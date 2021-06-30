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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

10 блюд, где присутствует сочная и нежная говядина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 июня, 14:33
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Это мясо любит, чтобы его готовили в специях или предварительно подержали в маринаде. Говядина хороша в супах, она сочетается с овощами, если это мясной салат, ее можно вкусно пожарить или запечь в духовке
Говядина в красном вине
Говядина в красном вине / Фото: Depositphotos

Это мясо для тех, кто его любит, но чтобы было не сильно жирно, как бывает со свининой. Хорошая говядина готовится легко и отлично сочетается с разными овощами. Без нее сложно представить классический харчо или котлету для бургера, эти рецепты тоже есть ниже. К блюдам из говядины можно подать легкие и полезные салаты. А отличные лайфхаки для лета найдете в нашем календаре.

Классический бургер

Бургер – это самый простой фастфуд
Бургер – это самый простой фастфуд / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 250 г – говяжьего фарша
  • 1 ч. л. – соли
  • молотый черный перец – по вкусу
  • 1 шт. – булочка

Для соуса:

  • 1 ст. л. – кетчупа
  • 2 ст. л. – майонеза
  • 1 шт. – корнишон, мелко нарезанный
  • ½ шт. – красной луковицы, мелко нарезанной
  • 2 ст. л. – свежего нарезанного укропа
  • 1 ст. л. – горчицы

Для подачи:

  • Огурец, помидор, листья салата, кольца лука

Способ приготовления:

  1. В фарш добавить соль, перемешать. Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 25 минут.
  2. Для соуса смешать все ингредиенты. Отложить в сторону.
  3. Разделить фарш на две равные части, высота котлет не должна превышать 2 см.
  4. Нагреть сковороду с антипригарным покрытием на сильном огне. Жарить котлеты по минуте с каждой стороны или пока они не подрумянятся.
  5. Подавать бургер с соусом и овощами в поджаренной булке.

Говядина по-азиатски

Говядина по-азиатски
Говядина по-азиатски / Фото: instagram.com/tatiana.taim/

Ингредиенты:

  • 400 г мякоти говядины
  • 2 ст. л. соуса терияки или устричного
  • по 1/2 ч. л. имбиря, кориандра, соуса чили и соли
  • 1 ч. л. меда
  • 2 ч. л. крахмала
  • 2-3 ст. л. растительного масла
  • 2 зубчика чеснока
  • Щепотка кунжута

Способ приготовления:

  1. Для маринада соус, мед, масло и специи смешать до однородности. Мясо нарезать тонкими, длинными полосками, положить в маринад. Перемешать, оставить на 30 минут.
  2. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить мясо до золотистого цвета.
  3. Крахмал развести в 1/3 стакана воды, перемешать и добавить к мясу, хорошо перемешать.
  4. Как только соус начнет густеть, добавить мелко порезанный чеснок, перемешать, убрать с огня.
  5. При подаче посыпать мясо кунжутом и зеленым луком.

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Салат с говядиной о овощами

Салат с ростбифом и овощами
Салат с ростбифом и овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 шт.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Салат листовой – 1 пучок
  • Лук красный – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Перец болгарский красный – 1 шт.
  • Тимьян свежий – 3 веточки
  • Петрушка – 1 пучок
  • Морская соль – 1 щепотка
  • Перец горошком – 1/2 ч. л.
  • Говядина – 150 г

Способ приготовления:

  1. Говяжий стейк (толщина 1-1,5 см) слегка отбейте. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежим тимьяном, натрите смесью перца и соли и оставьте на 15-20 минут.
  2. Болгарский перец нарежьте крупной соломкой, баклажан – колечками, половину красного лука – перьями, помидоры – четвертинками.
  3. Обжарьте стейк на сковороде гриль по 3 минуты с каждой стороны.
  4. Выложите нарезанные перец, баклажан и красный лук в смазанную оливковым маслом форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут.
  5. Мелко нашинкуйте петрушку, вторую половину красного лука нарежьте перьями, смешайте в миске с помидорами.
  6. Говядину нарежьте тонкими ломтиками. Выложите в миску к свежим овощам мясо, затем – печеные овощи.
  7. Приправьте солью и перцем, перемешайте.
  8. На тарелку выложите промытые и обсушенные листья салата, а сверху – порцию овощей с мясом.

Венгерский гуляш с говядиной

Венгерский гуляш с капустой
Венгерский гуляш с капустой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Говядина (мякоть) – 600 г
  • Лук – 2 головки
  • Чеснок – 5 шт.
  • Растительное масло – 4 ст. л.
  • Тмин – 1/2 ч. л.
  • Майоран сушеный – 1/2 ч. л.
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Молотый черный перец – по вкусу
  • Помидоры – 3 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Болгарский красный перец – 2 шт.
  • Капуста белокочанная – 300 г
  • Вода – 250-500 мл

Способ приготовления:

  1. Мясо промойте и обсушите. Нарежьте небольшими кубиками.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте куски мяса со всех сторон по паре минут до румяной корочки.
  3. Мясо сложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Туда же положите мелко порезанный лук и три измельченных зубчика чеснока. Положите тмин, майоран, паприку, соль, перец и влейте воду.
  4. Тушить мясо на слабом огне под крышкой около часа. Смотрите, чтобы мясо не подгорало и вода не выкипала. Если вы готовите в мультиварке, то поставьте готовиться блюдо в режиме "Тушение" на 1 час.
  5. На помидорах сделайте крестообразные надрезы. Залейте томаты кипятком. Через несколько минут воду слейте, а с помидоров снимите кожицу. Нарежьте ломтиками.
  6. Болгарский перец нарежьте соломкой, капусту тонко нашинкуйте, а картофель нарежьте кубиками.
  7. Положите в кастрюлю к мясу подготовленные капусту, перец и картофель и тушите еще 25 минут.
  8. Далее положите помидоры и мелко порезанный оставшийся чеснок. Тушите еще 10 минут.
  9. Подавайте гуляш с ржаным хлебом или любым гарниром на свой вкус.

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Бифштекс из говядины с вином

Бифштекс с винным соусом
Бифштекс с винным соусом / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 2 куска говяжьей вырезки по 180-200 г
  • 2 cт. л. оливкового масла
  • 80 г сливочного масла
  • 0,5 стакана красного сухого вина
  • Черный молотый перец
  • 4-6 зубчиков чеснока (очищать их не надо)
  • Розмарин и соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Порционные куски мяса обмыть холодной водой и обсушить. Натереть мясо перцем, травами и солью.
  2. В сковороде (лучше всего – в чугунной) разогреть оливковое или сливочное масло и на сильном огне обжарить мясо с обеих сторон по 1 минуте.
  3. Убавить огонь до минимума и жарить с каждой стороны еще 7-8 минут.
  4. Готовое мясо положить на горячую тарелку.
  5. Вылить в сковороду, в которой жарилось мясо, вино и выложить неочищенные зубчики чеснока, на сильном огне довести до кипения.
  6. Хорошо перемешать получившийся соус и залить им мясо. Немного протушить.

Говядина в соке красной смородины

Тушеная говядина со смородиной
Тушеная говядина со смородиной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 800 г говядины
  • 2/3 стакана красной смородины
  • 1 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Растительное масло – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вымытую говядину нарежьте средними кусочками.
  2. Веточки смородины тщательно промойте, плодоножки и мелкие веточки можно не удалять.
  3. Ягоды протрите через сито, оставшийся жмых переложите в глубокую тарелку, залейте 100 мл воды и отожмите.
  4. Мясо обжарьте в течение 7-10 минут, затем добавьте специи, смородиновый сок и сахар.
  5. После закипания уменьшите огонь, продолжайте тушение под крышкой до полной готовности.

Венский шницель

Венский шницель
Венский шницель / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Телятина или говядина (задняя часть) – 250 г
  • Пшеничная мука – 20 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Подсохшие крошки сдобной булочки – 100 г

Способ приготовления:

  1. На разделочную доску выложите кусочек телятины и аккуратно отбейте его молоточком до толщины примерно 5 мм. Можно предварительно обернуть мясо пищевой пленкой.
  2. Посолите и поперчите мясо по вкусу и присыпьте его мукой.
  3. В небольшой миске взбейте яйца.
  4. Высыпьте панировочные сухари на разделочную доску или большую тарелку.
  5. Обваляйте мясо сначала в яичной смеси, затем в панировочных сухарях. Если вы любите более плотную панировку, повторите процедуру еще раз.
  6. Разогрейте сковороду с большим количеством растительного масла.
  7. Выложите шницель и обжарьте его до золотистой корочки.
  8. Готовый шницель выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
  9. Подавать с овощами.

Харчо

Харчо
Харчо / Фото: ru.depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Говяжья грудинка – 1,2 кг
  • Лук репчатый – 600 г
  • Рис круглозерный – 100 г
  • Чеснок – 50 г
  • Томатная паста – 100 г
  • Алыча или соус ткемали – 50 г
  • Орехи грецкие – 50 г
  • Кинза – 50 г
  • Базилик – 20 г
  • Тимьян, мята – по 5 г
  • Кориандр – 1 ч. л.
  • Чили перец – 1/2 ч. л.
  • Листья пажитника – 1 ч. л.
  • Масло оливковое – 100 мл
  • Гранат – 1/2 шт.

Способ приготовления:

  1. Мясо разрезаем на крупные кусочки, с кости не снимаем.
  2. Лук и чеснок чистим и режем в крошку.
  3. Рис промываем 3 раза. Лучше брать круглозерный, потому что он лучше разваривается.
  4. Грецкий орех прокаливаем в духовке при 150 градусов в течение 10 минут, или слегка обжариваем на сковороде. Измельчаем в крошку при помощи ступки или скалки.
  5. В большой кастрюле на среднем огне на оливковом масле обжариваем лук. Когда он станет мягким и слегка подрумянится, добавляем половину чеснока. Через минуту увеличиваем огонь и кладем мясо. Мясо должно обжариться со всех сторон, до образования корочки.
  6. Уменьшаем огонь на минимум, добавляем томатную пасту, перемешиваем. Томатная паста должна пассероваться минут десять на малом огне, чтобы ни в коем случае не подгорела.
  7. Нагреваем 3-3,5 литра воды, заливаем кипяток в общую кастрюлю. Солим.
  8. Засыпаем рис и варим при слабом кипении 40 минут, периодически помешиваем, чтобы рис не прилипал ко дну.
  9. Измельчаем зелень и смешиваем пряности.
  10. Через 40 минут добавляем грецкие орехи и ткемали (или алычу).
  11. Еще через 10 минут кладем пряности. Досаливаем по вкусу, если это требуется.
  12. Ждем еще 10 минут – и суп готов.
  13. Разливаем по тарелкам, добавляем рубленую зелень и зерна граната.

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Говяжий кебаб на гриле

Говяжий люля-кебаб
Говяжий люля-кебаб / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг нежирной говядины
  • 6-7 луковиц
  • Сок 2 лимонов
  • Большой пучок свежей зелени: петрушки и укропа
  • 2–3 веточки свежего или 1/3 ч. л. сушеного тимьяна
  • Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вымыть и обсушить мясо, очистить от пленок и сухожилий. Крупно нарезать.
  2. Пропустить говядину через мясорубку с мелкой решеткой. Посолить и поперчить.
  3. Очистить лук, пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Можно натереть на мелкой терке. Добавить в фарш.
  4. Вымыть и обсушить зелень. Мелко нарезать, предварительно удалив жесткие стебли.
  5. Добавить в фарш измельченную зелень.
  6. Отделить листики свежего тимьяна от жестких стеблей, слегка растереть в руках и добавить в фарш.
  7. Выдавить в мясо лимонный сок. Тщательно вымесить и выбить фарш.
  8. Обмять порции фарша вокруг шпажек, сформовав колбаски диаметром 3 см.
  9. Накрыть полиэтиленом, поставить в холодильник на 2 часа, чтобы фарш охладился и кебаб не разваливался при жарке.
  10. Жарить на умеренно горячих углях 7-10 минут, периодически поворачивая.

Гречневый суп с говядиной

Гречневый суп с мясом
Гречневый суп с мясом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Говядина – 300 г (лучше для супа брать мясо на косточке)
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Гречневая крупа – 100 г
  • Зелень – по вкусу
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Положите мясо в кастрюлю и залейте 2 л холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите около 1 часа.
  2. Выньте мясо из бульона, бульон процедите.
  3. Очистите овощи, картофель и лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Мелко порубите зелень.
  4. Доведите бульон до кипения, посолите по вкусу и положите картофель.
  5. После закипания супа добавьте в него промытую гречку, варите около 10 минут.
  6. Нарежьте мясо кубиками.
  7. Положите в суп лавровый лист, лук и морковь, а также верните в суп мясо. Варите суп до готовности картофеля и гречки.
  8. Посолите и поперчите по вкусу, выньте лавровый лист. При подаче посыпьте суп зеленью.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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