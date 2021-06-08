Петров пост-2021: когда начинается и сколько продлится

В 2021 году многодневный Петров пост будет непродолжительным

Петров пост Фото: Unsplash

В конце июня наступит первый летний пост в 2021 году. Life Сегодня расскажут, когда начнется Петров пост, сколько он продлится, какие у него особенности.

Петров пост-2021: дата начала и окончания

Петров пост или, как его еще называют, Апостольский пост начинается в понедельник, через неделю после праздника святой Троицы – как раз в конце сплошной Троицкой седмицы. Так Петров пост-2021 начнется 28 июня .

Ежегодно Петров пост начинается в разные дни и потому может длиться по-разному. Но вот заканчивается он всегда в один и тот же день – 11 июля, накануне церковного праздника апостолов Петра и Павла, который приходится на понедельник, 12 июля. В честь этих святых апостолов пост и получил свое название – Петров или Апостольский пост.

Особенности Петрова поста в 2021 году

Как и многие другие церковные праздники, Петров пост напрямую зависит от даты главного православного праздника Воскресения Господня. В зависимости от даты празднования Пасхи Петров пост может продолжаться от 8 до 42 дней.

В нынешнем году Пасха была поздней – 2 мая. Соответственно Петров пост также начнется поздно и продлится относительно мало – всего две недели.

Каким должно быть питание во время Апостольского поста

Что нельзя есть во время Петрова поста? Этот пост не такой суровый, как Великий пост. Во многие дни допустима рыба и рыбные блюда. Но как и в другие постные дни, в этот период запрещены мясо и мясные блюда, яйца, молоко и молочные продукты.

Как раз на период Петрова поста приходится разгар летнего сезона со всевозможными ягодами, овощами и зеленью. А потому главными блюдами на Петров пост являются разнообразные постные супы, борщи, окрошки, тушеные и печеные овощи, пироги с ягодной, овощной и рыбной начинкой, постные вареники и блины, кисели, компоты и варенье, салаты из свежей зелени и овощей с постным маслом и т.д.

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