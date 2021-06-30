10 блюд, где присутствует сочная и нежная говядина

Это мясо любит, чтобы его готовили в специях или предварительно подержали в маринаде. Говядина хороша в супах, она сочетается с овощами, если это мясной салат, ее можно вкусно пожарить или запечь в духовке

Говядина в красном вине / Фото: Depositphotos

Это мясо для тех, кто его любит, но чтобы было не сильно жирно, как бывает со свининой. Хорошая говядина готовится легко и отлично сочетается с разными овощами. Без нее сложно представить классический харчо или котлету для бургера, эти рецепты тоже есть ниже. К блюдам из говядины можно подать легкие и полезные салаты. А отличные лайфхаки для лета найдете в нашем календаре.

Классический бургер

Бургер – это самый простой фастфуд / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

250 г – говяжьего фарша

1 ч. л. – соли

молотый черный перец – по вкусу

1 шт. – булочка

Для соуса:

1 ст. л. – кетчупа

2 ст. л. – майонеза

1 шт. – корнишон, мелко нарезанный

½ шт. – красной луковицы, мелко нарезанной

2 ст. л. – свежего нарезанного укропа

1 ст. л. – горчицы

Для подачи:

Огурец, помидор, листья салата, кольца лука

Способ приготовления:

В фарш добавить соль, перемешать. Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 25 минут. Для соуса смешать все ингредиенты. Отложить в сторону. Разделить фарш на две равные части, высота котлет не должна превышать 2 см. Нагреть сковороду с антипригарным покрытием на сильном огне. Жарить котлеты по минуте с каждой стороны или пока они не подрумянятся. Подавать бургер с соусом и овощами в поджаренной булке.

Говядина по-азиатски

Говядина по-азиатски / Фото: instagram.com/tatiana.taim/

Ингредиенты:

400 г мякоти говядины

2 ст. л. соуса терияки или устричного

по 1/2 ч. л. имбиря, кориандра, соуса чили и соли

1 ч. л. меда

2 ч. л. крахмала

2-3 ст. л. растительного масла

2 зубчика чеснока

Щепотка кунжута

Способ приготовления:

Для маринада соус, мед, масло и специи смешать до однородности. Мясо нарезать тонкими, длинными полосками, положить в маринад. Перемешать, оставить на 30 минут. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить мясо до золотистого цвета. Крахмал развести в 1/3 стакана воды, перемешать и добавить к мясу, хорошо перемешать. Как только соус начнет густеть, добавить мелко порезанный чеснок, перемешать, убрать с огня. При подаче посыпать мясо кунжутом и зеленым луком.

Салат с говядиной о овощами

Салат с ростбифом и овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Помидоры – 1 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Салат листовой – 1 пучок

Лук красный – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Перец болгарский красный – 1 шт.

Тимьян свежий – 3 веточки

Петрушка – 1 пучок

Морская соль – 1 щепотка

Перец горошком – 1/2 ч. л.

Говядина – 150 г

Способ приготовления:

Говяжий стейк (толщина 1-1,5 см) слегка отбейте. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежим тимьяном, натрите смесью перца и соли и оставьте на 15-20 минут. Болгарский перец нарежьте крупной соломкой, баклажан – колечками, половину красного лука – перьями, помидоры – четвертинками. Обжарьте стейк на сковороде гриль по 3 минуты с каждой стороны. Выложите нарезанные перец, баклажан и красный лук в смазанную оливковым маслом форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут. Мелко нашинкуйте петрушку, вторую половину красного лука нарежьте перьями, смешайте в миске с помидорами. Говядину нарежьте тонкими ломтиками. Выложите в миску к свежим овощам мясо, затем – печеные овощи. Приправьте солью и перцем, перемешайте. На тарелку выложите промытые и обсушенные листья салата, а сверху – порцию овощей с мясом.

Венгерский гуляш с говядиной

Венгерский гуляш с капустой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Говядина (мякоть) – 600 г

Лук – 2 головки

Чеснок – 5 шт.

Растительное масло – 4 ст. л.

Тмин – 1/2 ч. л.

Майоран сушеный – 1/2 ч. л.

Паприка – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Помидоры – 3 шт.

Картофель – 3 шт.

Болгарский красный перец – 2 шт.

Капуста белокочанная – 300 г

Вода – 250-500 мл

Способ приготовления:

Мясо промойте и обсушите. Нарежьте небольшими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте куски мяса со всех сторон по паре минут до румяной корочки. Мясо сложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Туда же положите мелко порезанный лук и три измельченных зубчика чеснока. Положите тмин, майоран, паприку, соль, перец и влейте воду. Тушить мясо на слабом огне под крышкой около часа. Смотрите, чтобы мясо не подгорало и вода не выкипала. Если вы готовите в мультиварке, то поставьте готовиться блюдо в режиме "Тушение" на 1 час. На помидорах сделайте крестообразные надрезы. Залейте томаты кипятком. Через несколько минут воду слейте, а с помидоров снимите кожицу. Нарежьте ломтиками. Болгарский перец нарежьте соломкой, капусту тонко нашинкуйте, а картофель нарежьте кубиками. Положите в кастрюлю к мясу подготовленные капусту, перец и картофель и тушите еще 25 минут. Далее положите помидоры и мелко порезанный оставшийся чеснок. Тушите еще 10 минут. Подавайте гуляш с ржаным хлебом или любым гарниром на свой вкус.

Бифштекс из говядины с вином

Бифштекс с винным соусом / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

2 куска говяжьей вырезки по 180-200 г

2 cт. л. оливкового масла

80 г сливочного масла

0,5 стакана красного сухого вина

Черный молотый перец

4-6 зубчиков чеснока (очищать их не надо)

Розмарин и соль по вкусу

Способ приготовления:

Порционные куски мяса обмыть холодной водой и обсушить. Натереть мясо перцем, травами и солью. В сковороде (лучше всего – в чугунной) разогреть оливковое или сливочное масло и на сильном огне обжарить мясо с обеих сторон по 1 минуте. Убавить огонь до минимума и жарить с каждой стороны еще 7-8 минут. Готовое мясо положить на горячую тарелку. Вылить в сковороду, в которой жарилось мясо, вино и выложить неочищенные зубчики чеснока, на сильном огне довести до кипения. Хорошо перемешать получившийся соус и залить им мясо. Немного протушить.

Говядина в соке красной смородины

Тушеная говядина со смородиной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

800 г говядины

2/3 стакана красной смородины

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

Черный молотый перец – по вкусу

Растительное масло – по вкусу

Способ приготовления:

Вымытую говядину нарежьте средними кусочками. Веточки смородины тщательно промойте, плодоножки и мелкие веточки можно не удалять. Ягоды протрите через сито, оставшийся жмых переложите в глубокую тарелку, залейте 100 мл воды и отожмите. Мясо обжарьте в течение 7-10 минут, затем добавьте специи, смородиновый сок и сахар. После закипания уменьшите огонь, продолжайте тушение под крышкой до полной готовности.

Венский шницель

Венский шницель / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Телятина или говядина (задняя часть) – 250 г

Пшеничная мука – 20 г

Яйца – 2 шт.

Подсохшие крошки сдобной булочки – 100 г

Способ приготовления:

На разделочную доску выложите кусочек телятины и аккуратно отбейте его молоточком до толщины примерно 5 мм. Можно предварительно обернуть мясо пищевой пленкой. Посолите и поперчите мясо по вкусу и присыпьте его мукой. В небольшой миске взбейте яйца. Высыпьте панировочные сухари на разделочную доску или большую тарелку. Обваляйте мясо сначала в яичной смеси, затем в панировочных сухарях. Если вы любите более плотную панировку, повторите процедуру еще раз. Разогрейте сковороду с большим количеством растительного масла. Выложите шницель и обжарьте его до золотистой корочки. Готовый шницель выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавать с овощами.

Харчо

Харчо / Фото: ru.depositphotos.com

Ингредиенты:

Говяжья грудинка – 1,2 кг

Лук репчатый – 600 г

Рис круглозерный – 100 г

Чеснок – 50 г

Томатная паста – 100 г

Алыча или соус ткемали – 50 г

Орехи грецкие – 50 г

Кинза – 50 г

Базилик – 20 г

Тимьян, мята – по 5 г

Кориандр – 1 ч. л.

Чили перец – 1/2 ч. л.

Листья пажитника – 1 ч. л.

Масло оливковое – 100 мл

Гранат – 1/2 шт.

Способ приготовления:

Мясо разрезаем на крупные кусочки, с кости не снимаем. Лук и чеснок чистим и режем в крошку. Рис промываем 3 раза. Лучше брать круглозерный, потому что он лучше разваривается. Грецкий орех прокаливаем в духовке при 150 градусов в течение 10 минут, или слегка обжариваем на сковороде. Измельчаем в крошку при помощи ступки или скалки. В большой кастрюле на среднем огне на оливковом масле обжариваем лук. Когда он станет мягким и слегка подрумянится, добавляем половину чеснока. Через минуту увеличиваем огонь и кладем мясо. Мясо должно обжариться со всех сторон, до образования корочки. Уменьшаем огонь на минимум, добавляем томатную пасту, перемешиваем. Томатная паста должна пассероваться минут десять на малом огне, чтобы ни в коем случае не подгорела. Нагреваем 3-3,5 литра воды, заливаем кипяток в общую кастрюлю. Солим. Засыпаем рис и варим при слабом кипении 40 минут, периодически помешиваем, чтобы рис не прилипал ко дну. Измельчаем зелень и смешиваем пряности. Через 40 минут добавляем грецкие орехи и ткемали (или алычу). Еще через 10 минут кладем пряности. Досаливаем по вкусу, если это требуется. Ждем еще 10 минут – и суп готов. Разливаем по тарелкам, добавляем рубленую зелень и зерна граната.

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Говяжий кебаб на гриле

Говяжий люля-кебаб / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг нежирной говядины

6-7 луковиц

Сок 2 лимонов

Большой пучок свежей зелени: петрушки и укропа

2–3 веточки свежего или 1/3 ч. л. сушеного тимьяна

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вымыть и обсушить мясо, очистить от пленок и сухожилий. Крупно нарезать. Пропустить говядину через мясорубку с мелкой решеткой. Посолить и поперчить. Очистить лук, пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Можно натереть на мелкой терке. Добавить в фарш. Вымыть и обсушить зелень. Мелко нарезать, предварительно удалив жесткие стебли. Добавить в фарш измельченную зелень. Отделить листики свежего тимьяна от жестких стеблей, слегка растереть в руках и добавить в фарш. Выдавить в мясо лимонный сок. Тщательно вымесить и выбить фарш. Обмять порции фарша вокруг шпажек, сформовав колбаски диаметром 3 см. Накрыть полиэтиленом, поставить в холодильник на 2 часа, чтобы фарш охладился и кебаб не разваливался при жарке. Жарить на умеренно горячих углях 7-10 минут, периодически поворачивая.

Гречневый суп с говядиной

Гречневый суп с мясом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Говядина – 300 г (лучше для супа брать мясо на косточке)

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Гречневая крупа – 100 г

Зелень – по вкусу

Соль, черный перец – по вкусу

Лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

Положите мясо в кастрюлю и залейте 2 л холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите около 1 часа. Выньте мясо из бульона, бульон процедите. Очистите овощи, картофель и лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Мелко порубите зелень. Доведите бульон до кипения, посолите по вкусу и положите картофель. После закипания супа добавьте в него промытую гречку, варите около 10 минут. Нарежьте мясо кубиками. Положите в суп лавровый лист, лук и морковь, а также верните в суп мясо. Варите суп до готовности картофеля и гречки. Посолите и поперчите по вкусу, выньте лавровый лист. При подаче посыпьте суп зеленью.

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