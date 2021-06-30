10 страв, де присутня соковита і ніжна яловичина

Це м'ясо для тих, хто його любить, але щоби було не сильно жирно, як буває зі свининою. Хороша яловичина готується легко і прекрасно поєднується з різними овочами. Без неї важко уявити класичний харчо або котлету для бургера, ці рецепти теж є нижче. До страв з яловичини можна подати легкі та корисні салати. А корисні лайфхаки для літа знайдете в нашому календарі.
Класичний бургер
Інгредієнти:
- 250 г – яловичого фаршу
- 1 ч. л. – солі
- мелений чорний перець – за смаком
- 1 шт. – булочка
Для соусу:
- 1 ст. л. – кетчупу
- 2 ст. л. – майонезу
- 1 шт. – корнішон, дрібно нарізаний
- ½ шт. – червоної цибулини, дрібно нарізаної
- 2 ст. л. – свіжого нарізаного кропу
- 1 ст. л. – гірчиці
Для подачі:
- Огірок, помідор, листя салату, кільця цибулі
Спосіб приготування:
- У фарш додати сіль, перемішати. Накрити кришкою і залишити за кімнатної температури на 25 хвилин.
- Для соусу змішати всі інгредієнти. Відкласти в бік.
- Розділити фарш на дві рівні частини, заввишки котлета не має перевищувати 2 см.
- Нагріти сковороду з антипригарним покриттям на сильному вогні. Смажити котлети по хвилині з кожного боку або доки вони не підрум'яняться.
- Подавати бургер із соусом і овочами в підсмаженої булці.
Яловичина по-азійськи
Інгредієнти:
- 400 г м'якоті яловичини
- 2 ст. л. соусу теріякі або устричного
- по 1/2 ч. л. імбиру, коріандру, соусу чілі та солі
- 1 ч. л. меду
- 2 ч. л. крохмалю
- 2-3 ст. л. олії
- 2 зубчики часнику
- щіпка кунжуту
Спосіб приготування:
- Для маринаду соус, мед, олію та спеції змішати до однорідності. М'ясо нарізати тонкими, довгими смужками, покласти в маринад. Перемішати, залишити на 30 хвилин.
- На добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити м'ясо до золотистого кольору.
- Крохмаль розвести в 1/3 склянки води, перемішати і додати до м'яса, добре перемішати.
- Щойно соус почне густіти, додати дрібно порізаний часник, перемішати, прибрати з вогню.
- При подачі посипати м'ясо кунжутом і зеленою цибулею.
10 м'ясних салатів, після яких ви не будете голодними
Салат з яловичиною та овочами
Інгредієнти:
- Помідори – 1 шт.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Салат листовий – 1 пучок
- Цибуля червона – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Перець болгарський червоний – 1 шт.
- Чебрець свіжий – 3 гілочки
- Петрушка – 1 пучок
- Морська сіль – 1 щіпка
- Перець горошком – 1/2 ч. л.
- Яловичина – 150 г
Спосіб приготування:
- Яловичий стейк (завтовшки 1-1,5 см) злегка відбийте. Збризніть оливковою олією, посипте свіжим чебрецем, натріть сумішшю перцю і солі і залиште на 15-20 хвилин.
- Болгарський перець наріжте крупною соломкою, баклажан – кільцями, половину червоної цибулі – пір'ям, помідори – четвертинками.
- Обсмажте стейк на сковороді гриль по 3 хвилини з кожного боку.
- Викладіть нарізані перець, баклажан і червону цибулю в змащену оливковою олією форму і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 12-15 хвилин.
- Дрібно наріжте петрушку, другу половину червоної цибулі наріжте пір'ям, змішайте в мисці з помідорами.
- Яловичину наріжте тонкими скибочками. Викладіть в миску до свіжих овочів м'ясо, потім – печені овочі.
- Приправте сіллю і перцем, перемішайте.
- На тарілку викладіть промите й обсушене листя салату, а зверху – порцію овочів з м'ясом.
Угорський гуляш з яловичиною
Інгредієнти:
- Яловичина (м'якоть) – 600 г
- Цибуля – 2 головки
- Часник – 5 шт.
- Олія – 4 ст. л.
- Кмин – 1/2 ч. л.
- Майоран сушений – 1/2 ч. л.
- Паприка – 1 ст. л.
- Сіль за смаком
- Мелений чорний перець – за смаком
- Помідори – 3 шт.
- Картопля – 3 шт.
- Болгарський червоний перець – 2 шт.
- Капуста білокачанна – 300 г
- Вода – 250-500 мл
Спосіб приготування:
- М'ясо промийте та висушіть. Наріжте невеликими кубиками.
- У сковороді розігрійте олію і обсмажуйте шматки м'яса з усіх боків по кілька хвилин до рум'яної скоринки.
- М'ясо складіть у каструлю або чашу мультиварки. Туди ж покладіть дрібно порізану цибулю і три подрібнених зубчики часнику. Покладіть кмин, майоран, паприку, сіль, перець і влийте воду.
- Тушкувати м'ясо на слабкому вогні під кришкою близько години. Дивіться, щоб м'ясо не підгорало і вода не википала. Якщо ви готуєте в мультиварці, то поставте готуватися страву в режимі "Тушкування" на 1 годину.
- На помідорах зробіть хрестоподібні надрізи. Залийте томати окропом. За кілька хвилин воду злийте, а з помідорів зніміть шкірку. Наріжте скибочками.
- Болгарський перець наріжте соломкою, капусту тонко нашаткуйте, а картоплю наріжте кубиками.
- Покладіть в каструлю до м'яса підготовлені капусту, перець і картопля і тушкуйте ще 25 хвилин.
- Далі покладіть помідори і дрібно порізаний часник, що залишився. Тушкуйте ще 10 хвилин.
- Подавайте гуляш із житнім хлібом або будь-яким гарніром на свій смак.
3 м'ясних і ситних рулети – рецепти різних країн
Біфштекс з яловичини з вином
Інгредієнти:
- 2 шматки яловичої вирізки по 180-200 г
- 2 cт. л. оливкової олії
- 80 г вершкового масла
- 0,5 склянки червоного сухого вина
- Чорний мелений перець
- 4-6 зубчиків часнику (очищувати їх не треба)
- Розмарин і сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Порційні шматки м'яса обмити холодною водою і обсушити. Натерти м'ясо перцем, травами і сіллю.
- У сковороді розігріти оливкову олію або вершкове масло і на сильному вогні обсмажити м'ясо з обох боків по 1 хвилині.
- Зменшити вогонь до мінімуму і смажити з кожного боку ще 7-8 хвилин.
- Готове м'ясо покласти на гарячу тарілку.
- Вилити в сковороду, в якій смажилося м'ясо, вино і викласти неочищені зубчики часнику, на сильному вогні довести до кипіння.
- Добре перемішати соус і залити їм м'ясо. Трохи протушкувати.
Яловичина в соку червоної смородини
Інгредієнти:
- 800 г яловичини
- 2/3 склянки червоної смородини
- 1 ч. л. цукру
- 1/2 ч. л. солі
- Чорний мелений перець – за смаком
- Олія – за смаком
Спосіб приготування:
- Вимиту яловичину наріжте середніми шматочками.
- Гілочки смородини ретельно промийте, плодоніжки і дрібні гілочки можна не видаляти.
- Ягоди протріть через сито, перекладіть в глибоку тарілку, залийте 100 мл води і відіжміть.
- М'ясо обсмажте 7-10 хвилин, потім додайте спеції, смородиновий сік і цукор.
- Після закипання зменшіть вогонь, продовжуйте тушкування під кришкою до повної готовності.
Віденський шніцель
Інгредієнти:
- Телятина або яловичина (задня частина) – 250 г
- Пшеничне борошно – 20 г
- Яйця – 2 шт.
- Підсохлі крихти здобної булочки – 100 г
Спосіб приготування:
- На обробну дошку викладіть шматочок телятини і акуратно відбийте його молоточком до товщини приблизно 5 мм. Можна попередньо обернути м'ясо харчовою плівкою.
- Посоліть і поперчіть м'ясо за смаком та присипте його борошном.
- У невеликій мисці збийте яйця.
- Висипати панірувальні сухарі на обробну дошку або велику тарілку.
- Обваляйте м'ясо спочатку в яєчній суміші, потім у панірувальних сухарях. Якщо ви любите щільнішу паніровку, повторіть процедуру ще раз.
- Розігрійте сковороду з великою кількістю олії.
- Викладіть шніцель і обсмажте його до золотистої скоринки.
- Готовий шніцель викладіть на паперовий рушник, щоби прибрати надлишки олії.
- Подавати з овочами.
Харчо
Інгредієнти:
- Яловича грудинка – 1,2 кг
- Цибуля ріпчаста – 600 г
- Рис круглозерний – 100 г
- Часник – 50 г
- Томатна паста – 100 г
- Алича або соус ткемалі – 50 г
- Горіхи волоські – 50 г
- Кінза – 50 г
- Базилік – 20 г
- Чебрець, м'ята – по 5 г
- Коріандр – 1 ч. л.
- Чилі перець – 1/2 ч. л.
- Листя пажитника – 1 ч. л.
- Оливкова олія – 100 мл
- Гранат – 1/2 шт.
Спосіб приготування:
- М'ясо розрізаємо на великі шматочки, з кістки не знімаємо.
- Цибулю і часник чистимо і ріжемо в крихту.
- Рис промиваємо тричі. Краще брати круглозерний, він краще розварюється.
- Волоський горіх підсмажуємо в духовці за 150 градусів 10 хвилин, або злегка обсмажуємо на сковороді. Подрібнюємо в крихту за допомогою ступки або качалки.
- У великій каструлі на середньому вогні на оливковій олії обсмажуємо цибулю. Коли вона стане м'якою і злегка підрум'яниться, додаємо половину часнику. За хвилину збільшуємо вогонь і кладемо м'ясо. М'ясо має обсмажитися з усіх боків, до утворення скоринки.
- Зменшуємо вогонь на мінімум, додаємо томатну пасту, перемішуємо. Томатна паста має пасеруватися хвилин десять на малому вогні, щоб у жодному разі не підгоріла.
- Нагріваємо 3-3,5 літри води, заливаємо окріп у каструлю. Солимо.
- Засипаємо рис і варимо на слабкому вогні 40 хвилин, періодично помішувати, щоб рис не прилипав до дна.
- Подрібнюємо зелень і змішуємо прянощі.
- За 40 хвилин додаємо волоські горіхи і ткемалі (або аличу).
- Ще за 10 хвилин кладемо прянощі. Досолюємо за смаком, якщо це потрібно.
- Чекаємо ще 10 хвилин – і суп готовий.
- Розливаємо по тарілках, додаємо рубану зелень і зерна граната.
5 відомих смачних супів із 5 різних країн
Яловичий кебаб на грилі
Інгредієнти:
- 1 кг нежирної яловичини
- 6-7 цибулин
- Сік 2 лимонів
- Великий пучок свіжої зелені: петрушки і кропу
- 2-3 гілочки свіжого або 1/3 ч. л. сушеного чебрецю
- Сіль, мелений чорний перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Вимити і обсушити м'ясо, очистити від плівок і сухожиль. Крупно нарізати.
- Пропустити яловичину через м'ясорубку. Посолити і поперчити.
- Очистити цибулю, пропустити через м'ясорубку або подрібнити блендером. Можна натерти на дрібній тертці. Додати в фарш.
- Вимити і обсушити зелень. Дрібно нарізати, попередньо видаливши жорсткі стебла.
- Додати в фарш подрібнену зелень.
- Відокремити листя свіжого чебрецю від жорстких стебел, злегка розтерти в руках і додати в фарш.
- Видавити в м'ясо лимонний сік. Ретельно вимісити і збити фарш.
- Обім'яти порції фаршу навколо шпажок, сформувати ковбаски діаметром 3 см.
- Накрити поліетиленом, поставити в холодильник на 2 години, щоб фарш охолов і кебаб не розвалився при смаженні.
- Смажити на помірно гарячому вугіллі 7-10 хвилин, періодично повертаючи.
Гречаний суп з яловичиною
Інгредієнти:
- Яловичина – 300 г (краще для супу брати м'ясо на кісточці)
- Картопля – 3 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Гречана крупа – 100 г
- Зелень – за смаком
- Сіль, чорний перець – за смаком
- Лаврове листя – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Покладіть м'ясо в каструлю і залийте 2 л холодної води. Доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть близько 1 години.
- Вийміть м'ясо з бульйону, бульйон процідіть.
- Очистіть овочі, картоплю і цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на крупній тертці. Дрібно порубайте зелень.
- Доведіть бульйон до кипіння, посоліть за смаком і покладіть картоплю.
- Після закипання супу додайте в нього промиту гречку, варіть близько 10 хвилин.
- Наріжте м'ясо кубиками.
- Покладіть в суп лаврове листя, цибулю і моркву, а також поверніть у суп м'ясо. Варіть суп до готовності картоплі й гречки.
- Посоліть і поперчіть за смаком, вийміть лаврове листя. При подачі посипте суп зеленню.
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