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Поздравления с Троицей-2021 в СМС и коротких стихах

Сегодня, 06:30

Принимайте самые лучшие поздравления с летним зеленым и радостным праздником Троицы в СМС, стихах и картинках

Красивые поздравления с Троицей-2020: картинки и стихи
Красивые поздравления с Троицей-2020: картинки и стихи

Великий праздник Троица-2021 отмечается сегодня, 7 июня. У этого дня также есть еще одно название – Пятидесятница. Оно указывает на дату празднования – на пятидесятый день после Пасхи. Life Сегодня подготовили лучшие SMS-поздравления с Троицей, а также собрали оригинальные картинки и открытки с праздником Троицы-2021.

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Троица-2021: поздравления в SMS

С теплым праздником чудес,
С днем Святой вас Троицы!
Льют пусть ангелы с небес,
Век не остановятся.

Мир, гармонию, любовь,
Здравие телесное,
Ливни добрых нежных слов,
Встречи интересные,

Водопад побед больших,
Новые мечтания,
Счастье до небес седьмых,
В дом ваш процветание!

Поздравления с Троицей: картинки и смс
Поздравления с Троицей: картинки и смс

Поздравления с Троицей

В день христианский, в праздник большой
К Богу всегда приходите с душой:
Мира просите, любви и везенья,
Вас Он одарит добром, без сомненья.

Звоном церковным пусть льется покой,
Господь все уладит сильной рукой.
Одарит пусть вас благодатью Своей,
И с каждым чтоб днем были вы веселей.

С Троицей!
С Троицей!
Фото: Pixabay

Троица-2021: короткие поздравления

Православный мир ликует,
В этот день святой,
Благодать Господня греет,
Светом над Землей.

С Троицей я поздравляю,
Вас от всей души,
Счастья и добра желаю,
Мира и любви!

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Поздравления с Троицей для всех

Дух Святой, Отец и Сын -
Лик ваш тройственный един,
В это верим все мы свято,
Потому и жизнь богата,
Потому устроится
Счастье всем на Троицу!

Картинки и короткие поздравления с Троицей
Картинки и короткие поздравления с Троицей

Поздравления с Троицей для друзей

Святую Троицу нам лето принесло,
С утра колокола церковные звонят,
Пусть Бог Отец, и Сын, и Дух Святой
Живущих на земле благословят.

В душе с молитвой и с любовью в сердце
Ты в храме свечи яркие зажги,
Пусть в Троицу божественные силы
Простят нам, грешным, и ошибки, и грехи.

Поздравительные картинки: Троица
Поздравительные картинки: Троица
Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей для коллег

Пусть в руках любое дело спорится,
Верой пусть наполнятся сердца,
Пусть заветное желание исполнится,
В День Святого Духа, Сына и Отца!

С Троицей Святою поздравляю,
Радость светлая пусть не покинет вас,
Счастья без границ я вам желаю,
В праздничный благословенный час!

Поздравления с Троицей-2021 для мамы

Уж давно так водится
В день великой Троицы
В доме только чистота,
А в душе запас добра.

Пусть у вас все будет так,
Пусть развеет вера мрак.
Бог Отец, и Сын, и Дух
Любви тепло вернут вам вдруг.

Читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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