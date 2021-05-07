Поминальні дні в Україні: що потрібно нести до церкви
Список продуктів для поминання включає хліб, а ось м'ясо під забороною
Поминальні дні після Великодня у 2021 році пройдуть в період з 9 по 11 травня, завершуючись святом Радониці.
Раніше ми вже розповідали про головні традиції поминальних днів і як правильно поминати покійних. А зараз поговоримо про дозволені й заборонені продукти, які прийнято приносити в храм для поминання померлих рідних і близьких людей.
В особливі поминальні дні в храмі встановлюються столи для приношень, які називаються канунні. У звичайні дні вони стоять поруч із розп'яттям Христа, куди ставлять свічки за упокій.
На канунні столи потрібно викладати продукти для поминання. Це давня традиція: ще перші християни жертвували храму і приносили до церкви хліб, вино, а також олію для лампад.
Частина продуктів йшла на трапезу священнослужителям після літургії, іншу частину роздавали нужденним. Традиція приносити продукти триває й досі.
- хліб;
- хлібобулочні вироби;
- крупи;
- борошно;
- цукор;
- цукерки;
- фрукти;
- овочі;
- рослинну олію;
- кагор.
Обов'язковою ритуальною стравою на панахиді вважається кутя. Її беруть у невеликій посудинці і виставляють на спеціальному столі. Це зварені зерна пшениці або рису з медом, сухофруктами, горіхами, мармеладом. Зерно символізує відродження і нове життя, а мед робить його солодким. Зазвичай кутю прикрашають шматочками мармеладу або родзинками, з яких викладають Хрест.
Після панахиди приношення залишаються в храмі – священики роздають їх нужденним і самі поминають померлих. А освячену під час панахиди кутю парафіяни забирають з собою на цвинтар або додому. З неї починається поминальна трапеза.
- м'ясо;
- кров'янку;
- інші м'ясні продукти.
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів в травні 2021 року в Україні.
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