Як правильно заморозити кабачки на зиму

Якщо ви плануєте, що взимку використовуватимете кабачки в супах або як один з інгредієнтів рагу, то їх потрібно порізати кубиками. Якщо випікатимете з них мафіни або смажити оладки, то овочі необхідно натерти

Як заморозити кабачки на зиму / Фото: Depositphotos

З чим з чим, а з кабачками перебоїв не буває ніколи. Їх завжди вдосталь, щоб насолодитися ними в сезон, коли вони потрапляють у різноманітні страви, і щоб заготовити їх на зиму. Адже взимку овочів хочеться як ніколи. Отже, дізнаємося, як заморозити кабачки, щоб вони не втратили ні своєї текстури, ні свого смаку. Цей спосіб підходить і для цукіні, спаржевої квасолі та броколі. У календарі лайфхаків для літа шукайте ідеї, як провести його достойно.

Як заморозити кабачки на зиму

Як заморозити кабачки на зиму / Фото: Depositphotos

Крок 1: наріжте овочі

Для початку добре помийте кабачки і видаліть кінчики. Потім наріжте овочі кружальцями (близько 1 см), кубиками чи натріть на тертці.

Порада: подумайте, як ви використовуватимете заморожені кабачки. Якщо збираєтеся готувати з них гарнір, рагу чи суп, наріжте кружальцями чи кубиками. Плануєте зробити кабачкові кекси? Натріть овочі на тертці.

Крок 2: пробаланшуйте кабачки

Пробланшуйте нарізані кабачки, щоб зберегти їхній смак і колір. Наповніть велику каструлю на 2/3 водою і доведіть до кипіння. Потім додайте у воду шматочки кабачків і варіть, поки вони не стануть яскраво-зеленими і м'якими (близько 1-3 хвилин). Терті кабачки слід скласти у велике сито і бланшувати близько 2 хвилин.

Порада: якщо кабачків дуже багато, бланшуйте їх партіями. Солити воду не потрібно.

Крок 3: охолодіть кабачки

Швидко охолодіть овочі. Наповніть велику миску крижаною водою (це можна зробити до бланшування). За допомогою шумівки швидко перекладіть кабачки у воду і залиште на 3-5 хвилин.

Крок 4: обсушіть овочі

Як заморозити кабачки / Фото: Pixabay

Використовуючи ту ж шумовку, перекладіть кабачки в друшляк. Дайте їм висохнути і промокніть паперовим рушником, щоб видалити залишки рідини.

Крок 5: викладіть кабачки на деко

Викладіть шматочки кабачків на деко в один шар і відправте в морозильну камеру на 1-2 години. Якщо ви заморожуєте терті кабачки, пропустіть цей крок.

Крок 6: відправте овочі в морозилку

Помістіть заморожені шматочки в пакет із застібкою, випустіть з нього повітря, закрийте і поверніть в морозильну камеру. Там кабачки можуть зберігатися близько 1 року.

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