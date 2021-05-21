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Ваша спеція за гороскопом – дізнайтеся, чим саме вам треба приправляти їжу

Сьогодні, 20:15

Овнам потрібен перець чилі, а Тельцям – ваніль і кориця

Фото: instagram.com/claire_magic_help/, instagram.com/heeeres_marty/
Фото: instagram.com/claire_magic_help/, instagram.com/heeeres_marty/

А чому ні? Чому не дізнатися, яку спецію треба брати при приготуванні їжі конкретному знаку зодіаку? Ми розповідали, яку піцу радять зірки кожному з нас, тепер поговоримо про спеції. Можливо, тепер ви знатимете, яку більше і яку менше треба додавати у вашу їжу.

Найнесподіваніші та практичні варіанти для подарунків шукайте в травневому календарі свят.

Овен

Овни віддають перевагу перцю чилі, це їхня спеція, фото: instagram.com/verao.ra/
Овни віддають перевагу перцю чилі, це їхня спеція, фото: instagram.com/verao.ra/
Фото: Инстаграм

Керований агресивним Марсом, вогненний знак Овна віддає перевагу "агресивній" їжі. Тобто тій, що палає в роті. Тому вибирайте чилі та інші види перцю. А ще – часник і гірчицю.

Телець

Тельці люблять аромат ванілі
Тельці люблять аромат ванілі
Фото: Depositphotos

Телець зазвичай любить солодку їжу. Може, це тому, що Тельцями, керує Венера, богиня і планета любові? Телець також вважається гурманом зодіаку, тому він ідеальний дегустатор їжі або сомельє. Улюблені спеції і приправи Тельців: ваніль, кориця, кардамон, пажитник, ялівець, кетчуп (томатний соус).

Близнюки

Імбир – ідеальна приправа для Близнюків
Імбир – ідеальна приправа для Близнюків
Фото: Depositphotos

Близнюки обожнюють смакувати всім, що може запропонувати кухня – не у великих кількостях, як Телець, а для задоволення. Вони часто змінюють свої харчові уподобання, але зазвичай вибирають змішані та складні спеції, такі як карі, яка являє собою складну комбінацію спецій або трав, коріандр, кмин, куркуму і гострий перець чилі. Вдалі для Близнюків також ваніль, імбир, солоні огірки та зелень.

Рак

Раки люблять рідні спеції, тому часто вибирають сіль
Раки люблять рідні спеції, тому часто вибирають сіль
Фото: Pinterest

Рак зазвичай вважає за краще домашню їжу і традиційні спеції рідної країни. Отже, український Рак вибере нашу сіль, чорний перець, кріп, петрушки і часник. З рідними спеціями і їжа стає смачнішою.

Лев

Для Львів ідеальна спеція – часник
Для Львів ідеальна спеція – часник
Фото: Pexels

Лев любить вогняні смаки, делікатеси, що обпалюють язик. Тому рекомендації такі: соус чилі, каєнський перець, а також часник, суміш перців.

Діва

Діви вибирають м'яту, це найкраща для них спеція
Діви вибирають м'яту, це найкраща для них спеція
Фото: Pixabay

Розважлива Діва бере на себе відповідальність за власне здоров'я, тому вважає вибирає корисні й натуральні спеції, які ще й підтримують організм. Найкращі спеції для Діви: ялівець, духмяний перець, м'ята, ваніль, кориця, петрушка, розмарин, зелень.

Терези

Для Терезів хороша солодка та ароматна ваніль
Для Терезів хороша солодка та ароматна ваніль
Фото: Pixabay

Терези – гармонизатори, завжди намагаються урівноважити протилежності, зокрема й на кухні. Отже, народжені під цим знаком вибирають ялівець, одночасно солодкий і гіркий, або хрін, одночасно солодкий і пряний. Деякі Терези також люблять солодкі спеції, такі як кориця, ваніль, гвоздика або насіння фенхелю.

Скорпіон

Розмарин – це частий і правильний вибір для Скорпіонів
Розмарин – це частий і правильний вибір для Скорпіонів
Фото: Pixabay

Скорпіон – знак крайнощів. Вони шукають сильних ароматів і смаків: найкисліший сорт лимона, найгостріший перець у світі, сильний смак часнику, пажитника, розмарину або шавлії. Приправи для Скорпіона: карі, кориця, ваніль, базилік.

Стрілець

Екзотичний шафран – одна з кращих спецій для Стрільців, фото: іnstagram.com / farahnooshzafran /
Екзотичний шафран – одна з кращих спецій для Стрільців, фото: іnstagram.com / farahnooshzafran /
Фото: Инстаграм

Стрілець, на відміну від Рака, любить екзотичні спеції, приправи і трави. Це може бути шафран, ялівець, сушене насіння різних диких рослин або сайгонська кориця, важливий інгредієнт в'єтнамської кухні.

Козеріг

Найкраща приправа для Козерога – гвоздика
Найкраща приправа для Козерога – гвоздика
Фото: Pixabay

Козеріг любить сухі трави. У цьому списку є орегано, розмарин, майоран, лаврове листя, чебрець, гвоздика. Деякі Козероги люблять солону їжу, тому вибирають різні її види.

Водолій

Водолію треба вибирати суміш всіляких спецій, фото: іnstagram.com/alla_vologzhanina_writer/
Водолію треба вибирати суміш всіляких спецій, фото: іnstagram.com/alla_vologzhanina_writer/
Фото: Инстаграм

Водолій – новатор і креативщик, тому завжди любить відкривати нові спеції та змішувати їх. Зірки пропонують таку суміш – перець, гвоздика, мускатний горіх та імбир. Але незалежний Водолій, ясна річ, може проігнорувати це і створити свій особистий мікс спецій. Найкращі приправи для цього знаку – м'ята, ваніль, хрін, кориця, аніс.

Риби

Для Риб ідеальні соуси і рідкі спеції, наприклад, бальзамічний оцет
Для Риб ідеальні соуси і рідкі спеції, наприклад, бальзамічний оцет
Фото: Depositphotos

Риби високо цінують рідкі спеції, такі як бальзамічний оцет, лимонний сік і різні соуси. Це не дивно, бо Риби зазвичай не їдять занадто багато, але багато п'ють.

За матеріалами: Тarot-astrology.co.uk.

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