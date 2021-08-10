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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

10 продуктов, которые не потерпят заморозки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
10 августа, 14:59
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Не храните в морозилке сырые яйца, они утратят свой вкус и могут треснуть. Молоко при низких температурах поменяет текстуру, его можно будет использовать разве что в выпечке, а консервы могут взорваться
Продукты, которые нельзя хранить в морозилке
Продукты, которые нельзя хранить в морозилке / Фото: Pinterest

В жаркий период морозильная камера может спасти множество продуктов, тем более когда вы отправляетесь в отпуск. Конечно, существует ряд продуктов, которые смело можно хранить при большом минусе. Но есть то, что ни в коем случае не потерпит морозильной камеры. Узнаем, какие эти продукты. А из этого материала узнаете, как выгодно купить еду для пикника.

Яйца сырые

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Яйца в морозилке могут треснуть
Яйца в морозилке могут треснуть / Фото: freepik.com

Безусловно – вы испортите вкус яиц. А еще скорлупа может треснуть, вы этого не заметите, а тем временем внутрь яиц попадут бактерии.

Консервы

Консервы могут взорваться при низких температурах
Консервы могут взорваться при низких температурах / Фото: Pixabay

Консервы не потерпят низкой температуры, тем более если вы будете их замораживать. При этом содержимое банок увеличивается в объеме, а это приводит к вздутию и даже взрыву. Употреблять содержимое банок после этого нельзя.

Молоко, мягкие сыры

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Молоко в морозильнике свернется
Молоко в морозильнике свернется / Фото: Depositphotos

Не стоит замораживать молочные продукты: молоко, мягкие сыры. Они могут свернутся, а это грозит пищевым отравлением. Молоко, например, полностью поменяет текстуру, оно станет неоднородным и с комками. Мягкие сыры при минусовой температуре кристаллизуются, сыр теряет гладкость и однородность.

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Размороженное мясо и рыба

Мясо не стоит замораживать дважды
Мясо не стоит замораживать дважды / Фото: Инстаграм

Если вы разморозили мясо и рыбу, то готовьте их сразу после разморозки. Второй заморозки эти продукты не выдержат. Мясо и рыба не только потеряют свой вкус, но и могут стать причиной серьезного отравления. Это касается и других продуктов, которые уже были разморожены.

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Соусы на основе яиц, муки и крахмала

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Не замораживайте соусы на основе яиц
Не замораживайте соусы на основе яиц / Фото: Инстаграм

Структура такого соуса изменится, он будет непригоден к употреблению. Поэтому не стоит готовить соус впрок, а если и получилось много, то храните его в герметичной упаковке на дверце холодильника.

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Вареный картофель

Вареный картофель в морозилке почернеет
Вареный картофель в морозилке почернеет / Фото: instagram.com/cassandrabrest/

Да, это удобно. Замороженный вареный картофель потом можно обжарить на сковороде и получить вкусный гарнир. Если у вас уже был опыт заморозки отварной картошки, то вы знаете – как бы вы его не упаковывали, он обязательно почернеет.

Овощи и фрукты с большим содержанием воды

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Не замораживайте овощи и фрукты с высоким содержанием воды
Не замораживайте овощи и фрукты с высоким содержанием воды / Фото: Depositphotos

Огурцы, помидоры, капуста, клубника, арбуз после заморозки заметно теряют цвет, вкус и аромат. Поэтому рекомендуется на зиму замораживать овощи, фрукты и ягоды с невысоким содержанием воды: малину, черную смородину, чернику. Эти продукты сохранятся лучше. Например, кабачки перед заморозкой можно пробланшировать.

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Алкоголь

Не замораживайте пиво, вино и шампанское
Не замораживайте пиво, вино и шампанское / Фото: freepik.com

Пиво, шампанское и вино содержит намного больше воды, чем спирта. В отличие от водки, рома, виски. Вода замерзнет, это может привести к взрыву тары.

Как вкусно замариновать огурцы экспресс-методом – узнаете из видео.

Здесь узнаете, как хранить крупы, чтобы не допустить плесени и появления насекомых.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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