Петров пост-2021: когда начинается и сколько продлится
В 2021 году многодневный Петров пост будет непродолжительным
В конце июня наступит первый летний пост в 2021 году. Life Сегодня расскажут, когда начнется Петров пост, сколько он продлится, какие у него особенности.
Петров пост или, как его еще называют, Апостольский пост начинается в понедельник, через неделю после праздника святой Троицы – как раз в конце сплошной Троицкой седмицы. Так Петров пост-2021 начнется 28 июня .
Ежегодно Петров пост начинается в разные дни и потому может длиться по-разному. Но вот заканчивается он всегда в один и тот же день – 11 июля, накануне церковного праздника апостолов Петра и Павла, который приходится на понедельник, 12 июля. В честь этих святых апостолов пост и получил свое название – Петров или Апостольский пост.
Как и многие другие церковные праздники, Петров пост напрямую зависит от даты главного православного праздника Воскресения Господня. В зависимости от даты празднования Пасхи Петров пост может продолжаться от 8 до 42 дней.
В нынешнем году Пасха была поздней – 2 мая. Соответственно Петров пост также начнется поздно и продлится относительно мало – всего две недели.
Что нельзя есть во время Петрова поста? Этот пост не такой суровый, как Великий пост. Во многие дни допустима рыба и рыбные блюда. Но как и в другие постные дни, в этот период запрещены мясо и мясные блюда, яйца, молоко и молочные продукты.
Как раз на период Петрова поста приходится разгар летнего сезона со всевозможными ягодами, овощами и зеленью. А потому главными блюдами на Петров пост являются разнообразные постные супы, борщи, окрошки, тушеные и печеные овощи, пироги с ягодной, овощной и рыбной начинкой, постные вареники и блины, кисели, компоты и варенье, салаты из свежей зелени и овощей с постным маслом и т.д.
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