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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

10 страв, де присутня соковита і ніжна яловичина

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 червня, 14:33
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Це м'ясо любить, щоб його готували в спеціях або попередньо потримали в маринаді. Яловичина прекрасна в супах, вона поєднується з овочами, якщо це м'ясний салат, її можна смачно посмажити або запекти в духовці
Яловичина в червоному вині
Яловичина в червоному вині / Фото: Depositphotos

Це м'ясо для тих, хто його любить, але щоби було не сильно жирно, як буває зі свининою. Хороша яловичина готується легко і прекрасно поєднується з різними овочами. Без неї важко уявити класичний харчо або котлету для бургера, ці рецепти теж є нижче. До страв з яловичини можна подати легкі та корисні салати. А корисні лайфхаки для літа знайдете в нашому календарі.

Класичний бургер

Бургер – це найпростіший фастфуд
Бургер – це найпростіший фастфуд / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • 250 г – яловичого фаршу
  • 1 ч. л. – солі
  • мелений чорний перець – за смаком
  • 1 шт. – булочка

Для соусу:

  • 1 ст. л. – кетчупу
  • 2 ст. л. – майонезу
  • 1 шт. – корнішон, дрібно нарізаний
  • ½ шт. – червоної цибулини, дрібно нарізаної
  • 2 ст. л. – свіжого нарізаного кропу
  • 1 ст. л. – гірчиці

Для подачі:

  • Огірок, помідор, листя салату, кільця цибулі

Спосіб приготування:

  1. У фарш додати сіль, перемішати. Накрити кришкою і залишити за кімнатної температури на 25 хвилин.
  2. Для соусу змішати всі інгредієнти. Відкласти в бік.
  3. Розділити фарш на дві рівні частини, заввишки котлета не має перевищувати 2 см.
  4. Нагріти сковороду з антипригарним покриттям на сильному вогні. Смажити котлети по хвилині з кожного боку або доки вони не підрум'яняться.
  5. Подавати бургер із соусом і овочами в підсмаженої булці.

Яловичина по-азійськи

Яловичина по-азійськи
Яловичина по-азійськи / Фото: instagram.com/tatiana.taim/

Інгредієнти:

  • 400 г м'якоті яловичини
  • 2 ст. л. соусу теріякі або устричного
  • по 1/2 ч. л. імбиру, коріандру, соусу чілі та солі
  • 1 ч. л. меду
  • 2 ч. л. крохмалю
  • 2-3 ст. л. олії
  • 2 зубчики часнику
  • щіпка кунжуту

Спосіб приготування:

  1. Для маринаду соус, мед, олію та спеції змішати до однорідності. М'ясо нарізати тонкими, довгими смужками, покласти в маринад. Перемішати, залишити на 30 хвилин.
  2. На добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити м'ясо до золотистого кольору.
  3. Крохмаль розвести в 1/3 склянки води, перемішати і додати до м'яса, добре перемішати.
  4. Щойно соус почне густіти, додати дрібно порізаний часник, перемішати, прибрати з вогню.
  5. При подачі посипати м'ясо кунжутом і зеленою цибулею.

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Салат з яловичиною та овочами

Салат з ростбіфом і овочами
Салат з ростбіфом і овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Помідори – 1 шт.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Салат листовий – 1 пучок
  • Цибуля червона – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Перець болгарський червоний – 1 шт.
  • Чебрець свіжий – 3 гілочки
  • Петрушка – 1 пучок
  • Морська сіль – 1 щіпка
  • Перець горошком – 1/2 ч. л.
  • Яловичина – 150 г

Спосіб приготування:

  1. Яловичий стейк (завтовшки 1-1,5 см) злегка відбийте. Збризніть оливковою олією, посипте свіжим чебрецем, натріть сумішшю перцю і солі і залиште на 15-20 хвилин.
  2. Болгарський перець наріжте крупною соломкою, баклажан – кільцями, половину червоної цибулі – пір'ям, помідори – четвертинками.
  3. Обсмажте стейк на сковороді гриль по 3 хвилини з кожного боку.
  4. Викладіть нарізані перець, баклажан і червону цибулю в змащену оливковою олією форму і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 12-15 хвилин.
  5. Дрібно наріжте петрушку, другу половину червоної цибулі наріжте пір'ям, змішайте в мисці з помідорами.
  6. Яловичину наріжте тонкими скибочками. Викладіть в миску до свіжих овочів м'ясо, потім – печені овочі.
  7. Приправте сіллю і перцем, перемішайте.
  8. На тарілку викладіть промите й обсушене листя салату, а зверху – порцію овочів з м'ясом.

Угорський гуляш з яловичиною

Угорський гуляш з капустою
Угорський гуляш з капустою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Яловичина (м'якоть) – 600 г
  • Цибуля – 2 головки
  • Часник – 5 шт.
  • Олія – 4 ст. л.
  • Кмин – 1/2 ч. л.
  • Майоран сушений – 1/2 ч. л.
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Мелений чорний перець – за смаком
  • Помідори – 3 шт.
  • Картопля – 3 шт.
  • Болгарський червоний перець – 2 шт.
  • Капуста білокачанна – 300 г
  • Вода – 250-500 мл

Спосіб приготування:

  1. М'ясо промийте та висушіть. Наріжте невеликими кубиками.
  2. У сковороді розігрійте олію і обсмажуйте шматки м'яса з усіх боків по кілька хвилин до рум'яної скоринки.
  3. М'ясо складіть у каструлю або чашу мультиварки. Туди ж покладіть дрібно порізану цибулю і три подрібнених зубчики часнику. Покладіть кмин, майоран, паприку, сіль, перець і влийте воду.
  4. Тушкувати м'ясо на слабкому вогні під кришкою близько години. Дивіться, щоб м'ясо не підгорало і вода не википала. Якщо ви готуєте в мультиварці, то поставте готуватися страву в режимі "Тушкування" на 1 годину.
  5. На помідорах зробіть хрестоподібні надрізи. Залийте томати окропом. За кілька хвилин воду злийте, а з помідорів зніміть шкірку. Наріжте скибочками.
  6. Болгарський перець наріжте соломкою, капусту тонко нашаткуйте, а картоплю наріжте кубиками.
  7. Покладіть в каструлю до м'яса підготовлені капусту, перець і картопля і тушкуйте ще 25 хвилин.
  8. Далі покладіть помідори і дрібно порізаний часник, що залишився. Тушкуйте ще 10 хвилин.
  9. Подавайте гуляш із житнім хлібом або будь-яким гарніром на свій смак.

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Біфштекс з яловичини з вином

Біфштекс з винним соусом
Біфштекс з винним соусом / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • 2 шматки яловичої вирізки по 180-200 г
  • 2 cт. л. оливкової олії
  • 80 г вершкового масла
  • 0,5 склянки червоного сухого вина
  • Чорний мелений перець
  • 4-6 зубчиків часнику (очищувати їх не треба)
  • Розмарин і сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Порційні шматки м'яса обмити холодною водою і обсушити. Натерти м'ясо перцем, травами і сіллю.
  2. У сковороді розігріти оливкову олію або вершкове масло і на сильному вогні обсмажити м'ясо з обох боків по 1 хвилині.
  3. Зменшити вогонь до мінімуму і смажити з кожного боку ще 7-8 хвилин.
  4. Готове м'ясо покласти на гарячу тарілку.
  5. Вилити в сковороду, в якій смажилося м'ясо, вино і викласти неочищені зубчики часнику, на сильному вогні довести до кипіння.
  6. Добре перемішати соус і залити їм м'ясо. Трохи протушкувати.

Яловичина в соку червоної смородини

Тушкована яловичина зі смородиною
Тушкована яловичина зі смородиною / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 800 г яловичини
  • 2/3 склянки червоної смородини
  • 1 ч. л. цукру
  • 1/2 ч. л. солі
  • Чорний мелений перець – за смаком
  • Олія – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Вимиту яловичину наріжте середніми шматочками.
  2. Гілочки смородини ретельно промийте, плодоніжки і дрібні гілочки можна не видаляти.
  3. Ягоди протріть через сито, перекладіть в глибоку тарілку, залийте 100 мл води і відіжміть.
  4. М'ясо обсмажте 7-10 хвилин, потім додайте спеції, смородиновий сік і цукор.
  5. Після закипання зменшіть вогонь, продовжуйте тушкування під кришкою до повної готовності.

Віденський шніцель

Віденський шніцель
Віденський шніцель / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Телятина або яловичина (задня частина) – 250 г
  • Пшеничне борошно – 20 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Підсохлі крихти здобної булочки – 100 г

Спосіб приготування:

  1. На обробну дошку викладіть шматочок телятини і акуратно відбийте його молоточком до товщини приблизно 5 мм. Можна попередньо обернути м'ясо харчовою плівкою.
  2. Посоліть і поперчіть м'ясо за смаком та присипте його борошном.
  3. У невеликій мисці збийте яйця.
  4. Висипати панірувальні сухарі на обробну дошку або велику тарілку.
  5. Обваляйте м'ясо спочатку в яєчній суміші, потім у панірувальних сухарях. Якщо ви любите щільнішу паніровку, повторіть процедуру ще раз.
  6. Розігрійте сковороду з великою кількістю олії.
  7. Викладіть шніцель і обсмажте його до золотистої скоринки.
  8. Готовий шніцель викладіть на паперовий рушник, щоби прибрати надлишки олії.
  9. Подавати з овочами.

Харчо

Харчо
Харчо / Фото: ru.depositphotos.com

Інгредієнти:

  • Яловича грудинка – 1,2 кг
  • Цибуля ріпчаста – 600 г
  • Рис круглозерний – 100 г
  • Часник – 50 г
  • Томатна паста – 100 г
  • Алича або соус ткемалі – 50 г
  • Горіхи волоські – 50 г
  • Кінза – 50 г
  • Базилік – 20 г
  • Чебрець, м'ята – по 5 г
  • Коріандр – 1 ч. л.
  • Чилі перець – 1/2 ч. л.
  • Листя пажитника – 1 ч. л.
  • Оливкова олія – 100 мл
  • Гранат – 1/2 шт.

Спосіб приготування:

  1. М'ясо розрізаємо на великі шматочки, з кістки не знімаємо.
  2. Цибулю і часник чистимо і ріжемо в крихту.
  3. Рис промиваємо тричі. Краще брати круглозерний, він краще розварюється.
  4. Волоський горіх підсмажуємо в духовці за 150 градусів 10 хвилин, або злегка обсмажуємо на сковороді. Подрібнюємо в крихту за допомогою ступки або качалки.
  5. У великій каструлі на середньому вогні на оливковій олії обсмажуємо цибулю. Коли вона стане м'якою і злегка підрум'яниться, додаємо половину часнику. За хвилину збільшуємо вогонь і кладемо м'ясо. М'ясо має обсмажитися з усіх боків, до утворення скоринки.
  6. Зменшуємо вогонь на мінімум, додаємо томатну пасту, перемішуємо. Томатна паста має пасеруватися хвилин десять на малому вогні, щоб у жодному разі не підгоріла.
  7. Нагріваємо 3-3,5 літри води, заливаємо окріп у каструлю. Солимо.
  8. Засипаємо рис і варимо на слабкому вогні 40 хвилин, періодично помішувати, щоб рис не прилипав до дна.
  9. Подрібнюємо зелень і змішуємо прянощі.
  10. За 40 хвилин додаємо волоські горіхи і ткемалі (або аличу).
  11. Ще за 10 хвилин кладемо прянощі. Досолюємо за смаком, якщо це потрібно.
  12. Чекаємо ще 10 хвилин – і суп готовий.
  13. Розливаємо по тарілках, додаємо рубану зелень і зерна граната.

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Яловичий кебаб на грилі

Люля-кебаб с зеленню
Люля-кебаб с зеленню / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 кг нежирної яловичини
  • 6-7 цибулин
  • Сік 2 лимонів
  • Великий пучок свіжої зелені: петрушки і кропу
  • 2-3 гілочки свіжого або 1/3 ч. л. сушеного чебрецю
  • Сіль, мелений чорний перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Вимити і обсушити м'ясо, очистити від плівок і сухожиль. Крупно нарізати.
  2. Пропустити яловичину через м'ясорубку. Посолити і поперчити.
  3. Очистити цибулю, пропустити через м'ясорубку або подрібнити блендером. Можна натерти на дрібній тертці. Додати в фарш.
  4. Вимити і обсушити зелень. Дрібно нарізати, попередньо видаливши жорсткі стебла.
  5. Додати в фарш подрібнену зелень.
  6. Відокремити листя свіжого чебрецю від жорстких стебел, злегка розтерти в руках і додати в фарш.
  7. Видавити в м'ясо лимонний сік. Ретельно вимісити і збити фарш.
  8. Обім'яти порції фаршу навколо шпажок, сформувати ковбаски діаметром 3 см.
  9. Накрити поліетиленом, поставити в холодильник на 2 години, щоб фарш охолов і кебаб не розвалився при смаженні.
  10. Смажити на помірно гарячому вугіллі 7-10 хвилин, періодично повертаючи.

Гречаний суп з яловичиною

Гречаний суп з м'ясом
Гречаний суп з м'ясом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Яловичина – 300 г (краще для супу брати м'ясо на кісточці)
  • Картопля – 3 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Гречана крупа – 100 г
  • Зелень – за смаком
  • Сіль, чорний перець – за смаком
  • Лаврове листя – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Покладіть м'ясо в каструлю і залийте 2 л холодної води. Доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть близько 1 години.
  2. Вийміть м'ясо з бульйону, бульйон процідіть.
  3. Очистіть овочі, картоплю і цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на крупній тертці. Дрібно порубайте зелень.
  4. Доведіть бульйон до кипіння, посоліть за смаком і покладіть картоплю.
  5. Після закипання супу додайте в нього промиту гречку, варіть близько 10 хвилин.
  6. Наріжте м'ясо кубиками.
  7. Покладіть в суп лаврове листя, цибулю і моркву, а також поверніть у суп м'ясо. Варіть суп до готовності картоплі й гречки.
  8. Посоліть і поперчіть за смаком, вийміть лаврове листя. При подачі посипте суп зеленню.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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