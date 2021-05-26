Який ви десерт за гороскопом – 12 солодких варіантів для кожного знаку
Овни віддають перевагу чизкейкам, а практичні та стрункі Діви вибирають морквяний торт
А якщо взяти і визначитися з конкретно вашим десертом? Ні, це не означає, що треба відмовитися від усього іншого і їсти виключно те, що рекомендують зірки. Просто на конкретно свій десерт звертати більше уваги. Ми знаємо, яка спеція потрібна кожному знаку зодіаку, тепер настав час дізнатися про солодке. Знатимемо, що можна подарувати у якості їстівного подарунка друзям.
А для того, щоб зробити класний презент, скористайтеся оригінальними підказками з нашого календаря свят травня.
Овен – чизкейк
Овни обожнюють пригоди і не можуть сидіти на одному місці. Вони завжди в пошуках чогось нового, так і з їхніми десертами. Можна подумати, що в цих чизкейках оригінального? Так, ви маєте рацію, але ж різновидів цих десертів існує безліч. Так само Овни люблять десерти, де багато ягід і фруктів.
Телець – бісквіти з кремом
Тельці – земний знак, грунтовний і домашній. Вони люблять все, що приготовлено власними руками або руками близьких. Тому порадуйте їх ніжним бісквітом. Важливо – наявність легкого крему і багато ягід у якості прикраси.
Близнюки – шоколад з м'ятою
Дволика сутність Близнюків іноді заважає їм зрозуміти, чого ж насправді хочеться. Вони – як подвійний десерт. Шоколад з м'ятою. Це може бути плитка шоколаду, або шоколадний торт з м'ятним кремом. З одного боку, терпкість шоколаду, з іншого – м'ята, що освіжає.
Рак – фондан
Представники цього знаку приховують свою чутливу вразливу натуру під легкою замкнутістю. Як і фондан, кекс із рідкою начинкою. Зовні хрустка скоринка, а всередині – рідкий шоколад, гарячий і солодкий. Як і Рак, тільки зовні відсторонений, але дуже ніжний всередині.
Лев – пахлава
Ну люблять ці Леви виділятися з-поміж іншої маси. Цей один з найдавніших та найвідоміших десертів дуже лестить представникам цього знаку. Левами керує Сонце, а це означає, в їхніх ласощах має бути багато меду, горіхів і цукру.
Діва – морквяний торт
Діви – ніжні і практичні. Як морквяний торт, який можна спекти з доступних продуктів. Тут і морква, і ніжний крем, і горіхи. До того ж такий торт можна приготувати практично без цукру – все, що потрібно ідеальним Дівам.
Терези – банановий спліт
У житті Терезів усе гармонійно і збалансовано. Принаймні вони цього прагнуть. Як і в банановому спліті: солодкість морозива і вершків злегка відтіняє шоколадний соус. Ті Терези, які стежать за фігурою, звичайно, скорочують кількість інгредієнтів у своєму десерті.
Скорпіон – торт "Червоний оксамит"
Скорпіон схильний до крайнощів, він пристрасний і вимогливий. І їжа – не виняток. Скорпіон – це класика британської випічки – торт "Червоний оксамит". Цей десерт теж дещо пихатий і безумовно гарний і чудовий, як зовні, так і за смаком.
Стрілець – шоколадно-кремовий торт
І обов'язково в цьому торті мають бути присутніми цитрусові нотки або ягоди. Ми ж знаємо, що Стрільці дуже люблять все незвичайне, вибухове та несподіване. І так, ці люди не терплять обмежень, тому нечасто звертають увагу на високу калорійність десертів.
Козеріг – крем-брюле
Суворі та практичні зовні, але часто зворушливі всередині. Це про Козерогів. Як крем-брюле: зверху щільна карамельна скоринка, а під нею – ніжний заварний крем із запахом і смаком ванілі.
Водолій – булочки з корицею
Цей десерт простий, але чесний, як і самі Водолії. Ці люди передбачувані, втім, як і ці булочки. Ти завжди знаєш, що там всередині – або сирний крем, або горіхи, або взагалі нічого немає. Але все одно Водолії вміють дивувати, як і смак цієї здоби.
Риби – тирамісу
Риби обожнюють вишукані десерти з дуже ніжною текстурою. Особистість Риб багатогранна, як і тирамісу з його багатошаровістю і різноманітністю смакових наповнень. Також не менш важливо, що в цьому десерті присутній амарето. Риби люблять всі десерти, де є алкоголь.
За матеріалами: Wellandgood.com , Spoonuniversity.com.
Тут дізнаєтеся, який ви салат, згідно з вашим знаком зодіаку.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше