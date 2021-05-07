Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Поминальні дні в Україні: що потрібно нести до церкви

Сьогодні, 12:23

Список продуктів для поминання включає хліб, а ось м'ясо під забороною

Хліб - важливий продукт для поминання
Хліб - важливий продукт для поминання
Фото: Unsplash

Поминальні дні після Великодня у 2021 році пройдуть в період з 9 по 11 травня, завершуючись святом Радониці.

Раніше ми вже розповідали про головні традиції поминальних днів і як правильно поминати покійних. А зараз поговоримо про дозволені й заборонені продукти, які прийнято приносити в храм для поминання померлих рідних і близьких людей.

Читайте також:
Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік

Куди приносити продукти

В особливі поминальні дні в храмі встановлюються столи для приношень, які називаються канунні. У звичайні дні вони стоять поруч із розп'яттям Христа, куди ставлять свічки за упокій.

На канунні столи потрібно викладати продукти для поминання. Це давня традиція: ще перші християни жертвували храму і приносили до церкви хліб, вино, а також олію для лампад.

Частина продуктів йшла на трапезу священнослужителям після літургії, іншу частину роздавали нужденним. Традиція приносити продукти триває й досі.

Що можна нести до церкви для поминання близьких

  • хліб;
  • хлібобулочні вироби;
  • крупи;
  • борошно;
  • цукор;
  • цукерки;
  • фрукти;
  • овочі;
  • рослинну олію;
  • кагор.

Обов'язковою ритуальною стравою на панахиді вважається кутя. Її беруть у невеликій посудинці і виставляють на спеціальному столі. Це зварені зерна пшениці або рису з медом, сухофруктами, горіхами, мармеладом. Зерно символізує відродження і нове життя, а мед робить його солодким. Зазвичай кутю прикрашають шматочками мармеладу або родзинками, з яких викладають Хрест.

Після панахиди приношення залишаються в храмі – священики роздають їх нужденним і самі поминають померлих. А освячену під час панахиди кутю парафіяни забирають з собою на цвинтар або додому. З неї починається поминальна трапеза.

Що не можна приносити до церкви для поминання

  • м'ясо;
  • кров'янку;
  • інші м'ясні продукти.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів в травні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Великдень-2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як правильно поминати покійних: головні традиції Радониця-2021: коли настане і що означає свято Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік Тиждень після Великодня-2021: що можна, а що категорично заборонено робити Готуємося до Радониці та поминальних днів - 7 головних страв і рецептів
церква Великдень православ'я поминальні дні поминание радониця церковна служба
Реклама

Новини партнерів

Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Чемпионка показала, как выглядит самое идеальное тело на планете
Чемпионка показала, как выглядит самое идеальное тело на планете

Популярні статті

Вчора, 18:47Зірково

У Ані Лорак великі проблеми з податковою. Ведеться розслідування – ЗМІ

Вчора, 18:40Зірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

Вчора, 15:15Психо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Вчора, 14:15Зірково

Заміж за олігарха і заборонена вага: 10 одкровень Тіни Кароль з її нового інтерв'ю

Вчора, 12:18Смачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Вчора, 08:40Психо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

5 травняNo Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

5 травняЗірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

5 травняСмачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

5 травняФаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

5 травняЗірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

5 травняЗірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

5 травняEvents

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

5 травняЗірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

5 травняЗірково

Як DZIDZIO розділить майно з дружиною

5 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике : подробно
Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике : подробно
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Злата Огневич показала свою нестареющую красавицу-маму
Злата Огневич показала свою нестареющую красавицу-маму
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти