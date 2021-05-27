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12 фруктов для каждого знака зодиака – какой подходит именно вам

Сегодня, 20:15

Рыбам звезды рекомендуют груши, а активным Стрельцам – тропическую папайю

Какой вы фрукт по гороскопу
Какой вы фрукт по гороскопу
Фото: freepik.com

Вы когда-нибудь задумывались, какой вы фрукт по гороскопу? Даже если вы не с полной уверенностью доверяете звездам, это информация скорее интересная, чем наоборот. Мы знаем, какой десерт подходит каждому знаку зодиака и почему, теперь узнаем, какой фрукт или ягоду нам нужно есть больше остальных.

Если вам хочется удивить близких отличным подарком, воспользуйтесь идеями из нашего календаря майских праздников.

Водолей – черника

Интеллектуальные Водолеи – это черника, которая поддерживает работу мозга
Интеллектуальные Водолеи – это черника, которая поддерживает работу мозга
Фото: Pixabay

У Водолеев репутация очень интеллектуальных людей. Они умеют решать проблемы и, как правило, довольно прогрессивны. А черника полезна для мозга. Если вы Водолей, который хочет оставаться с острым умом, налегайте на эту ягоду.

Рыбы – груша

Идеальный фрукт для Рыб – это груши
Идеальный фрукт для Рыб – это груши
Фото: Depositphotos

Груша практически никогда не разочарует. Идеальная обтекаемая форма этого фрукта напоминает о женственности Рыб, а нежная мякоть – об их ранимости.

Овен – персик

Овны яркие, но могут уколоть, как и кожица персиков
Овны яркие, но могут уколоть, как и кожица персиков
Фото: Depositphotos

Сочные и сладкие персики очень напоминают Овнов. Летние, насыщенные вкусом, они символизируют беззаботность и юность. Но не забываем, что этот фрукт может быть коварным – кожица персиков способна колоть язык и губы.

Телец – яблоки

Спокойные и уравновешенные Тельцы всегда востребованы, как и яблоки
Спокойные и уравновешенные Тельцы всегда востребованы, как и яблоки
Фото: Pexels

Тельцы бывают разные, но вот плодородие и мудрость – это трактовка символа, с этим не поспоришь. А яблоко – символ мудрости и знаний. Спокойные и уравновешенные, они всегда востребованы. Как и яблоки.

Близнецы – кокос

Близнецы очень универсальны и двойственны, как мякоть и молоко кокосового ореха
Близнецы очень универсальны и двойственны, как мякоть и молоко кокосового ореха
Фото: Depositphotos

Знак Близнецов представляет две разные стороны личности. Это делает Близнецов сложными и интересными. Как и Близнецы, в кокосе содержатся и мякоть, и молоко. Представители этого знака, как правило, очень универсальны, как кокос. Его можно применить по очень интересным назначениям.

Рак – манго

Раки – это яркий и вкусный манго
Раки – это яркий и вкусный манго
Фото: Depositphotos

Подобно тому, как манго бывает сложно разрезать, нужно время, чтобы наладить контакт с Раком. Как только вы это сделаете, вы будете наслаждаться всем ароматом, который он или она добавят в вашу жизнь. Яркий вид манго соответствует стойкости и эмоциональности Рака.

Лев – клубника

Львы – всегда в центре внимания, как и клубника во фруктовых салатах
Львы – всегда в центре внимания, как и клубника во фруктовых салатах
Фото: freepik.com

Львы, как правило, очень колоритные люди, которые любят быть звездой и в центре внимания. Их яркий характер и уверенность в себе делают их лидерами. Как клубника выделяется во фруктовом салате, так Лев выделяется из толпы.

Дева – виноград

Идеальные Девы – это привлекательный виноград
Идеальные Девы – это привлекательный виноград
Фото: Сегодня

Девы справедливы, они всегда стремятся к идеалу и добиваются успеха в жизни. Символом успеха и является виноград. Эта ягода красива и привлекательна, как и все Девы.

Весы – апельсин

Для общительных Весов идеален апельсин
Для общительных Весов идеален апельсин
Фото: Pixabay

Если вы знаете Весов или являетесь одним из них, возможно, вы заметили, что они очень яркие и общительные люди, которые не любят быть в одиночестве. Как и апельсин, который "любит" быть во фрешах, салатах и выпечке.

Скорпион – лимон

Темпераментные Скорпионы – это лимон
Темпераментные Скорпионы – это лимон
Фото: Depositphotos

Скорпионы всегда знают себе цену, у них резкий темперамент. Для многих Скорпионы – люди с крайне сложным характером, очень специфическим. Как и лимон. Он будет прекрасной приправой к изысканному блюду, но если с ним переборщить, будет очень несладко.

Стрелец – папайя

Стрельцы – это тропическая папайя
Стрельцы – это тропическая папайя
Фото: Pixabay

Этот тропический фрукт идеально подходит для Стрельцов, которые обожают путешествия, приключения и новые впечатления. Папайя – универсальный в кулинарии фрукт, как и Стрельцы, которые легко вливаются в любую компанию.

Козерог – абрикосы

Козероги любят место под солнцем, как и абрикосы
Козероги любят место под солнцем, как и абрикосы
Фото: Depositphotos

И именно те абрикосы, которые зрелые на вид, а внутри кислые. Козероги довольно непредсказуемые натуры, способные удивлять. Они любят место под солнцем, как и абрикосы, которые напитываются светом и сладостью.

По материалам: Spoonuniversity.com.

Здесь узнаете, какая специя подходит вашему знаку зодиака.

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