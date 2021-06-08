10 м'ясних салатів, після яких ви не будете голодними

У якості заправки тут не обов'язковий майонез, цілком підійдуть сметана або йогурт

Теплий м'ясний салат Фото: freepik.com

Одними овочевими салатами ситий не будеш, навіть якщо вони найкорисніші та із сезонних овочів. Іноді хочеться салату з м'ясом. Це може бути курка, яловичина або свинина, або просто шинка. Плюс м'ясних салатів у тому, що там є овочі, а в якості заправки можна брати йогурт або сметану. У тому разі, коли не хочеться майонезу. 10 рецептів ситних м'ясних салатів зібрані нижче.

Салат "Кобб"

Фото: freepik.com/yuliyafurman Фото: freepik.com

Інгредієнти

Салат айсберг – 100 г

Помідори чері – 3 шт.

Огірок – 1 шт.

Варені яйця – 2 шт.

Бекон – кілька смужок, засмажених до хрускоту

Авокадо – 1 шт.

Дорблю – 50 г

Запечена куряча грудка – 150 г

Для соусу

Бальзамічний оцет, дижонская гірчиця, оливкова олія – по 1 ст. л.

Сік половини лимона

Сік половини апельсина

Спосіб приготування

Викласти на тарілку салат, зверху – подрібнений дорблю, розкласти всі нарізані за смаком інгредієнти. Змішати всі інгредієнти для соусу, полити салат.

Салат "Грибна поляна"

Салат "Грибна поляна" Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 б. консервованих печериць

2 шт. вареної картоплі

100 г сиру

100 г шинки

3 яйця

4 ст. л. майонезу

1 пучок зелені

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Яйця і картоплю окремо відварити, остудити і очистити. Застелити салатницю харчовою плівкою і викласти мариновані печериці капелюшками вниз. Зелень промити і обсушити. Дрібно нашаткувати і викласти шаром зверху грибів. Натерти на тертці і викласти шар картоплі. Посолити за смаком і змастити майонезом. Потім викласти шар нарізаної соломкою шинки. Додати терті варені яйця і змастити майонезом. Викласти шар тертого сиру. Змастити майонезом і залишити на півгодини в холодильнику. Акуратно перевернути на тарілку і прибрати плівку, прикрасити салат "Грибна поляна" зеленню.

Салат з пекінської капусти з куркою і грінками

Салат з пекінською капустою і сухариками Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Яйце куряче – 3 шт.

Пекінська капуста – 1 шт.

Твердий сир – 100 г

Солодкий перець – 1 шт.

Помідори – 2 шт.

Білий хліб – за смаком

Куряче філе – 200 г

Кріп – за смаком

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – на кінчику ножа

Майонез – за смаком

Спосіб приготування

Для початку приготувати сухарики. Скибочки білого хліба нарізати невеликими кубиками і висушити в духовці. Остудити. Куряче філе і яйця відварити. Нарізати кубиками. Помідори, перець і сир теж нарізати кубиками. Капусту порвати руками. Всі інгредієнти, крім сухариків, змішати, злегка посолити, поперчити і заправити майонезом. Перед подачею на стіл додати сухарики, ще раз перемішати і посипати рубаною зеленню. Подавати одразу, щоб сухарі не розмокнули.

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Зелений салат з куркою і заправкою з йогурту

Зелений салат з куркою Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Для заправки

2 ст. л. натурального йогурту

1 зубчик часнику

кілька гілочок свіжої петрушки

1 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку

Для курки

4 філе курячих стегон

1 ст. л. оливкової олії

сіль і перець

Для салату

2 стебла зеленої цибулі

жменя листя м'яти

кілька гілочок кропу

пучок салатного листя

1 ст. л. свіжовичавленого соку лимона

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. тертого пармезану

Спосіб приготування

Посмажити м'ясо, посолити, поперчити. Усі інгредієнти для салату порізати за смаком, додати сік лимона та оливкову олію. Притрусити пармезаном і викласти на тарілку. Змішати всі інгредієнти для заправки. На зелень викласти курку и полити заправкою.

Салат з ростбіфом і овочами

Салат з ростбіфом і овочами Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Помідори – 1 шт.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Салат – 1 пучок

Цибуля червона – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Перець болгарський червоний – 1 шт.

Чебрець свіжий – 3 гілочки

Петрушка – 1 пучок

Морська сіль – 1 щіпка

Перець горошком – 1/2 ч. л.

Яловичина – 150 г

Спосіб приготування

Яловичий стейк (завтовшки 1-1,5 см) злегка відбийте. Збризніть оливковою олією, посипте свіжим чебрецем, натріть сумішшю перцю і солі і залиште на 15-20 хвилин. Болгарський перець наріжте крупною соломкою, баклажан – кільцями, половину червоної цибулі – пір'ям, помідори – четвертинками. Обсмажте стейк на сковороді-гриль по 3 хвилини з кожного боку. Викладіть нарізані перець, баклажан і червону цибулю в змащену оливковою олією форму і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 12-15 хвилин. Дрібно наріжте петрушку, другу половину червоної цибулі наріжте пір'ям, змішайте в мисці з помідорами. Яловичину наріжте тонкими скибочками. Викладіть в миску до свіжих овочів м'ясо, потім – печені овочі. Приправте сіллю і перцем, перемішайте. На тарілку викладіть промиті таобсушені листя салату, а зверху – порцію овочів з м'ясом.

Салат з м'ясом і кунжутом

Салат з м'ясом і кунжутом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Запечена телятина або курка – 300 г

Капуста пекінська – 500 г

Огірок – 1 шт.

Черешки селери – 5 шт.

Пір'я зеленої цибулі – 5 шт.

Перець гострий червоний – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Кінза – за смаком

Насіння кунжуту – 30 г

Олія кунжутна – 1 ст. л.

Соєвий соус – 1 ст. л.

Бальзамик – 1 ст. л.

Мед – 25 г

Спосіб приготування

Гострою дрібною теркою зніміть з лимона цедру, вичавіть сік. Листя кінзи відокремте від гілочок, гілочки дрібно наріжте. Половину гострого перцю звільніть від насіння і перегородок і дрібно наріжте. Приготуйте заправку. З'єднайте бальзамик, лимонний сік, мед, додайте гострий перець і стебла кінзи. Перелийте суміш у блендер і подрібніть. Додайте в заправку цедру, кунжутну олію, соєвий соус і перемішайте. М'ясо наріжте тонкою соломкою. Змішайте з невеликою кількістю заправки, залиште маринуватися на 30-35 хвилин. Огірок і селеру наріжте соломкою. Пекінську капусту наріжте, другу половину гострого перцю наріжте тонкими кільцями. Перекладіть інгредієнти в миску, заправте частиною заправки. Перекладіть салат на тарілку, зверху розкладіть м'ясо, посипте листям кінзи і насінням кунжуту.

Салат з м'ясом і овочами

М'ясний салат з овочами Фото: freepik.com

Інгредієнти

Пучок салатної зелені

Яловичина відварна нежирна – 200 г

Помідори – 1-2 шт.

Огірки свіжі – 2 г

Цибуля салатна – 100 г

Оливкова олія – для заправки

Зелень (петрушка, кріп) – за смаком

Сіль, мелений перець – за смаком

Сік лимона – за смаком

Спосіб приготування

Салатні листя промити і обсушити, порвати руками в миску. Відварене м'ясо нарізати соломкою або тонкими пластинками. Помідори помити і нарізати кубиками. Якщо використовуєте томати чері, розріжте їх навпіл. Огірки очистити від шкірки і нарізати кружальцями або соломкою. Цибулю дрібно нарубати або нарізати півкільцями. Усі інгредієнти змішати, посолити, поперчити і заправити оливковою олією. Перед подачею на стіл збризнути салат соком лимона і прикрасити зеленню.

Салат з куркою, авокадо і апельсинами

Салат з куркою, авокадо та апельсином Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Рукола або мікс салатів – 50 г

Шматочки курячої грудки – 2-3 шт.

Апельсин – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Для заправки

Оливкова олія

Апельсиновий сік

Гірчиця – 1 ст. л.

Сіль

Спосіб приготування

Курячі грудки обсмажити до готовності. Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати часточками. Апельсин очистити від всіх прожилок, залишити тільки м'якоть часточками. Зробити заправку: змішати вінчиком гірчицю, апельсиновий сік, оливкову олію і сіль. Викласти промиті листя салату на тарілку. Зверху покласти авокадо, апельсин і курячу грудку. Полити заправкою.

Салат з буряка з куркою та горіхами

Салат з буряка з куркою та горіхами

Інгредієнти

2 середні буряки

1 куряче філе

50 г волоських горіхів

2-3 зубчики часнику

150 мл майонезу

сіль за смаком

Спосіб приготування

Буряк відварити, приготувати на парі або запекти в духовці. Остудити, очистити від шкірки. Натерти на крупній тертці або нарізати буряк дрібними кубиками. Куряче філе відварити у воді зі спеціями, остудити і дрібно нарізати. Волоські горіхи за бажанням підсмажити на сухій сковороді. Потім дрібно порубати ножем або скласти в пакет і подрібнити за допомогою качалки. Змішати курку, буряк і горіхи в салатниці. Додати пропущені через прес зубчики часнику, заправити салат майонезом. За бажанням посолити. Перемішати, накрити плівкою і поставити в холодильник, щоб салат охолов. Перед подачею салат можна прикрасити зеленню або додатковою порцією горіхів.

Салат "Ненажера"

Салат "Ненажера" Фото: instagram.com/gotovim_s_makhno/

Інгредієнти

Філе індички (курки) – 200 г

Сир, кукурудза – по 70 г

Морква по-корейськи – 100 г

Часник – 1 зуб.

Корнішони – 7-8 шт.

Сметана (майонез) – 2-3 ст. л.

Зелень, сіль перець – за смаком

Спосіб приготування

Філе відварити. Нарізати м'ясо і корнішони. Сир натерти на крупній тертці. Часник, зелень подрібнити. Усі інгредієнти скласти в салатник. Додати сметану або домашній майонез. Посолити, порперчити і перемішати.

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