фото: instagram.com/_yuliya_muliarchyk_/

Близнюки від природи мають такі якості, як дружність і універсальність у будь-якій компанії, що робить їх центром уваги. До того ж вони завжди лишаються молодими й активними. Трубочки з різним кремом і ягодами – це найкраща випічка для Близнюків.

Рак – листкова випічка

Раки – це листкова випічка Фото: Depositphotos

Рак – чіпка людина, примхлива та образлива, але з іншого боку, ці люди – домосіди, емоційні, обережні та винахідливі. Для них ідеальна листкова випічка. Бажано, щоб вона буде приготовлена власноруч, такі тістечка Раки люблять найбільше.

Лев – булочки з корицею

Леви люблять оточувати турботою і затишком, немов булочки з корицею Фото: freepik.com

Леви можуть бути вкрай категоричні, чим часто дратують інших. Але якщо ви потрапили в милість до цих людей, то вони оточать вас щедрістю, затишком і турботою. Немов ароматна булочка з корицею.

Діва – тістечко "Кошик з кремом"

Вимогливі естети Діви – це "Кошик з кремом" Фото: instagram.com/masha_vlasova0178/

Або всі інші тістечка подібного виду і складу. Діви обожнюють, щоб усе було страшно красиво та ідеально до дрібниць. Ці люди люблять чіплятися навіть до випічки. Звісно, вони ласуни, хоча часто приховують це. І якщо хочете догодити цим людям, запропонуйте їм тістечко "Кошик". Бажано, щоб усередині "Кошика" було більше ягід і трохи менше крему.

Терези – шоколадний бісквіт, тістечко брауні

Терези обожнюють класичну випічку, а саме – шоколадний бісквіт Фото: freepik.com

Терези відомі своєю чарівністю, а ще – любов'ю до всього, що має ранг класики. Бісквіти, з різними просоченнями і прикрашені ягодами, мають бути шоколадними. А краще, якщо це брауні. Солодкість такої випічки Терези завжди урівноважать чашкою міцної кави.

Скорпіон – печиво (будь-яке)

Рішучі Скорпіони – це печиво. Будь-яке Фото: Instagram/wakefieldruthgraves

Рішучі Скорпіони завжди знають, що хочуть отримати. Вони ніколи не зупиняються на півдорозі і в своєму русі не люблять відволікатися. Тобто по дорозі до нових звершень їм досить закинути до рота крекер або на ходу з'їсти печиво із шоколадною крихтою. Щоб даремно не гаяти час так би мовити.

Стрілець – мафіни

Для енергійних Стрільців ідеальні мафіни Фото: Depositphotos

Стрільці – це згусток нескінченної енергії, якій можна позаздрити. Вони люблять багато працювати, але й відпочивають зі смаком. Ці люди – красиві мафіни, прикрашені "шапкою" крему. Адже Стрільці люблять виділятися серед інших своєю вишуканою яскравістю.

Козеріг – пряник

Козероги, як пряники, тверді зовні, але можуть бути зі смачною начинкою всередині Фото: freepik.com

Пряник має досить щільну текстуру, тобто тверду. Як і Козероги, яких часом не зрушиш з місця. Але, безумовно, представники цього знаку дисципліновані та максимально стримані, тому пряник з начинкою – це для них буде солодким бонусом.

Водолій – всілякі кекси

Доброзичливі Водолії вибирають кекси Фото: Depositphotos

Аджео кекс великий, а людей навколо Водоліїв завжди багато. Його, з родзинками або цукатами, із шоколадом або без нічого, можна розрізати на багато шматків і пригостити всіх своїх друзів. Можна подумати, що кекс – занадто просто для Водоліїв. Це не так. Важливо, з якою теплотою вони пригощатимуть вас цією випічкою.

Риби – круасан

Ідеальні для неспішних Риб круасани Фото: Pixabay

Ну а яка ще випічка може бути для романтичних, найромантичніших людей зодіаку? Вони завжди про щось мріють, люблять неспішність і жувати круасани. Найчастіше Риби віддають перевагу цій випічці із шоколадом. Хоча їхній настрій мінливий, і лише шоколадом в якості начинки обмежуватися не варто.

За матеріалами: Оnlyblog.net.

Мигдальний пиріг з м'ятою не потрапив до списку випічки для кожного знаку зодіаку, але бути приготованим він цілком гідний.

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