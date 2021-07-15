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Як заморозити сирники для літнього швидкого сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
15 липня, 13:56
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Для заморожених сирників краще брати сухий сир з жирністю від 9%, якщо сир вологий, то вологу видаліть за допомогою гніту. Після того, як ви сформували сирники, вони мають постояти в холодильнику кілька годин
Як заморозити сирники
Як заморозити сирники / Фото: depositphotos.com

Для когось сирники – кращий варіянт для сніданку, але багато хто готові їсти їх хоч щодня. Сирники не набридають. Ми розповідали, як треба посмажити найкращі за порадами відомих кулінарів, тепер дізнаємося, як їх заморозити, щоб не витрачати час на заміс тіста. У календарі лайфхаків для літа знайдете кращі ідеї, як його провести.

Заморожені сирники. Етап 1. Приготування сирної маси

Щоб сирники вийшли максимально сирними, а не борошняними, потрібно взяти якнайбільше сухого сиру (або віджати зайву рідину під гнітом). Не варто брати знежирений сир – смачні сирники виходять за жирності мінімум 5%, а ще краще від 9 до 18%.

На 500 грамів сиру достатньо 1 яйця (можна додати ще 1-2 жовтки для шовковистої текстури), 1 ст. л. цукру, половину ч. л. солі, 2 ст. л. манки і 2 ст. л. борошна або кукурудзяного крохмалю.

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Заморожені сирники. Етап 2. Заміс і формування заморожених сирників

Перед заморожуванням сирники мають постояти в холодильнику
Перед заморожуванням сирники мають постояти в холодильнику / Фото: depositphotos.com

Усі інгредієнти можна вимісити вручну, а можна скористатися міксером або блендером. Коли сирна маса стане однорідною, її краще прибрати в холодильник на кілька годин. Це потрібно, щоб манка/борошно набухло, ввібрало в себе всю рідину – заморожені сирники під час приготування не розвалюватимуться на сковороді.

Після того, як ви дістали сирну масу з холодильника, викладіть її на стіл або обробну дошку, присипану борошном. Можна взяти крохмаль. Це може бути кукурудзяний, пшеничний. Він обліплює сирники тоншим шаром, забезпечуючи міцну і красиву рум'яну скоринку при смаженні. Сформуйте товсту ковбаску і розділіть на рівні частини. Ліпіть з тіста кульки мокрими руками, руки бажано змочувати перед кожним сирником. Потім приплющуйте кульки.

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Заморожені сирники. Етап 3. Упаковка перед заморожуванням

Дуже зручний для упаковки папір для випічки. Його потрібно розрізати на квадрати більшої форми, ніж сирники. І перекласти папером заготовки, так вони не злипнуться. Надлишки борошна або крохмалю із сирників потрібно струшувати. Складати заготовки треба одну на іншу за принципом вежі. Висота вежі залежить від висоти морозилки. Потім заготовки можна упакувати в харчову плівку. Також для цього підійде герметичний контейнер. Зберігаються сирники кілька місяців.

Як посмажити заморожені сирники

Сирники з родзинками
Сирники з родзинками / Фото: Depositphotos

Такі сирники потрібно обсмажувати на сковороді або запікати в духовці без попереднього розморожування. Деякі господині радять все ж потримати їх за кімнатноъ температури 5-7 хвилин або кілька годин у холодильнику. Обсмажувати їх потрібно на невеликому вогні на олії по кілька хвилин з кожного боку. Перевертайте 4-5 разів, щоб вони присмажилися всередині. Але час готування може залежати від товщини сирників.

Заморожені сирники можна запекти в духовці. Для цього розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і запікайте 20 хвилин у середньому.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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