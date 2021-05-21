Ваша спеція за гороскопом – дізнайтеся, чим саме вам треба приправляти їжу

Овнам потрібен перець чилі, а Тельцям – ваніль і кориця

Фото: instagram.com/claire_magic_help/, instagram.com/heeeres_marty/

А чому ні? Чому не дізнатися, яку спецію треба брати при приготуванні їжі конкретному знаку зодіаку? Ми розповідали, яку піцу радять зірки кожному з нас, тепер поговоримо про спеції. Можливо, тепер ви знатимете, яку більше і яку менше треба додавати у вашу їжу.

Найнесподіваніші та практичні варіанти для подарунків шукайте в травневому календарі свят.

Овен

Овни віддають перевагу перцю чилі, це їхня спеція, фото: instagram.com/verao.ra/ Фото: Инстаграм

Керований агресивним Марсом, вогненний знак Овна віддає перевагу "агресивній" їжі. Тобто тій, що палає в роті. Тому вибирайте чилі та інші види перцю. А ще – часник і гірчицю.

Телець

Тельці люблять аромат ванілі Фото: Depositphotos

Телець зазвичай любить солодку їжу. Може, це тому, що Тельцями, керує Венера, богиня і планета любові? Телець також вважається гурманом зодіаку, тому він ідеальний дегустатор їжі або сомельє. Улюблені спеції і приправи Тельців: ваніль, кориця, кардамон, пажитник, ялівець, кетчуп (томатний соус).

Близнюки

Імбир – ідеальна приправа для Близнюків Фото: Depositphotos

Близнюки обожнюють смакувати всім, що може запропонувати кухня – не у великих кількостях, як Телець, а для задоволення. Вони часто змінюють свої харчові уподобання, але зазвичай вибирають змішані та складні спеції, такі як карі, яка являє собою складну комбінацію спецій або трав, коріандр, кмин, куркуму і гострий перець чилі. Вдалі для Близнюків також ваніль, імбир, солоні огірки та зелень.

Рак

Раки люблять рідні спеції, тому часто вибирають сіль Фото: Pinterest

Рак зазвичай вважає за краще домашню їжу і традиційні спеції рідної країни. Отже, український Рак вибере нашу сіль, чорний перець, кріп, петрушки і часник. З рідними спеціями і їжа стає смачнішою.

Лев

Для Львів ідеальна спеція – часник Фото: Pexels

Лев любить вогняні смаки, делікатеси, що обпалюють язик. Тому рекомендації такі: соус чилі, каєнський перець, а також часник, суміш перців.

Діва

Діви вибирають м'яту, це найкраща для них спеція Фото: Pixabay

Розважлива Діва бере на себе відповідальність за власне здоров'я, тому вважає вибирає корисні й натуральні спеції, які ще й підтримують організм. Найкращі спеції для Діви: ялівець, духмяний перець, м'ята, ваніль, кориця, петрушка, розмарин, зелень.

Терези

Для Терезів хороша солодка та ароматна ваніль Фото: Pixabay

Терези – гармонизатори, завжди намагаються урівноважити протилежності, зокрема й на кухні. Отже, народжені під цим знаком вибирають ялівець, одночасно солодкий і гіркий, або хрін, одночасно солодкий і пряний. Деякі Терези також люблять солодкі спеції, такі як кориця, ваніль, гвоздика або насіння фенхелю.

Скорпіон

Розмарин – це частий і правильний вибір для Скорпіонів Фото: Pixabay

Скорпіон – знак крайнощів. Вони шукають сильних ароматів і смаків: найкисліший сорт лимона, найгостріший перець у світі, сильний смак часнику, пажитника, розмарину або шавлії. Приправи для Скорпіона: карі, кориця, ваніль, базилік.

Стрілець

Екзотичний шафран – одна з кращих спецій для Стрільців, фото: іnstagram.com / farahnooshzafran / Фото: Инстаграм

Стрілець, на відміну від Рака, любить екзотичні спеції, приправи і трави. Це може бути шафран, ялівець, сушене насіння різних диких рослин або сайгонська кориця, важливий інгредієнт в'єтнамської кухні.

Козеріг

Найкраща приправа для Козерога – гвоздика Фото: Pixabay

Козеріг любить сухі трави. У цьому списку є орегано, розмарин, майоран, лаврове листя, чебрець, гвоздика. Деякі Козероги люблять солону їжу, тому вибирають різні її види.

Водолій

Водолію треба вибирати суміш всіляких спецій, фото: іnstagram.com/alla_vologzhanina_writer/ Фото: Инстаграм

Водолій – новатор і креативщик, тому завжди любить відкривати нові спеції та змішувати їх. Зірки пропонують таку суміш – перець, гвоздика, мускатний горіх та імбир. Але незалежний Водолій, ясна річ, може проігнорувати це і створити свій особистий мікс спецій. Найкращі приправи для цього знаку – м'ята, ваніль, хрін, кориця, аніс.

Риби

Для Риб ідеальні соуси і рідкі спеції, наприклад, бальзамічний оцет Фото: Depositphotos

Риби високо цінують рідкі спеції, такі як бальзамічний оцет, лимонний сік і різні соуси. Це не дивно, бо Риби зазвичай не їдять занадто багато, але багато п'ють.

За матеріалами: Тarot-astrology.co.uk.

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