3 м'ясних і ситних рулети – рецепти різних країн
Знайомимося з гордістю європейської кухні
Сьогодні вже ніхто не скаже, коли вперше людство навчилося загортати різні продукти в формі рулету. Ймовірно, це було доволі давно та практично повсюдно. Адже в будь-якій кухні світу є страви, приготовані в закрученому вигляді. Вони бувають м'ясними, овочевими та солодкими. І їх безліч. Але є м'ясні рулети, якими дуже пишаються в різних країнах. Наприклад, французькі бризоль і терин, а ще – італійський інвольтіні. Дізнаємося, що особливого в цих рулетах.
Терин
Більше 200 років це ніжна м'ясна страва існує у Франції. Назва "терин" походить від назви посуду (щось схоже на супницю), в якій він готується. Спочатку, ця ситна страва, була поширена серед французьких робітників, але пізніше терин перетворився на м'ясний рулет, гідний вищого дворянства.
Інгредієнти
- Фарш (яловичий) – 500 г
- Філе індички – 200 г
- Бекон – 150 г
- Вершки – 100 мл
- Яйце – 1 шт.
- Фісташки – 30 г
- Фундук – 20 г
- Чорний перець, сухий часник, розмарин
Спосіб приготування
- Розігріти духовку на 180 градусів.
- Нарізати на дрібні шматочки філе індички і ретельно перемішати з фаршем. Розбити в фарш яйце, додати вершки і спеції.
- Частину горіхів подрібнити ножем і додати всі горіхи в фарш, перемішати.
- Прямокутну форму (як для кексу або хліба), вистелити папером для випічки, трохи змастити олією.
- Викласти поперек форми скибочки бекону так, щоб краї трохи звисали з двох боків. Бекон має лежати нахлистом – це буде "обличчям" терина.
- На бекон викласти фарш, розрівняти і накрити вільними кінцями скибочок бекону.
- Поставити форму на деко, налити на деко 2 склянки гарячої води і запікати годину. Якщо терин починає занадто швидко рум'янитися – прикрити верх фольгою.
- З готового терина злити всю рідину, накрити його фольгою або папером для випічки, поставити в формі в холодильник, накрити чимось важким і дати полежати кілька днів.
Інвольтіні
Страва сицилійської кухні. Саме на Сицилії обожнюють готувати ці рулетики. Цікаво, що тільки м'ясним інвольтіні називати не можна. Іноді це страва буває повністю овочевою.
Інгредієнти
- Свиняча вирізка – 6 скибочок
- Яйця – 2 шт.
- Шинка – 3 скибочки
- М'який сир – 150 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник, перець, сіль за смаком
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Спосіб приготування
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- Відварити яйця, розрізати на 4 дольки. Дрібно нарізати часник і цибулю, обсмажити на олії
- На шматочки свинини викласти тонко нарізану шинку, потім яйця і сир. Скрутити в рулет, скріпити зубочистками.
- Покласти рулетики в сковороду, де обсмажувалися цибуля і часник. Додати 100 мл води, чорний перець і готувати 5-7 хвилин на середньому вогні.
- За кілька хвилин до того, як м'ясо повністю приготується, додати в каструлю сир. Протушкувати ще 5 хвилин.
- Коли страва готова, додати спеції за смаком.
Бризоль
Бризоль – у перекладі з французької означає "смажений в яйці, омлеті". По суті, це не окрема страва, а швидше – спосіб приготування. У будь-якому разі це, по-перше, красиво, по-друге, практично дієтично, ну й смачно безумовно.
Інгредієнти
- Фарш індички – 250 г
- Твердий сир – 20 г
- Яйця – 5 шт.
- Цибуля ріпчаста – 80 г
- Сметана 15% – 60 г
- Сіль, перець, сушений часник, паприка
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Спосіб приготування
- У фарш додати нарізану кубиками, сіль, перець і паприку, перемішати.
- В окремій тарілці збити яйця, обсмажити в вигляді млинчика на сковороді.
- На готовий млинець викласти фарш і розподілити, скрутити в трубочку, викласти в форму для запікання.
- Для соусу натерти сир, додати сметану, паприку і сушений часник. Залити рулетики.
- Запікати 35-40 хвилин за 160-180 градусів.
Тут дізнаєтеся 5 рецептів смачних супів з різних країн.
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