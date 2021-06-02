12 видов выпечки, которая подходит каждому знаку зодиака

Экономный Телец – это пирожное "Картошка", а Овен – изысканный шоколадный чизкейк

Какая вы выпечка по гороскопу Фото: freepik.com

Продолжаем узнавать особенности каждого знака зодиака в гастрономии. Мы уже знаем, какой пирог подходит каждому из нас, теперь пришло время выпечки. Оказывается, что у булочки с корицей есть что-то общее со Львами, а Рыбы – это чистой воды круассан. Обо всем подробней узнаем ниже.

Овен – шоколадный чизкейк

Импульсивных Овнов удовлетворит шоколадный чизкейк Фото: pixabay.com

Овен известен своей изворотливостью, умом, энергичностью и энтузиазмом. Они уверенные в себе люди, но вспыльчивые. У них динамичный характер, который сбивает всех с толку. Поэтому для них – изысканный шоколадный чизкейк. Это идеальное сочетание олицетворяет Овнов и удовлетворит их вкус и импульсивность на долгое время.

Телец – пирожное "Картошка"

Экономные Тельцы – это пирожное "Картошка"

Тельцы, будь то мужчина или женщина, страшные собственники. Вместе с этим они надежны и терпеливы. Представители этого знака знают цену деньгам и обожают их экономить и копить. А пирожное "Картошка" – продукт, который изготавливают из остатков – коржей, крема, орехов. Экономно и очень достойно по вкусу.

Близнецы – трубочки с кремом

Для вечно молодых и активных Близнецов – трубочки с кремом Фото: instagram.com/_yuliya_muliarchyk_/

Близнецы от природы обладают такими качествами, как общительность и универсальность в любой компании, что делает их центром всего внимания. К тому же они всегда остаются молодыми и активными. Трубочки с разным кремом и ягодами – это лучшая выпечка для Близнецов.

Рак – слойки

Раки – это слоеная выпечка Фото: Depositphotos

Рак – цепкий человек, капризный и обидчивый, но с другой стороны, эти люди – домоседы, эмоциональные и любящие, осторожные и изобретательные. Для них идеальна слоеная выпечка. Лучше всего, если она будет приготовлена собственноручно, такие слойки Раки любят больше.

Лев – булочки с корицей

Львы любят окружать заботой и уютом, словно булочки с корицей Фото: freepik.com

Львы могут быть крайне категоричны, чем порой раздражают других. Но если вы попали в милость к этим людям, то они окружат вас щедростью, уютом и заботой. Словно ароматная булочка с корицей.

Дева – пирожное "Корзинка с кремом"

Требовательные эстеты Девы – это "Корзинка с кремом" Фото: instagram.com/masha_vlasova0178/

Или все остальные пирожные подобного вида и состава. Девы обожают, чтобы все было страшно красиво и идеально до мелочей. Эти люди любят придираться даже к выпечке. Конечно, они сладкоежки, хотя часто скрывают это. И если хотите угодить этим людям, предложите им пирожное "Корзинку". Желательно, чтоб внутри "Корзинки" было больше ягод и немного меньше крема.

Весы – шоколадный бисквит, пирожное брауни

Весы обожают классическую выпечку, а именно – шоколадный бисквит Фото: freepik.com

Весы известны своим обаянием, а еще – любовью ко всему, что имеет ранг классики. Бисквиты, с разными пропитками и украшенные ягодами, должны быть шоколадными. Еще лучше, если это брауни. Сладость такой выпечки Весы всегда уравновесят чашкой крепкого кофе.

Скорпион – печенье (любое)

Решительные Скорпионы – это печенье. Любое Фото: Instagram/wakefieldruthgraves

Решительные Скорпионы всегда знают, что хотят получить. Они никогда не останавливаются на полпути и в своем движении не любят отвлекаться. То есть по дороге к новым свершениям им достаточно закинуть в рот крекер или на ходу съесть печенье с шоколадной крошкой. Чтобы попусту не тратить время так сказать.

Стрелец – маффины

Для энергичных Стрельцов идеальны маффины Фото: Depositphotos

Стрельцы – это сгусток нескончаемой энергии, которой можно позавидовать. Они любят много работать, но и отдыхают со вкусом. Эти люди – красивые маффины, украшенные "шапкой" крема. Ведь Стрельцы любят выделяться среди остальных своей изысканной броскостью.

Козерог – пряник

Козероги, как пряники, твердые снаружи, но могут быть с вкусной начинкой внутри Фото: freepik.com

Пряник имеет достаточно плотную текстуру, то есть твердую. Как и Козероги, которых порой не сдвинешь с места. Но, безусловно, представители этого знака дисциплинированы и максимально сдержанны, поэтому пряник с начинкой – это для них будет сладким бонусом.

Водолей – всевозможные кексы

Дружелюбные Водолеи выбирают кексы Фото: Depositphotos

Потому что кекс большой, а людей вкруг Водолеев всегда много. Его, с изюмом или цукатами, с шоколадом или без ничего, можно разрезать на много кусков и угостить всех своих друзей. Можно подумать, что кекс – слишком просто для Водолеев. Это не так. Важно, с какой теплотой они будут преподносить вам эту выпечку.

Рыбы – круассан

Идеальны для неспешных Рыб круассаны Фото: Pixabay

Ну а какая еще выпечка может быть для романтичных, вернее, самых романтичных людей зодиака? Они всегда о чем-то мечтают, любят неспешность и жевать круассан. Чаще всего Рыбы предпочитают эту выпечку с шоколадом. Хотя их настроение переменчиво, и одним шоколадом в качестве начинки ограничиваться не стоит.

По материалам: Оnlyblog.net.

Миндальный пирог с мятой не вошел в список выпечки для каждого знака зодиака, но вот быть приготовленным он вполне достоин.

Здесь узнаете, какой вы овощ по гороскопу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться