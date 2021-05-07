Поминальні дні в Україні: що потрібно нести до церкви

Список продуктів для поминання включає хліб, а ось м'ясо під забороною

Хліб - важливий продукт для поминання Фото: Unsplash

Поминальні дні після Великодня у 2021 році пройдуть в період з 9 по 11 травня, завершуючись святом Радониці.

Раніше ми вже розповідали про головні традиції поминальних днів і як правильно поминати покійних. А зараз поговоримо про дозволені й заборонені продукти, які прийнято приносити в храм для поминання померлих рідних і близьких людей.

Куди приносити продукти

В особливі поминальні дні в храмі встановлюються столи для приношень, які називаються канунні. У звичайні дні вони стоять поруч із розп'яттям Христа, куди ставлять свічки за упокій.

На канунні столи потрібно викладати продукти для поминання. Це давня традиція: ще перші християни жертвували храму і приносили до церкви хліб, вино, а також олію для лампад.

Частина продуктів йшла на трапезу священнослужителям після літургії, іншу частину роздавали нужденним. Традиція приносити продукти триває й досі.

Що можна нести до церкви для поминання близьких

хліб;

хлібобулочні вироби;

крупи;

борошно;

цукор;

цукерки;

фрукти;

овочі;

рослинну олію;

кагор.

Обов'язковою ритуальною стравою на панахиді вважається кутя. Її беруть у невеликій посудинці і виставляють на спеціальному столі. Це зварені зерна пшениці або рису з медом, сухофруктами, горіхами, мармеладом. Зерно символізує відродження і нове життя, а мед робить його солодким. Зазвичай кутю прикрашають шматочками мармеладу або родзинками, з яких викладають Хрест.

Після панахиди приношення залишаються в храмі – священики роздають їх нужденним і самі поминають померлих. А освячену під час панахиди кутю парафіяни забирають з собою на цвинтар або додому. З неї починається поминальна трапеза.

Що не можна приносити до церкви для поминання

м'ясо;

кров'янку;

інші м'ясні продукти.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів в травні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Великдень-2021

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