Як правильно заморозити кабачки на зиму

З чим з чим, а з кабачками перебоїв не буває ніколи. Їх завжди вдосталь, щоб насолодитися ними в сезон, коли вони потрапляють у різноманітні страви, і щоб заготовити їх на зиму. Адже взимку овочів хочеться як ніколи. Отже, дізнаємося, як заморозити кабачки, щоб вони не втратили ні своєї текстури, ні свого смаку. Цей спосіб підходить і для цукіні, спаржевої квасолі та броколі. У календарі лайфхаків для літа шукайте ідеї, як провести його достойно.
Як заморозити кабачки на зиму
Крок 1: наріжте овочі
Для початку добре помийте кабачки і видаліть кінчики. Потім наріжте овочі кружальцями (близько 1 см), кубиками чи натріть на тертці.
Порада: подумайте, як ви використовуватимете заморожені кабачки. Якщо збираєтеся готувати з них гарнір, рагу чи суп, наріжте кружальцями чи кубиками. Плануєте зробити кабачкові кекси? Натріть овочі на тертці.
Крок 2: пробаланшуйте кабачки
Пробланшуйте нарізані кабачки, щоб зберегти їхній смак і колір. Наповніть велику каструлю на 2/3 водою і доведіть до кипіння. Потім додайте у воду шматочки кабачків і варіть, поки вони не стануть яскраво-зеленими і м'якими (близько 1-3 хвилин). Терті кабачки слід скласти у велике сито і бланшувати близько 2 хвилин.
Порада: якщо кабачків дуже багато, бланшуйте їх партіями. Солити воду не потрібно.
Крок 3: охолодіть кабачки
Швидко охолодіть овочі. Наповніть велику миску крижаною водою (це можна зробити до бланшування). За допомогою шумівки швидко перекладіть кабачки у воду і залиште на 3-5 хвилин.
Крок 4: обсушіть овочі
Використовуючи ту ж шумовку, перекладіть кабачки в друшляк. Дайте їм висохнути і промокніть паперовим рушником, щоб видалити залишки рідини.
Крок 5: викладіть кабачки на деко
Викладіть шматочки кабачків на деко в один шар і відправте в морозильну камеру на 1-2 години. Якщо ви заморожуєте терті кабачки, пропустіть цей крок.
Крок 6: відправте овочі в морозилку
Помістіть заморожені шматочки в пакет із застібкою, випустіть з нього повітря, закрийте і поверніть в морозильну камеру. Там кабачки можуть зберігатися близько 1 року.
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