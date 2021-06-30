10 страв, де присутня соковита і ніжна яловичина

Це м'ясо любить, щоб його готували в спеціях або попередньо потримали в маринаді. Яловичина прекрасна в супах, вона поєднується з овочами, якщо це м'ясний салат, її можна смачно посмажити або запекти в духовці

Яловичина в червоному вині / Фото: Depositphotos

Це м'ясо для тих, хто його любить, але щоби було не сильно жирно, як буває зі свининою. Хороша яловичина готується легко і прекрасно поєднується з різними овочами. Без неї важко уявити класичний харчо або котлету для бургера, ці рецепти теж є нижче. До страв з яловичини можна подати легкі та корисні салати. А корисні лайфхаки для літа знайдете в нашому календарі.

Класичний бургер

Бургер – це найпростіший фастфуд / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

250 г – яловичого фаршу

1 ч. л. – солі

мелений чорний перець – за смаком

1 шт. – булочка

Для соусу:

1 ст. л. – кетчупу

2 ст. л. – майонезу

1 шт. – корнішон, дрібно нарізаний

½ шт. – червоної цибулини, дрібно нарізаної

2 ст. л. – свіжого нарізаного кропу

1 ст. л. – гірчиці

Для подачі:

Огірок, помідор, листя салату, кільця цибулі

Спосіб приготування:

У фарш додати сіль, перемішати. Накрити кришкою і залишити за кімнатної температури на 25 хвилин. Для соусу змішати всі інгредієнти. Відкласти в бік. Розділити фарш на дві рівні частини, заввишки котлета не має перевищувати 2 см. Нагріти сковороду з антипригарним покриттям на сильному вогні. Смажити котлети по хвилині з кожного боку або доки вони не підрум'яняться. Подавати бургер із соусом і овочами в підсмаженої булці.

Яловичина по-азійськи

Яловичина по-азійськи / Фото: instagram.com/tatiana.taim/

Інгредієнти:

400 г м'якоті яловичини

2 ст. л. соусу теріякі або устричного

по 1/2 ч. л. імбиру, коріандру, соусу чілі та солі

1 ч. л. меду

2 ч. л. крохмалю

2-3 ст. л. олії

2 зубчики часнику

щіпка кунжуту

Спосіб приготування:

Для маринаду соус, мед, олію та спеції змішати до однорідності. М'ясо нарізати тонкими, довгими смужками, покласти в маринад. Перемішати, залишити на 30 хвилин. На добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити м'ясо до золотистого кольору. Крохмаль розвести в 1/3 склянки води, перемішати і додати до м'яса, добре перемішати. Щойно соус почне густіти, додати дрібно порізаний часник, перемішати, прибрати з вогню. При подачі посипати м'ясо кунжутом і зеленою цибулею.

Салат з яловичиною та овочами

Салат з ростбіфом і овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Помідори – 1 шт.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Салат листовий – 1 пучок

Цибуля червона – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Перець болгарський червоний – 1 шт.

Чебрець свіжий – 3 гілочки

Петрушка – 1 пучок

Морська сіль – 1 щіпка

Перець горошком – 1/2 ч. л.

Яловичина – 150 г

Спосіб приготування:

Яловичий стейк (завтовшки 1-1,5 см) злегка відбийте. Збризніть оливковою олією, посипте свіжим чебрецем, натріть сумішшю перцю і солі і залиште на 15-20 хвилин. Болгарський перець наріжте крупною соломкою, баклажан – кільцями, половину червоної цибулі – пір'ям, помідори – четвертинками. Обсмажте стейк на сковороді гриль по 3 хвилини з кожного боку. Викладіть нарізані перець, баклажан і червону цибулю в змащену оливковою олією форму і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 12-15 хвилин. Дрібно наріжте петрушку, другу половину червоної цибулі наріжте пір'ям, змішайте в мисці з помідорами. Яловичину наріжте тонкими скибочками. Викладіть в миску до свіжих овочів м'ясо, потім – печені овочі. Приправте сіллю і перцем, перемішайте. На тарілку викладіть промите й обсушене листя салату, а зверху – порцію овочів з м'ясом.

Угорський гуляш з яловичиною

Угорський гуляш з капустою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Яловичина (м'якоть) – 600 г

Цибуля – 2 головки

Часник – 5 шт.

Олія – 4 ст. л.

Кмин – 1/2 ч. л.

Майоран сушений – 1/2 ч. л.

Паприка – 1 ст. л.

Сіль за смаком

Мелений чорний перець – за смаком

Помідори – 3 шт.

Картопля – 3 шт.

Болгарський червоний перець – 2 шт.

Капуста білокачанна – 300 г

Вода – 250-500 мл

Спосіб приготування:

М'ясо промийте та висушіть. Наріжте невеликими кубиками. У сковороді розігрійте олію і обсмажуйте шматки м'яса з усіх боків по кілька хвилин до рум'яної скоринки. М'ясо складіть у каструлю або чашу мультиварки. Туди ж покладіть дрібно порізану цибулю і три подрібнених зубчики часнику. Покладіть кмин, майоран, паприку, сіль, перець і влийте воду. Тушкувати м'ясо на слабкому вогні під кришкою близько години. Дивіться, щоб м'ясо не підгорало і вода не википала. Якщо ви готуєте в мультиварці, то поставте готуватися страву в режимі "Тушкування" на 1 годину. На помідорах зробіть хрестоподібні надрізи. Залийте томати окропом. За кілька хвилин воду злийте, а з помідорів зніміть шкірку. Наріжте скибочками. Болгарський перець наріжте соломкою, капусту тонко нашаткуйте, а картоплю наріжте кубиками. Покладіть в каструлю до м'яса підготовлені капусту, перець і картопля і тушкуйте ще 25 хвилин. Далі покладіть помідори і дрібно порізаний часник, що залишився. Тушкуйте ще 10 хвилин. Подавайте гуляш із житнім хлібом або будь-яким гарніром на свій смак.

Біфштекс з яловичини з вином

Біфштекс з винним соусом / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

2 шматки яловичої вирізки по 180-200 г

2 cт. л. оливкової олії

80 г вершкового масла

0,5 склянки червоного сухого вина

Чорний мелений перець

4-6 зубчиків часнику (очищувати їх не треба)

Розмарин і сіль за смаком

Спосіб приготування:

Порційні шматки м'яса обмити холодною водою і обсушити. Натерти м'ясо перцем, травами і сіллю. У сковороді розігріти оливкову олію або вершкове масло і на сильному вогні обсмажити м'ясо з обох боків по 1 хвилині. Зменшити вогонь до мінімуму і смажити з кожного боку ще 7-8 хвилин. Готове м'ясо покласти на гарячу тарілку. Вилити в сковороду, в якій смажилося м'ясо, вино і викласти неочищені зубчики часнику, на сильному вогні довести до кипіння. Добре перемішати соус і залити їм м'ясо. Трохи протушкувати.

Яловичина в соку червоної смородини

Тушкована яловичина зі смородиною / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

800 г яловичини

2/3 склянки червоної смородини

1 ч. л. цукру

1/2 ч. л. солі

Чорний мелений перець – за смаком

Олія – за смаком

Спосіб приготування:

Вимиту яловичину наріжте середніми шматочками. Гілочки смородини ретельно промийте, плодоніжки і дрібні гілочки можна не видаляти. Ягоди протріть через сито, перекладіть в глибоку тарілку, залийте 100 мл води і відіжміть. М'ясо обсмажте 7-10 хвилин, потім додайте спеції, смородиновий сік і цукор. Після закипання зменшіть вогонь, продовжуйте тушкування під кришкою до повної готовності.

Віденський шніцель

Віденський шніцель / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Телятина або яловичина (задня частина) – 250 г

Пшеничне борошно – 20 г

Яйця – 2 шт.

Підсохлі крихти здобної булочки – 100 г

Спосіб приготування:

На обробну дошку викладіть шматочок телятини і акуратно відбийте його молоточком до товщини приблизно 5 мм. Можна попередньо обернути м'ясо харчовою плівкою. Посоліть і поперчіть м'ясо за смаком та присипте його борошном. У невеликій мисці збийте яйця. Висипати панірувальні сухарі на обробну дошку або велику тарілку. Обваляйте м'ясо спочатку в яєчній суміші, потім у панірувальних сухарях. Якщо ви любите щільнішу паніровку, повторіть процедуру ще раз. Розігрійте сковороду з великою кількістю олії. Викладіть шніцель і обсмажте його до золотистої скоринки. Готовий шніцель викладіть на паперовий рушник, щоби прибрати надлишки олії. Подавати з овочами.

Харчо

Харчо / Фото: ru.depositphotos.com

Інгредієнти:

Яловича грудинка – 1,2 кг

Цибуля ріпчаста – 600 г

Рис круглозерний – 100 г

Часник – 50 г

Томатна паста – 100 г

Алича або соус ткемалі – 50 г

Горіхи волоські – 50 г

Кінза – 50 г

Базилік – 20 г

Чебрець, м'ята – по 5 г

Коріандр – 1 ч. л.

Чилі перець – 1/2 ч. л.

Листя пажитника – 1 ч. л.

Оливкова олія – 100 мл

Гранат – 1/2 шт.

Спосіб приготування:

М'ясо розрізаємо на великі шматочки, з кістки не знімаємо. Цибулю і часник чистимо і ріжемо в крихту. Рис промиваємо тричі. Краще брати круглозерний, він краще розварюється. Волоський горіх підсмажуємо в духовці за 150 градусів 10 хвилин, або злегка обсмажуємо на сковороді. Подрібнюємо в крихту за допомогою ступки або качалки. У великій каструлі на середньому вогні на оливковій олії обсмажуємо цибулю. Коли вона стане м'якою і злегка підрум'яниться, додаємо половину часнику. За хвилину збільшуємо вогонь і кладемо м'ясо. М'ясо має обсмажитися з усіх боків, до утворення скоринки. Зменшуємо вогонь на мінімум, додаємо томатну пасту, перемішуємо. Томатна паста має пасеруватися хвилин десять на малому вогні, щоб у жодному разі не підгоріла. Нагріваємо 3-3,5 літри води, заливаємо окріп у каструлю. Солимо. Засипаємо рис і варимо на слабкому вогні 40 хвилин, періодично помішувати, щоб рис не прилипав до дна. Подрібнюємо зелень і змішуємо прянощі. За 40 хвилин додаємо волоські горіхи і ткемалі (або аличу). Ще за 10 хвилин кладемо прянощі. Досолюємо за смаком, якщо це потрібно. Чекаємо ще 10 хвилин – і суп готовий. Розливаємо по тарілках, додаємо рубану зелень і зерна граната.

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Яловичий кебаб на грилі

Люля-кебаб с зеленню / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 кг нежирної яловичини

6-7 цибулин

Сік 2 лимонів

Великий пучок свіжої зелені: петрушки і кропу

2-3 гілочки свіжого або 1/3 ч. л. сушеного чебрецю

Сіль, мелений чорний перець – за смаком

Спосіб приготування:

Вимити і обсушити м'ясо, очистити від плівок і сухожиль. Крупно нарізати. Пропустити яловичину через м'ясорубку. Посолити і поперчити. Очистити цибулю, пропустити через м'ясорубку або подрібнити блендером. Можна натерти на дрібній тертці. Додати в фарш. Вимити і обсушити зелень. Дрібно нарізати, попередньо видаливши жорсткі стебла. Додати в фарш подрібнену зелень. Відокремити листя свіжого чебрецю від жорстких стебел, злегка розтерти в руках і додати в фарш. Видавити в м'ясо лимонний сік. Ретельно вимісити і збити фарш. Обім'яти порції фаршу навколо шпажок, сформувати ковбаски діаметром 3 см. Накрити поліетиленом, поставити в холодильник на 2 години, щоб фарш охолов і кебаб не розвалився при смаженні. Смажити на помірно гарячому вугіллі 7-10 хвилин, періодично повертаючи.

Гречаний суп з яловичиною

Гречаний суп з м'ясом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Яловичина – 300 г (краще для супу брати м'ясо на кісточці)

Картопля – 3 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Гречана крупа – 100 г

Зелень – за смаком

Сіль, чорний перець – за смаком

Лаврове листя – 1 шт.

Спосіб приготування:

Покладіть м'ясо в каструлю і залийте 2 л холодної води. Доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть близько 1 години. Вийміть м'ясо з бульйону, бульйон процідіть. Очистіть овочі, картоплю і цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на крупній тертці. Дрібно порубайте зелень. Доведіть бульйон до кипіння, посоліть за смаком і покладіть картоплю. Після закипання супу додайте в нього промиту гречку, варіть близько 10 хвилин. Наріжте м'ясо кубиками. Покладіть в суп лаврове листя, цибулю і моркву, а також поверніть у суп м'ясо. Варіть суп до готовності картоплі й гречки. Посоліть і поперчіть за смаком, вийміть лаврове листя. При подачі посипте суп зеленню.

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