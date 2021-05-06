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Як правильно поминати покійних: головні традиції

Сьогодні, 11:48

Свічки, квіти, вінки – яких важливих ритуалів дотримуються в поминальні дні

Традиції поминальний днів
Традиції поминальний днів
Фото: Unsplash

Незабаром після Великодня в Україні настають особливі поминальні дні, які також мають назву батьківські дні гробки, проводи, проводки, діди, Червона гірка.

У 2021 року вони почнуться в неділю, 9 травня, яке, незалежно від року, також є поминальним – цього дня церквою шануються полеглі воїни. А завершує низку поминальних днів свято Радоница, яка цьогоріч припадає на 11 травня.

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Значення поминальних днів

Поминальні дні дають можливість віруючим і атеїстам згадати всіх своїх померлих родичів і близьких людей, помолитися за упокій їхніх душ, подумати про те, що вони зробили, і що вас пов'язувало за життя, подякувати їм за все.

У різних регіонах України гробки і проводи можуть припадати на різні дні: неділю, понеділок, вівторок. Вважається, що саме до дев'ятого дня після Великодня душі померлих відвідують землю, а тому важливо встигнути пом'янути їх саме в цей період, не пізніше настання Радониці.

Що потрібно робити, як поминати рідних

Другий тиждень після Великодня присвячений спогадам про померлих родичів. Численні ритуали слов'ян в цей період пов'язані з поминками.

Існує традиція в цей день залишати вікно в будинку відкритим, щоб дух покійного родича міг безперешкодно потрапити в житло і відвідати рідню.

Віруючі йдуть до церкви, ставлять свічки і моляться за упокій душ своїх близьких. Також люди замовляють молебень і пишуть записки з іменами тих, кого хочуть пом'янути на церковній службі. А ще приносять продукти до церкви для поминання.

Потім люди відвідують могили рідних, несуть квіти, паски, крашанки, цукерки та інші великодні частування, які роздають бідним для поминання. Ритуал прояву доброти, подаяння і частування нужденних полегшує душі померлих і наближає до Господа.

Роздавати поминальні милостині можна не тільки бідним. Не дивуйтеся і не відмовляйтеся, якщо в ці дні на кладовищі вам протягнуть поминальне пригощання і назвуть ім'я померлого. За християнською традицією його теж потрібно пом'янути – тобто згадати по імені.

Після відвідин кладовища люди збираються вдома на поминальну трапезу. На столі обов'язково має бути кутя, великодня випічка, крашанки та інші частування. Проводи – це особливий ритуальний день у році, який дає можливість сім'ї та родичам, де б вони не знаходилися, побачитися, зібратися разом в рідній домівці, за одним поминальним столом, щоб поіменно згадати тих, кого вже немає з ними, і не втратити зв'язок з родом.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

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