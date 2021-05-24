Який ви пиріг за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку
Риби – це пиріг з ніжним сирним кремом, а Леви – пікантний лимонний
Раз ми вже знаємо, яку каву требао пити кожному знаку зодіаку, то тепер треба дізнатися, який пиріг підходить кожному з нас. Його можна спекти для себе особисто або приготувати для друзів. Отже, який ви пиріг, згідно з рекомендаціями гороскопу, дізнаємося нижче.
Доповніть кулінарний сюрприз практичним і оригінальним подарунком, варіанти для них знайдете в травневому календарі свят.
Овен
Ці "вогняні" люди обожнюють усе оригінальне зі свіжим смаком. Зірки рекомендують цим людям яскравий і пікантний вишневий пиріг. Це кращий пиріг для палкого і підприємливого Овна. Подавайте пиріг з вишнею з кульками морозива.
Телець
Ці люди вміють справити враження. І не тільки на кухні. Зірки рекомендують Тельцям здивувати своїх близьких грушевим пирогом, обов'язково прикріпивши його подачу келихом легкого вина. Цей пиріг створить особливу затишну атмосферу, яку так люблять Тельці.
Близнюки
Властивий для весняно-літнього періоду – пиріг з ревенем і полуницею. Це оригінальне поєднання, як ніщо інше, чудово характеризує цей знак. Якщо ви любите більше полуницю, ніж ревінь, то додайте її більше. Або навпаки. Якщо в оточенні є люди цього рухомого комунікабельного знаку – приготуйте цей пиріг, вони будуть дуже раді.
Рак
Раки дуже комфортно почуваються на кухні, вони великі шанувальники кулінарії. Найідеальніший пиріг для Раків – це горіховий. Горіхи вибирайте на свій смак, це не принципово. Експериментуйте з рецептурою і домагайтеся свого найкращого горіхового пирога. Експерименти – ваш козир.
Лев
Лимонний пиріг – яскравий і ефектний, як і всі Леви. Якщо хочете прикрасити пиріг пишним безе – сміливо беріться за справу, у вас це вийде віртуозно. Яскравий характер людей цього знаку ідеально поєднується з "життєрадісним" цитрусовим пирогом.
Діва
Діви – матеріалісти, вони люблять комфорт. Ці люди вимогливі до себе і оточення. Часто в їжі Діви вибирають щось несподіване і складне в приготуванні. Це і багатошарові пироги, і "Наполеон" з "Естерхазі".
Терези
Терези обожнюють класику, перевірену часом. Це стосується і їжі. Вам рекомендують вибирати випічку з яблуками. Можна додавати в них цукор, якщо любите солодке, а можна цедру лимона, якщо любите яскравіші смаки. Словом, врівноважуєте всі інгредієнти на свій смак, адже це так характерно для Терезів.
Скорпіон
Скорпіони знають, що їм потрібно від життя і люблять, коли все напевно. Ви – шоколадний пиріг або пиріг із шоколадом. Скорпіони люблять не порушувати традицій і вважають, що шоколад – один з найкращих додатків до випічки.
Стрілець
Стрільці звикли, щоб все крутилося навколо них. Їхній оптимізм і сила волі заряджають все навколо. Ваш пиріг – це щось незвичайне, а саме – присутність несподіваних для багатьох інгредієнтів. Наприклад, імбир. Ви можете додавати цю пряність за своїм смаком. Багато чи мало буде імбиру – все, звісно, залежить від вашого настрою.
Козеріг
Часто йдуть проти течії і не розмінюються на дрібниці. Козеріг схильний до несолодкої їжі, бо вважає її "раціональнішою", тому краще для цього знаку – пироги з м'ясом.
Водолій
Водолії люблять все піднесене, повітряне, легке. Їм подобаються екзотичні фрукти і горіхи. І прекрасно, коли вони будуть в пирозі в ідеальному поєднанні. Розміреним Водоліям ідеально підійде сирний пиріг з кокосовою стружкою.
Риби
Ці люди романтичні і такі непередбачувані. Назвати ідеальний пиріг для Риб практично неможливо. Головне, щоб він був з ніжним вершковим кремом і обов'язково покритий шоколадом. Замість вершкового крему можна взяти сирний – теж не прогадаєте.
За матеріалами: Вonappetit.com , Foodnetwork.ca.
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