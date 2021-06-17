Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

Як щодо місцевого Голівуду, "Діснею", Мальдів, локації сили з краєвидом на Дніпро, найкращого пляжу Київського моря та лакшері-резиденції?

ТОП-10 локацій неподалік Києва

20 червня в Україні святкують Трійцю, яка припадає на неділю! Це означає одне – у понеділок буде вихідний. Пропонуємо скористатися трьома вихідними та відпочити у новому місці. Ми знайшли 10 локацій неподалік Києва, які сподобаються найприскіпливішим туристам. Але яку оберете – залежить від вас. Спойлер: їхня краса прирівнюється до популярних локацій світу!

Розпочнемо з Ходосівки!

Перша локація – Планерна гора у Ходосівці. Тут рекомендуємо зустріти захід сонця або влаштувати пікнік. Насправді ж, її обожнюють поціновувачі дельтапланів та парапланів. Бо ландшафт спонукає, адже гора – чудовий стартовий майданчик. Проте, спокійний відпочинок на схилах все ж популярніший. З гори видніється торговий комплекс "Мануфактура", який за архітектурою нагадує містечко Голландії. І там зможете придбати все необхідне для пікніка.

Планерна гора в Ходосівці Фото: Сьогодні

Планерна гора у Ходосівці Фото: Сьогодні

Як далеко від Києва? За 7 км.

Не менш естетична місцевість – село Українка

До Українки треба завітати любителям водного екстриму, а також поціновувачам спокійної атмосфери. Розпочніть відпочинок з водного таксі (так називають його жителі) – човна, який покатає вас по Дніпру, щоб ви могли познайомитися з місцевістю. Його можете орендувати на набережній. Відвідайте також яхт-клуб "Стугна", бо його естетика вражає! Чому б не влаштувати фотосесію? Погодьтеся, "картинка" асоціюється з дорогими курортами, але не з Київською областю. І завершіть поїздку пікніком на набережній з неймовірним краєвидом. Ідеальний план, чи не так?

Яхт-клуб в Українці Фото: Сьогодні

Як далеко від Києва? За 35 км.

Як щодо Горенки?

Ця локація для поціновувачів спокійного та неспішного відпочинку! Бо в Горенці є неймовірний платний пляж "Лазурний", з бірюзовою водою. Чим вам не Мальдіви, але по-київськи? Набагато, втім, бюджетніші! Сюди приїжджають зі столиці засмагати та купатися, бо у Києві таких пляжів не знайти. Вхід пологий, тож водойма підійде для купання з дітьми. На пляжі є альтанки – зможете запланувати грандіозний ланч на Трійцю з wow-видом, бо погода у червні прохолодна для купання.

Відпочинок в Горенці Фото: Сьогодні

Відпочинок в Горенці Фото: Сьогодні

Як далеко від Києва? За 26 км.

Наступна – кіностудія в Ніжиловичах

Пропонуємо відвідати Голлівуд по-київськи, і ми не жартуємо! Відправляйтеся у Ніжиловичі, в закинуту кіностудію, де колись знімали вітчизняні стрічки. Наприклад, "Кріпосну", "Щедрик", "Віддану" та "Останнього яничара". Зараз локація пустує, інколи її відвідують любителі автентичних та антуражних місць. Якщо це про вас – додайте її до списку must visit. Словом, місцева архітектура XIX – початку XX ст. здивує! Через неї у 2020 році місце й стало мейнстримнім в Instagram.

Закинута кіностудія в Ніжиловичах Фото: Instagram: voy.travels

Закинута кіностудія в Ніжиловичах Фото: Instagram: zvitochok

Як далеко від Києва? За 70 км.

Як же без Київського моря!

Класику жанру – Київське море, ми не могли пропустити. Їдьте на правий берег, в село Лютіж! Звісно, інфраструктура не дуже розвинена, але буде безлюдно, тихо і надихаюче. Те, що потрібно для перезавантаження. Як не крути, але місцевість, яку оточує сосновий ліс, ідеальна для пікніка, а ще – ночівлі у наметах. Хочете цивілізації, де є кафе та можливість орендувати самокат для прогулянок? Їдьте на набережну у Вишгороді, яка неподалік ГЕС, там є пляж, але буде людно.

Лютиж Фото: photographers.ua

Набережна у Вишгороді Фото: Сьогодні

Набережна у Вишгороді Фото: Сьогодні

Як далеко від Києва? Лютіж за 32 км, а Вишгород за 20 км.

А тепер до Гурівщини!

Де знайти київський Голлівуд ви знаєте, а тепер покажемо локальний "Діснейленд"! І це – Victoria Films Studio, яка знаходиться в селі Гурівщина, це у напрямку Житомира. Тут знімають кіно, телепроєкти та серіали – про це свідчать інсталяції біля входу. Вам рекомендуємо приїхати та побачити "інстаграмний" замок на власні очі. І, звісно, зробити фото на пам’ять. Бо де ще на Київщині таке знайдете? Але пройти на територію неможливо, адже екскурсії не проводять.

Victoria Films Studio Фото: Instagram: kirilltikhov

Як далеко від Києва? За 33 км.

Далі – Мотижин

Пропонуємо відвідати на свято Трійці ще й ландшафтний парк "Добропарк", який у селі Мотижин! 8 червня на локації розпочався фестиваль петунії та сурфінії, тож гості можуть насолодитися пейзажами та фотозонами. А з 19 по 30 липня там стартує сезон лаванди. Не пропустіть можливість зробити інстаграмні фото! До слова, на території парку є атракціони для малечі, фуд-корти та оренда велосипедів для зручності. Влаштуйте прогулянку місцевістю на один день та заплануйте фотосесію!

Добропарк Фото: Facebook/Добропарк

Петунії в Добропарку Фото: facebook.com

Як далеко від Києва? За 50 км.

Наступний – Ржищів!

Як щодо затопленої Спасо-Преображенської церкви у Ржищеві? Щоб до неї добратися, треба замовити водне таксі (човен), яке пропонують місцеві за бюджетними цінами на пляжі. Церква є пам’яткою архітектури ХІХ століття, яка розташована за 200 метрів від берега. Сюди з’їжджаються з усієї України, бо видовище варте того, особливо з висоти пташиного польоту.

Затоплена церква біля Ржищева Фото: vsviti

Як далеко від Києва? За 84 км.

І до лакшерних Нових Петрівців!

Відвідайте також колишню резиденцію "Межигір’я" Віктора Януковича в Нових Петрівцях. Її площа – 140 кв км, тож будь-хто знайде, чим тут зайнятися. Як щодо відвідин музею ретро-авто, або кінологічного центру "Антеус"? Тут також можете влаштувати пікнік, фотосесію, орендувати велосипеди чи самокати, щоб роздивитися територію. Є тут і ресторани та кафе, яких чимало, тож влаштуйте особливу вечерю на Трійцю.

Фото: Сьогодні

Як далеко від Києва? За 25 км.

На завершення місце сили – Витачів

Локація must visit – городище у Витачеві! Бо звідси відкривається неймовірний краєвид на Дніпро, самі погляньте. Сюди приїжджають, щоб перезавантажитися та влаштувати барбекю, бо тут є столики, що зручно для ланчів. І не без особливої атмосфери, яка вабить кінематографістів, які тут зняли не один фільм. Пропонуємо й вам на власні очі побачити найкращий захід сонця, перезавантажитися та насолодитися атмосферою.

Вигляд на Дніпро в селі Витачів Фото: Сьогодні

Городище, село Витачів Фото: Сьогодні

Як далеко від Києва? За 66 км.

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