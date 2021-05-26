Який ви десерт за гороскопом – 12 солодких варіантів для кожного знаку

Овни віддають перевагу чизкейкам, а практичні та стрункі Діви вибирають морквяний торт

Який ви десерт за гороскопом Фото: freepik.com

А якщо взяти і визначитися з конкретно вашим десертом? Ні, це не означає, що треба відмовитися від усього іншого і їсти виключно те, що рекомендують зірки. Просто на конкретно свій десерт звертати більше уваги. Ми знаємо, яка спеція потрібна кожному знаку зодіаку, тепер настав час дізнатися про солодке. Знатимемо, що можна подарувати у якості їстівного подарунка друзям.

А для того, щоб зробити класний презент, скористайтеся оригінальними підказками з нашого календаря свят травня.

Овен – чизкейк

Овни – це різноманітні чизкейки та десерти з фруктами і ягодами Фото: Depositphotos

Овни обожнюють пригоди і не можуть сидіти на одному місці. Вони завжди в пошуках чогось нового, так і з їхніми десертами. Можна подумати, що в цих чизкейках оригінального? Так, ви маєте рацію, але ж різновидів цих десертів існує безліч. Так само Овни люблять десерти, де багато ягід і фруктів.

Телець – бісквіти з кремом

Тельці, які обожнюють затишок, – це домашні бісквіти з кремом Фото: Depositphotos

Тельці – земний знак, грунтовний і домашній. Вони люблять все, що приготовлено власними руками або руками близьких. Тому порадуйте їх ніжним бісквітом. Важливо – наявність легкого крему і багато ягід у якості прикраси.

Близнюки – шоколад з м'ятою

Близнюки – це всі десерти, де є шоколад і м'ята Фото: Depositphotos

Дволика сутність Близнюків іноді заважає їм зрозуміти, чого ж насправді хочеться. Вони – як подвійний десерт. Шоколад з м'ятою. Це може бути плитка шоколаду, або шоколадний торт з м'ятним кремом. З одного боку, терпкість шоколаду, з іншого – м'ята, що освіжає.

Рак – фондан

Ніжні всередині Раки – це шоколадний фондан Фото: instagram.com/viki_sugarless/

Представники цього знаку приховують свою чутливу вразливу натуру під легкою замкнутістю. Як і фондан, кекс із рідкою начинкою. Зовні хрустка скоринка, а всередині – рідкий шоколад, гарячий і солодкий. Як і Рак, тільки зовні відсторонений, але дуже ніжний всередині.

Лев – пахлава

Сонячні Леви – це медова пахлава Фото: freepik.com

Ну люблять ці Леви виділятися з-поміж іншої маси. Цей один з найдавніших та найвідоміших десертів дуже лестить представникам цього знаку. Левами керує Сонце, а це означає, в їхніх ласощах має бути багато меду, горіхів і цукру.

Діва – морквяний торт

Практичні Діви – це морквяний торт Фото: Depositphotos

Діви – ніжні і практичні. Як морквяний торт, який можна спекти з доступних продуктів. Тут і морква, і ніжний крем, і горіхи. До того ж такий торт можна приготувати практично без цукру – все, що потрібно ідеальним Дівам.

Терези – банановий спліт

Терези люблять все врівноважувати, тому їхній десерт – збалансований банановий спліт Фото: Инстаграм

У житті Терезів усе гармонійно і збалансовано. Принаймні вони цього прагнуть. Як і в банановому спліті: солодкість морозива і вершків злегка відтіняє шоколадний соус. Ті Терези, які стежать за фігурою, звичайно, скорочують кількість інгредієнтів у своєму десерті.

Скорпіон – торт "Червоний оксамит"

Пристрасний Скорпіон вимогливий, його десерт – торт "Червоний оксамит" Фото: freepik.com

Скорпіон схильний до крайнощів, він пристрасний і вимогливий. І їжа – не виняток. Скорпіон – це класика британської випічки – торт "Червоний оксамит". Цей десерт теж дещо пихатий і безумовно гарний і чудовий, як зовні, так і за смаком.

Стрілець – шоколадно-кремовий торт

Волелюбні Стрільці – це шоколадний десерт з цитрусовими або ягодами Фото: Depositphotos

І обов'язково в цьому торті мають бути присутніми цитрусові нотки або ягоди. Ми ж знаємо, що Стрільці дуже люблять все незвичайне, вибухове та несподіване. І так, ці люди не терплять обмежень, тому нечасто звертають увагу на високу калорійність десертів.

Козеріг – крем-брюле

Козероги – це "непробивний" зверху і ніжний всередині крем-брюле Фото: freepik.com

Суворі та практичні зовні, але часто зворушливі всередині. Це про Козерогів. Як крем-брюле: зверху щільна карамельна скоринка, а під нею – ніжний заварний крем із запахом і смаком ванілі.

Водолій – булочки з корицею

Водолії, які вміють дивувати, – це булочки з корицею Фото: freepik.com

Цей десерт простий, але чесний, як і самі Водолії. Ці люди передбачувані, втім, як і ці булочки. Ти завжди знаєш, що там всередині – або сирний крем, або горіхи, або взагалі нічого немає. Але все одно Водолії вміють дивувати, як і смак цієї здоби.

Риби – тирамісу

Тирамісу – найкращий десерт для Риб Фото: freepik.com

Риби обожнюють вишукані десерти з дуже ніжною текстурою. Особистість Риб багатогранна, як і тирамісу з його багатошаровістю і різноманітністю смакових наповнень. Також не менш важливо, що в цьому десерті присутній амарето. Риби люблять всі десерти, де є алкоголь.

За матеріалами: Wellandgood.com , Spoonuniversity.com.

Тут дізнаєтеся, який ви салат, згідно з вашим знаком зодіаку.

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