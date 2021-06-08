10 м'ясних салатів, після яких ви не будете голодними
У якості заправки тут не обов'язковий майонез, цілком підійдуть сметана або йогурт
Одними овочевими салатами ситий не будеш, навіть якщо вони найкорисніші та із сезонних овочів. Іноді хочеться салату з м'ясом. Це може бути курка, яловичина або свинина, або просто шинка. Плюс м'ясних салатів у тому, що там є овочі, а в якості заправки можна брати йогурт або сметану. У тому разі, коли не хочеться майонезу. 10 рецептів ситних м'ясних салатів зібрані нижче.
Салат "Кобб"
Інгредієнти
- Салат айсберг – 100 г
- Помідори чері – 3 шт.
- Огірок – 1 шт.
- Варені яйця – 2 шт.
- Бекон – кілька смужок, засмажених до хрускоту
- Авокадо – 1 шт.
- Дорблю – 50 г
- Запечена куряча грудка – 150 г
Для соусу
- Бальзамічний оцет, дижонская гірчиця, оливкова олія – по 1 ст. л.
- Сік половини лимона
- Сік половини апельсина
Спосіб приготування
- Викласти на тарілку салат, зверху – подрібнений дорблю, розкласти всі нарізані за смаком інгредієнти.
- Змішати всі інгредієнти для соусу, полити салат.
Салат "Грибна поляна"
Інгредієнти
- 1 б. консервованих печериць
- 2 шт. вареної картоплі
- 100 г сиру
- 100 г шинки
- 3 яйця
- 4 ст. л. майонезу
- 1 пучок зелені
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Яйця і картоплю окремо відварити, остудити і очистити.
- Застелити салатницю харчовою плівкою і викласти мариновані печериці капелюшками вниз.
- Зелень промити і обсушити.
- Дрібно нашаткувати і викласти шаром зверху грибів.
- Натерти на тертці і викласти шар картоплі. Посолити за смаком і змастити майонезом.
- Потім викласти шар нарізаної соломкою шинки. Додати терті варені яйця і змастити майонезом.
- Викласти шар тертого сиру.
- Змастити майонезом і залишити на півгодини в холодильнику.
- Акуратно перевернути на тарілку і прибрати плівку, прикрасити салат "Грибна поляна" зеленню.
Салат з пекінської капусти з куркою і грінками
Інгредієнти
- Яйце куряче – 3 шт.
- Пекінська капуста – 1 шт.
- Твердий сир – 100 г
- Солодкий перець – 1 шт.
- Помідори – 2 шт.
- Білий хліб – за смаком
- Куряче філе – 200 г
- Кріп – за смаком
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – на кінчику ножа
- Майонез – за смаком
Спосіб приготування
- Для початку приготувати сухарики. Скибочки білого хліба нарізати невеликими кубиками і висушити в духовці. Остудити.
- Куряче філе і яйця відварити. Нарізати кубиками. Помідори, перець і сир теж нарізати кубиками. Капусту порвати руками.
- Всі інгредієнти, крім сухариків, змішати, злегка посолити, поперчити і заправити майонезом.
- Перед подачею на стіл додати сухарики, ще раз перемішати і посипати рубаною зеленню. Подавати одразу, щоб сухарі не розмокнули.
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Зелений салат з куркою і заправкою з йогурту
Інгредієнти
Для заправки
- 2 ст. л. натурального йогурту
- 1 зубчик часнику
- кілька гілочок свіжої петрушки
- 1 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку
Для курки
- 4 філе курячих стегон
- 1 ст. л. оливкової олії
- сіль і перець
Для салату
- 2 стебла зеленої цибулі
- жменя листя м'яти
- кілька гілочок кропу
- пучок салатного листя
- 1 ст. л. свіжовичавленого соку лимона
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. тертого пармезану
Спосіб приготування
- Посмажити м'ясо, посолити, поперчити.
- Усі інгредієнти для салату порізати за смаком, додати сік лимона та оливкову олію. Притрусити пармезаном і викласти на тарілку.
- Змішати всі інгредієнти для заправки.
- На зелень викласти курку и полити заправкою.
Салат з ростбіфом і овочами
Інгредієнти
- Помідори – 1 шт.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Салат – 1 пучок
- Цибуля червона – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Перець болгарський червоний – 1 шт.
- Чебрець свіжий – 3 гілочки
- Петрушка – 1 пучок
- Морська сіль – 1 щіпка
- Перець горошком – 1/2 ч. л.
- Яловичина – 150 г
Спосіб приготування
- Яловичий стейк (завтовшки 1-1,5 см) злегка відбийте. Збризніть оливковою олією, посипте свіжим чебрецем, натріть сумішшю перцю і солі і залиште на 15-20 хвилин.
- Болгарський перець наріжте крупною соломкою, баклажан – кільцями, половину червоної цибулі – пір'ям, помідори – четвертинками.
- Обсмажте стейк на сковороді-гриль по 3 хвилини з кожного боку.
- Викладіть нарізані перець, баклажан і червону цибулю в змащену оливковою олією форму і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 12-15 хвилин.
- Дрібно наріжте петрушку, другу половину червоної цибулі наріжте пір'ям, змішайте в мисці з помідорами.
- Яловичину наріжте тонкими скибочками.
- Викладіть в миску до свіжих овочів м'ясо, потім – печені овочі.
- Приправте сіллю і перцем, перемішайте.
- На тарілку викладіть промиті таобсушені листя салату, а зверху – порцію овочів з м'ясом.
Салат з м'ясом і кунжутом
Інгредієнти
- Запечена телятина або курка – 300 г
- Капуста пекінська – 500 г
- Огірок – 1 шт.
- Черешки селери – 5 шт.
- Пір'я зеленої цибулі – 5 шт.
- Перець гострий червоний – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Кінза – за смаком
- Насіння кунжуту – 30 г
- Олія кунжутна – 1 ст. л.
- Соєвий соус – 1 ст. л.
- Бальзамик – 1 ст. л.
- Мед – 25 г
Спосіб приготування
- Гострою дрібною теркою зніміть з лимона цедру, вичавіть сік.
- Листя кінзи відокремте від гілочок, гілочки дрібно наріжте.
- Половину гострого перцю звільніть від насіння і перегородок і дрібно наріжте.
- Приготуйте заправку. З'єднайте бальзамик, лимонний сік, мед, додайте гострий перець і стебла кінзи. Перелийте суміш у блендер і подрібніть. Додайте в заправку цедру, кунжутну олію, соєвий соус і перемішайте.
- М'ясо наріжте тонкою соломкою. Змішайте з невеликою кількістю заправки, залиште маринуватися на 30-35 хвилин.
- Огірок і селеру наріжте соломкою.
- Пекінську капусту наріжте, другу половину гострого перцю наріжте тонкими кільцями. Перекладіть інгредієнти в миску, заправте частиною заправки.
- Перекладіть салат на тарілку, зверху розкладіть м'ясо, посипте листям кінзи і насінням кунжуту.
Салат з м'ясом і овочами
Інгредієнти
- Пучок салатної зелені
- Яловичина відварна нежирна – 200 г
- Помідори – 1-2 шт.
- Огірки свіжі – 2 г
- Цибуля салатна – 100 г
- Оливкова олія – для заправки
- Зелень (петрушка, кріп) – за смаком
- Сіль, мелений перець – за смаком
- Сік лимона – за смаком
Спосіб приготування
- Салатні листя промити і обсушити, порвати руками в миску.
- Відварене м'ясо нарізати соломкою або тонкими пластинками.
- Помідори помити і нарізати кубиками. Якщо використовуєте томати чері, розріжте їх навпіл.
- Огірки очистити від шкірки і нарізати кружальцями або соломкою.
- Цибулю дрібно нарубати або нарізати півкільцями.
- Усі інгредієнти змішати, посолити, поперчити і заправити оливковою олією. Перед подачею на стіл збризнути салат соком лимона і прикрасити зеленню.
Салат з куркою, авокадо і апельсинами
Інгредієнти
- Рукола або мікс салатів – 50 г
- Шматочки курячої грудки – 2-3 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
Для заправки
- Оливкова олія
- Апельсиновий сік
- Гірчиця – 1 ст. л.
- Сіль
Спосіб приготування
- Курячі грудки обсмажити до готовності.
- Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати часточками.
- Апельсин очистити від всіх прожилок, залишити тільки м'якоть часточками.
- Зробити заправку: змішати вінчиком гірчицю, апельсиновий сік, оливкову олію і сіль.
- Викласти промиті листя салату на тарілку. Зверху покласти авокадо, апельсин і курячу грудку. Полити заправкою.
Салат з буряка з куркою та горіхами
Інгредієнти
- 2 середні буряки
- 1 куряче філе
- 50 г волоських горіхів
- 2-3 зубчики часнику
- 150 мл майонезу
- сіль за смаком
Спосіб приготування
- Буряк відварити, приготувати на парі або запекти в духовці. Остудити, очистити від шкірки. Натерти на крупній тертці або нарізати буряк дрібними кубиками.
- Куряче філе відварити у воді зі спеціями, остудити і дрібно нарізати.
- Волоські горіхи за бажанням підсмажити на сухій сковороді. Потім дрібно порубати ножем або скласти в пакет і подрібнити за допомогою качалки.
- Змішати курку, буряк і горіхи в салатниці.
- Додати пропущені через прес зубчики часнику, заправити салат майонезом. За бажанням посолити.
- Перемішати, накрити плівкою і поставити в холодильник, щоб салат охолов. Перед подачею салат можна прикрасити зеленню або додатковою порцією горіхів.
Салат "Ненажера"
Інгредієнти
- Філе індички (курки) – 200 г
- Сир, кукурудза – по 70 г
- Морква по-корейськи – 100 г
- Часник – 1 зуб.
- Корнішони – 7-8 шт.
- Сметана (майонез) – 2-3 ст. л.
- Зелень, сіль перець – за смаком
Спосіб приготування
- Філе відварити. Нарізати м'ясо і корнішони. Сир натерти на крупній тертці.
- Часник, зелень подрібнити.
- Усі інгредієнти скласти в салатник. Додати сметану або домашній майонез.
- Посолити, порперчити і перемішати.
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