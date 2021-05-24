Який ви пиріг за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Риби – це пиріг з ніжним сирним кремом, а Леви – пікантний лимонний

Фото: Який ви пиріг за гороскопом, instagram.com/darya_na_kuxne/

Раз ми вже знаємо, яку каву требао пити кожному знаку зодіаку, то тепер треба дізнатися, який пиріг підходить кожному з нас. Його можна спекти для себе особисто або приготувати для друзів. Отже, який ви пиріг, згідно з рекомендаціями гороскопу, дізнаємося нижче.

Доповніть кулінарний сюрприз практичним і оригінальним подарунком, варіанти для них знайдете в травневому календарі свят.

Овен

Заповзятливим Овнам слід вибирати вишневий пиріг Фото: Pinterest

Ці "вогняні" люди обожнюють усе оригінальне зі свіжим смаком. Зірки рекомендують цим людям яскравий і пікантний вишневий пиріг. Це кращий пиріг для палкого і підприємливого Овна. Подавайте пиріг з вишнею з кульками морозива.

Телець

Тельцям, які люблять справляти враження, підійде грушевий пиріг Фото: Depositphotos

Ці люди вміють справити враження. І не тільки на кухні. Зірки рекомендують Тельцям здивувати своїх близьких грушевим пирогом, обов'язково прикріпивши його подачу келихом легкого вина. Цей пиріг створить особливу затишну атмосферу, яку так люблять Тельці.

Близнюки

Близнюки – це хрусткий пиріг з ревенем і полуницею Фото: Depositphotos

Властивий для весняно-літнього періоду – пиріг з ревенем і полуницею. Це оригінальне поєднання, як ніщо інше, чудово характеризує цей знак. Якщо ви любите більше полуницю, ніж ревінь, то додайте її більше. Або навпаки. Якщо в оточенні є люди цього рухомого комунікабельного знаку – приготуйте цей пиріг, вони будуть дуже раді.

Рак

Горіховий пиріг ідеальний для Раків Фото: Depositphotos

Раки дуже комфортно почуваються на кухні, вони великі шанувальники кулінарії. Найідеальніший пиріг для Раків – це горіховий. Горіхи вибирайте на свій смак, це не принципово. Експериментуйте з рецептурою і домагайтеся свого найкращого горіхового пирога. Експерименти – ваш козир.

Лев

Лимонний пиріг ідеальний для Левів Фото: Pinterest

Лимонний пиріг – яскравий і ефектний, як і всі Леви. Якщо хочете прикрасити пиріг пишним безе – сміливо беріться за справу, у вас це вийде віртуозно. Яскравий характер людей цього знаку ідеально поєднується з "життєрадісним" цитрусовим пирогом.

Діва

Діви – це багатошарові пироги з різною начинкою Фото: Depositphotos

Діви – матеріалісти, вони люблять комфорт. Ці люди вимогливі до себе і оточення. Часто в їжі Діви вибирають щось несподіване і складне в приготуванні. Це і багатошарові пироги, і "Наполеон" з "Естерхазі".

Терези

Терезам зірки рекомендують яблучний пиріг Фото: Depositphotos

Терези обожнюють класику, перевірену часом. Це стосується і їжі. Вам рекомендують вибирати випічку з яблуками. Можна додавати в них цукор, якщо любите солодке, а можна цедру лимона, якщо любите яскравіші смаки. Словом, врівноважуєте всі інгредієнти на свій смак, адже це так характерно для Терезів.

Скорпіон

Скорпіони – це пироги і інша випічка з шоколадом Фото: Depositphotos

Скорпіони знають, що їм потрібно від життя і люблять, коли все напевно. Ви – шоколадний пиріг або пиріг із шоколадом. Скорпіони люблять не порушувати традицій і вважають, що шоколад – один з найкращих додатків до випічки.

Стрілець

Стрільці люблять все несподіване, тому цей знак – це пиріг з імбиром Фото: Pinterest

Стрільці звикли, щоб все крутилося навколо них. Їхній оптимізм і сила волі заряджають все навколо. Ваш пиріг – це щось незвичайне, а саме – присутність несподіваних для багатьох інгредієнтів. Наприклад, імбир. Ви можете додавати цю пряність за своїм смаком. Багато чи мало буде імбиру – все, звісно, залежить від вашого настрою.

Козеріг

Козероги – це не солодкі пироги, а з м'ясом Фото: Depositphotos

Часто йдуть проти течії і не розмінюються на дрібниці. Козеріг схильний до несолодкої їжі, бо вважає її "раціональнішою", тому краще для цього знаку – пироги з м'ясом.

Водолій

Для Водоліїв ідеальний сирно-кокосовий пиріг Фото: Depositphotos

Водолії люблять все піднесене, повітряне, легке. Їм подобаються екзотичні фрукти і горіхи. І прекрасно, коли вони будуть в пирозі в ідеальному поєднанні. Розміреним Водоліям ідеально підійде сирний пиріг з кокосовою стружкою.

Риби

Риби – це ніжний пиріг з вершковим або сирним кремом Фото: Depositphotos

Ці люди романтичні і такі непередбачувані. Назвати ідеальний пиріг для Риб практично неможливо. Головне, щоб він був з ніжним вершковим кремом і обов'язково покритий шоколадом. Замість вершкового крему можна взяти сирний – теж не прогадаєте.

За матеріалами: Вonappetit.com , Foodnetwork.ca.

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