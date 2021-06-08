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10 м'ясних салатів, після яких ви не будете голодними

Сьогодні, 15:11

У якості заправки тут не обов'язковий майонез, цілком підійдуть сметана або йогурт

Теплий м'ясний салат
Теплий м'ясний салат
Фото: freepik.com

Одними овочевими салатами ситий не будеш, навіть якщо вони найкорисніші та із сезонних овочів. Іноді хочеться салату з м'ясом. Це може бути курка, яловичина або свинина, або просто шинка. Плюс м'ясних салатів у тому, що там є овочі, а в якості заправки можна брати йогурт або сметану. У тому разі, коли не хочеться майонезу. 10 рецептів ситних м'ясних салатів зібрані нижче.

Салат "Кобб"

Фото: freepik.com/yuliyafurman
Фото: freepik.com/yuliyafurman
Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Салат айсберг – 100 г
  • Помідори чері – 3 шт.
  • Огірок – 1 шт.
  • Варені яйця – 2 шт.
  • Бекон – кілька смужок, засмажених до хрускоту
  • Авокадо – 1 шт.
  • Дорблю – 50 г
  • Запечена куряча грудка – 150 г

Для соусу

  • Бальзамічний оцет, дижонская гірчиця, оливкова олія – по 1 ст. л.
  • Сік половини лимона
  • Сік половини апельсина

Спосіб приготування

  1. Викласти на тарілку салат, зверху – подрібнений дорблю, розкласти всі нарізані за смаком інгредієнти.
  2. Змішати всі інгредієнти для соусу, полити салат.

Салат "Грибна поляна"

Салат "Грибна поляна"
Салат "Грибна поляна"
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 б. консервованих печериць
  • 2 шт. вареної картоплі
  • 100 г сиру
  • 100 г шинки
  • 3 яйця
  • 4 ст. л. майонезу
  • 1 пучок зелені
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Яйця і картоплю окремо відварити, остудити і очистити.
  2. Застелити салатницю харчовою плівкою і викласти мариновані печериці капелюшками вниз.
  3. Зелень промити і обсушити.
  4. Дрібно нашаткувати і викласти шаром зверху грибів.
  5. Натерти на тертці і викласти шар картоплі. Посолити за смаком і змастити майонезом.
  6. Потім викласти шар нарізаної соломкою шинки. Додати терті варені яйця і змастити майонезом.
  7. Викласти шар тертого сиру.
  8. Змастити майонезом і залишити на півгодини в холодильнику.
  9. Акуратно перевернути на тарілку і прибрати плівку, прикрасити салат "Грибна поляна" зеленню.

Салат з пекінської капусти з куркою і грінками

Салат з пекінською капустою і сухариками
Салат з пекінською капустою і сухариками
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Яйце куряче – 3 шт.
  • Пекінська капуста – 1 шт.
  • Твердий сир – 100 г
  • Солодкий перець – 1 шт.
  • Помідори – 2 шт.
  • Білий хліб – за смаком
  • Куряче філе – 200 г
  • Кріп – за смаком
  • Сіль – за смаком
  • Перець чорний мелений – на кінчику ножа
  • Майонез – за смаком

Спосіб приготування

  1. Для початку приготувати сухарики. Скибочки білого хліба нарізати невеликими кубиками і висушити в духовці. Остудити.
  2. Куряче філе і яйця відварити. Нарізати кубиками. Помідори, перець і сир теж нарізати кубиками. Капусту порвати руками.
  3. Всі інгредієнти, крім сухариків, змішати, злегка посолити, поперчити і заправити майонезом.
  4. Перед подачею на стіл додати сухарики, ще раз перемішати і посипати рубаною зеленню. Подавати одразу, щоб сухарі не розмокнули.

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Зелений салат з куркою і заправкою з йогурту

Зелений салат з куркою
Зелений салат з куркою
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Для заправки

  • 2 ст. л. натурального йогурту
  • 1 зубчик часнику
  • кілька гілочок свіжої петрушки
  • 1 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку

Для курки

  • 4 філе курячих стегон
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • сіль і перець

Для салату

  • 2 стебла зеленої цибулі
  • жменя листя м'яти
  • кілька гілочок кропу
  • пучок салатного листя
  • 1 ст. л. свіжовичавленого соку лимона
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. тертого пармезану

Спосіб приготування

  1. Посмажити м'ясо, посолити, поперчити.
  2. Усі інгредієнти для салату порізати за смаком, додати сік лимона та оливкову олію. Притрусити пармезаном і викласти на тарілку.
  3. Змішати всі інгредієнти для заправки.
  4. На зелень викласти курку и полити заправкою.

Салат з ростбіфом і овочами

Салат з ростбіфом і овочами
Салат з ростбіфом і овочами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Помідори – 1 шт.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Салат – 1 пучок
  • Цибуля червона – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Перець болгарський червоний – 1 шт.
  • Чебрець свіжий – 3 гілочки
  • Петрушка – 1 пучок
  • Морська сіль – 1 щіпка
  • Перець горошком – 1/2 ч. л.
  • Яловичина – 150 г

Спосіб приготування

  1. Яловичий стейк (завтовшки 1-1,5 см) злегка відбийте. Збризніть оливковою олією, посипте свіжим чебрецем, натріть сумішшю перцю і солі і залиште на 15-20 хвилин.
  2. Болгарський перець наріжте крупною соломкою, баклажан – кільцями, половину червоної цибулі – пір'ям, помідори – четвертинками.
  3. Обсмажте стейк на сковороді-гриль по 3 хвилини з кожного боку.
  4. Викладіть нарізані перець, баклажан і червону цибулю в змащену оливковою олією форму і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 12-15 хвилин.
  5. Дрібно наріжте петрушку, другу половину червоної цибулі наріжте пір'ям, змішайте в мисці з помідорами.
  6. Яловичину наріжте тонкими скибочками.
  7. Викладіть в миску до свіжих овочів м'ясо, потім – печені овочі.
  8. Приправте сіллю і перцем, перемішайте.
  9. На тарілку викладіть промиті таобсушені листя салату, а зверху – порцію овочів з м'ясом.

Салат з м'ясом і кунжутом

Салат з м'ясом і кунжутом
Салат з м'ясом і кунжутом
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Запечена телятина або курка – 300 г
  • Капуста пекінська – 500 г
  • Огірок – 1 шт.
  • Черешки селери – 5 шт.
  • Пір'я зеленої цибулі – 5 шт.
  • Перець гострий червоний – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Кінза – за смаком
  • Насіння кунжуту – 30 г
  • Олія кунжутна – 1 ст. л.
  • Соєвий соус – 1 ст. л.
  • Бальзамик – 1 ст. л.
  • Мед – 25 г

Спосіб приготування

  1. Гострою дрібною теркою зніміть з лимона цедру, вичавіть сік.
  2. Листя кінзи відокремте від гілочок, гілочки дрібно наріжте.
  3. Половину гострого перцю звільніть від насіння і перегородок і дрібно наріжте.
  4. Приготуйте заправку. З'єднайте бальзамик, лимонний сік, мед, додайте гострий перець і стебла кінзи. Перелийте суміш у блендер і подрібніть. Додайте в заправку цедру, кунжутну олію, соєвий соус і перемішайте.
  5. М'ясо наріжте тонкою соломкою. Змішайте з невеликою кількістю заправки, залиште маринуватися на 30-35 хвилин.
  6. Огірок і селеру наріжте соломкою.
  7. Пекінську капусту наріжте, другу половину гострого перцю наріжте тонкими кільцями. Перекладіть інгредієнти в миску, заправте частиною заправки.
  8. Перекладіть салат на тарілку, зверху розкладіть м'ясо, посипте листям кінзи і насінням кунжуту.

Салат з м'ясом і овочами

М'ясний салат з овочами
М'ясний салат з овочами
Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Пучок салатної зелені
  • Яловичина відварна нежирна – 200 г
  • Помідори – 1-2 шт.
  • Огірки свіжі – 2 г
  • Цибуля салатна – 100 г
  • Оливкова олія – для заправки
  • Зелень (петрушка, кріп) – за смаком
  • Сіль, мелений перець – за смаком
  • Сік лимона – за смаком

Спосіб приготування

  1. Салатні листя промити і обсушити, порвати руками в миску.
  2. Відварене м'ясо нарізати соломкою або тонкими пластинками.
  3. Помідори помити і нарізати кубиками. Якщо використовуєте томати чері, розріжте їх навпіл.
  4. Огірки очистити від шкірки і нарізати кружальцями або соломкою.
  5. Цибулю дрібно нарубати або нарізати півкільцями.
  6. Усі інгредієнти змішати, посолити, поперчити і заправити оливковою олією. Перед подачею на стіл збризнути салат соком лимона і прикрасити зеленню.

Салат з куркою, авокадо і апельсинами

Салат з куркою, авокадо та апельсином
Салат з куркою, авокадо та апельсином
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Рукола або мікс салатів – 50 г
  • Шматочки курячої грудки – 2-3 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.

Для заправки

  • Оливкова олія
  • Апельсиновий сік
  • Гірчиця – 1 ст. л.
  • Сіль

Спосіб приготування

  1. Курячі грудки обсмажити до готовності.
  2. Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати часточками.
  3. Апельсин очистити від всіх прожилок, залишити тільки м'якоть часточками.
  4. Зробити заправку: змішати вінчиком гірчицю, апельсиновий сік, оливкову олію і сіль.
  5. Викласти промиті листя салату на тарілку. Зверху покласти авокадо, апельсин і курячу грудку. Полити заправкою.

Салат з буряка з куркою та горіхами

Салат з буряка з куркою та горіхами
Салат з буряка з куркою та горіхами

Інгредієнти

  • 2 середні буряки
  • 1 куряче філе
  • 50 г волоських горіхів
  • 2-3 зубчики часнику
  • 150 мл майонезу
  • сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Буряк відварити, приготувати на парі або запекти в духовці. Остудити, очистити від шкірки. Натерти на крупній тертці або нарізати буряк дрібними кубиками.
  2. Куряче філе відварити у воді зі спеціями, остудити і дрібно нарізати.
  3. Волоські горіхи за бажанням підсмажити на сухій сковороді. Потім дрібно порубати ножем або скласти в пакет і подрібнити за допомогою качалки.
  4. Змішати курку, буряк і горіхи в салатниці.
  5. Додати пропущені через прес зубчики часнику, заправити салат майонезом. За бажанням посолити.
  6. Перемішати, накрити плівкою і поставити в холодильник, щоб салат охолов. Перед подачею салат можна прикрасити зеленню або додатковою порцією горіхів.

Салат "Ненажера"

Салат "Ненажера" Фото: instagram.com/gotovim_s_makhno/
Салат "Ненажера" Фото: instagram.com/gotovim_s_makhno/

Інгредієнти

  • Філе індички (курки) – 200 г
  • Сир, кукурудза – по 70 г
  • Морква по-корейськи – 100 г
  • Часник – 1 зуб.
  • Корнішони – 7-8 шт.
  • Сметана (майонез) – 2-3 ст. л.
  • Зелень, сіль перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Філе відварити. Нарізати м'ясо і корнішони. Сир натерти на крупній тертці.
  2. Часник, зелень подрібнити.
  3. Усі інгредієнти скласти в салатник. Додати сметану або домашній майонез.
  4. Посолити, порперчити і перемішати.

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