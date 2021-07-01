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Місячний календар городника на липень-2021 за днями

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 липня, 16:02
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Місячний посівний календар на липень 2021 року підкаже, коли і чим потрібно займатися в саду і городі, щоб рослини добре розвивалися і давали відмінний урожай.
Місячний календар городника
Місячний календар городника / Фото: Unsplash

Місяць відчутно впливає не тільки на настрій людей, але також на ріст і розвиток рослин. У різні дні трави, кущі і дерева можуть по-різному відгукуватися на турботу про них. Щоб рослини були здоровими і приносили добрі плоди, читайте детальний місячний календар для садівників і городників на липень-2021.

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Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Фази Місяця в липні-2021

  • Спадаючий місяць – з 1 по 9 липня і з 25 по 31 липня.
  • Молодик – 10 липня.
  • Зростаючий місяць – з 11 по 23 липня.
  • Повний місяць – 24 липня.

Місячний календар городника на липень 2021 року

1 червня – час активних робіт на ділянці. Позбавляйтеся від всього, що приносить шкоду. Корисно: прибирання коренеплодів, збір лікарських рослин, обрізка дерев, щеплення, прикоренева підгодівля. Не варто займатися прищипкою і пікіруванням, а також рясно поливати рослини.

2 липня – сприятливо творення і оцінка виконаної роботи в саду і городі. Корисно: посів та посадка коренеплодів, картоплі, цибулинних, бобових, проріджування сходів, нерясний полив, боротьба з бур'янами і шкідниками, прикореневе підживлення, обрізка рослин, заготівля запасів. Не варто займатися прищипкою і пікіруванням.

3 липня – присутній високий енергетичний потенціал, сприятливий час для будь-яких робіт з надземною частиною рослин. Корисно: обрізка дерев, проріджування сходів, прополка, обприскування від шкідників, удобрення ґрунту, щеплення, посадка і збір плодів у землі, викопування квіткових цибулин. Не рекомендується рясний полив.

4 липня – енергетично сильна день, пов'язаний з родючістю. Сприятливо працювати з надземною частиною рослин. Корисно: посадка і посів рослин, обрізка, щеплення, підгодівля і внесення добрив, благоустрій саду. Не варто займатися прищипкою і пікіруванням.

5 липня – хороший час для споглядання, глибокого пізнання, пасивних дій на присадибній ділянці. Рекомендується: посадка і посів культур, що дають коренеплоди, викопування квіткових цибулин і бульб на зберігання, прополка, оранка, розпушування ґрунту, підживлення органічними добривами, обприскування від шкідників і хвороб, сушка плодів, трав, коренів лікарських рослин. Не варто робити рясний полив, прищипування і пікіровку.

6 липня – пасивний день, коли рослини відпочивають, їхнє зростання уповільнене, а життєва сила концентрується в коренях. Можна зайнятися благоустроєм саду, займатися обрізанням, щепленням чагарників і дерев, боротися зі шкідниками та хворобами. А ось рясно поливати не варто.

7 липня – час нових знань, мудрості і інтуїції. Цього дня легше визначити, яким рослинам в городі дискомфортно і їх можна пересадити. Корисно: сівба та посадка рослин з підземною частиною плодів, обрізка, щеплення, прополка, обприскування. Не рекомендується прищипка і пікірування коренів.

8 липня – спокійний і гармонійний день, відповідний для творення і споглядання, але не для руйнування. Дозволені: сівба та посадка рослин, підгодівля, удобрення ґрунту. Вкрай небажано: копати землю, пиляти і корчувати дерева, рвати квіти, рясно поливати.

9 липня – найважчий період місячного циклу, коли в землі і рослинах завмирають всі процеси, а життєва сила і енергія концентрується в коренях, біля основи стебла і стовбура. Припустимо: обрізка дерев і чагарників з метою видалення пошкоджених, хворих і засохлих гілок, обприскування шкідників і бур'янів. Не можна робити: посадку, щеплення, розпушування, копання, роботу з корінням.

10 липня – енергетика першої місячної доби спокійна, але не варто поспішати і проявляти активність, оскільки рослини в цей період дуже сприйнятливі до будь-якого впливу. Рекомендується: боротьба з шкідниками та бур'янами, видалення хворих і засохлих рослин, прищіпка овочевих культур. Не можна: садити, сіяти, прищеплювати, підгортати і рихлити землю.

11 липня – час, коли закладається майбутній урожай, а тому сприятливо посилити активність на ділянці. Соки починають підніматися вгору до плодів, і рослини швидко набирають силу. Корисно: сівба, посадка і пересадка, щеплення, полив, мінеральна підгодівля, заготівля посадкового матеріалу і його вкорінення. Не рекомендується проводити видалення або укорочення пагонів дерев і чагарників.

12 липня – в рослинах спостерігається насиченість і тиск соків, особливо біля основи стовбурів і в коренях. Життєва енергія переміщається вгору, сприяючи швидкому зростанню і формуванню нової порослі. Корисно: посадка, пересадка, сівба швидкозростаючих плодових культур, особливо з їстівною наземною частиною, розпушування, прополка, мінеральна підгодівля, проріджування сходів, збір плодів.

13 липня – сприятливо для енергійної роботи в саду і городі. Соки і волога піднімаються вгору, що прискорює ріст пагонів, набухання насіння рослин і сприяє їх проростання. Корисно: сіяти, садити й пересаджувати, вносити підгодовування, заготовлювати черешки і прищеплювати, рясно поливати, збирати плоди. Небажано робити обрізку рослин.

14 липня – триває активний ріст рослин, життєва сила йде від коренів до стебла, листя і плодів. Корисно: садити й пересаджувати, висаджувати розсаду, прищеплювати, поливати і підгодовувати під корінь, пасинкувати, прищипувати і обрізати рослини, збирати урожай, особливо з їстівною наземною частиною. Не варто пересаджувати і проводити обрізку плодових дерев і чагарників.

15 липня – садові культури продовжують енергійне зростання, а плоди набирають вологу і харчування. Корисно: збирати урожай, викопувати коренеплоди, садити й пересаджувати, рихлити і обробляти землю, рясно поливати, проводити прикореневе підживлення, робити щеплення, черенкувати. Не варто проводити обрізку і пікіровку плодових дерев.

16 липня – сприятливий період для садівництва. Енергія, соки і живильні речовини від коренів йдуть до плодів і листя. Корисно: посадка, пересадка, внесення добрив і щеплень, збирання врожаю, рясне поливання, заготівля живців, збір трав, обробка землі та збір насіння, заготовки на зиму. Не рекомендується: прибирання бадилля і листя, обрізка рослин.

17 липня – вважається сприятливим для садівництва. Триває акумуляція енергії, соків і поживних речовин від коренів рослин і накопичення її в плодах і листках. Рекомендується: посадка, пересадка, внесення добрив і щеплень, збирання врожаю, збір насіння і трав, поливання, покіс газону, заготовки на зиму. Не можна займатися пікіровкою.

18 липня – проміжний етап між фазами Місяця, але життєва сила рослин збільшується, і у них є можливість отримати потужний імпульс на весь місяць. День несприятливий для земельних робіт. Можна прибирати бадилля і листя, поливати рослини. Не можна: живцювання, укорінення, посадка і пересадка.

19 липня – спостерігається енергійний ріст рослин. Це сприятливий день для будь-яких садово-городніх робіт. Рекомендується: обробка і розпушування землі, посадка і пересадка рослин, підгодівля, щеплення, обрізка, живцювання, укорінення, прищіпка і пікірування рослин, проріджування сходів і збір насіння, поливання, збір плодів. Не варто обрізати плодові дерева.

20 липня – хороший день для робіт в саду і городі. Вся сила рослин і соки йдуть від коренів до стебел і плодів, що сприятливо впливає на їхнє зростання і дозрівання. Корисно: пересадка плодових дерев, прибирання плодів, а також врожаю, призначеного для тривалого зберігання, полив, щеплення, удобрення. Не рекомендується: обрізка дерев.

21 липня – рослини набирають силу, накопичують в плодах поживні речовини, наближаючись до піку свого зростання. Корисно: збирання врожаю культур з надземними плодами, посадка, пересадка, укорінення, живцювання, проріджування, обрізка, пасинкування, прищіпка, підживлення рослин, обробіток ґрунту, розпушування, рясний полив. Не рекомендується: прибирання листя та бадилля, обрізка плодових дерев.

22 липня – робота на ділянці повинна бути спокійною і неквапливою. Однак не слід починати нові справи. Корисно: обробка землі, живцювання, проріджування, збір насіння, прищіпка, пікірування, збирання врожаю плодів, які не призначені для зимових заготовок, садити, сіяти, пересаджувати рослини. Не варто обрізати плодові дерева.

23 липня – енергетика Місяця сприятлива для поєднання можливостей і бажань. День гарний для садово-городніх робіт. Рекомендується: збір насіння, збирання врожаю культур з їстівною верхньою надземною частиною, робота з корінням, сівба, посадка, пересадка, живцювання, обробка землі, щеплення, полив і підгодівля. Не варто займатися обрізанням і прищипкою дерев.

24 липня – один з найбільш енергетично сильних періодів місячного циклу. День добре підходить для активної роботи на ділянці і початку нових справ. Корисно: робота з землею, пересадка, полив і підгодівля, збирання врожаю. Не можна: обрізка, пікіровка, прищіпка, щеплення рослин.

25 липня – один з максимально насичених енергією днів, який також сприятливий для роботи в саду і городі. Можна: розпушування землі, підгортання, підживлення, збирання врожаю. Не можна: обрізка, пікіровка, прищіпка, щеплення, пасинкування рослин.

26 липня – день відпочинку від активних земляних робіт. Не варто проявляти ніякої активної діяльності, тому що життєдіяльність рослин завмирає, соки перестають надходити в корені, стебла і плоди. Можна: розпушування, підгортання грядок, удобрення ґрунту, прополювання бур'янів, обприскування від шкідників. Не можна: посадка, пасинкування, обрізка, прищіпка рослин, збір лікарських рослин.

27 липня – день вважається сприятливим для садових робіт. Збільшується тиск в підземній частині рослин, соки і життєва енергія прагнуть вниз, що посилює ріст кореневої системи і уповільнює розвиток листя і плодів. Рекомендується: садити, сіяти, збирати врожай, полоти бур'яни. Не варто: посадка, пасинкування, обрізка, прищіпка рослин.

28 липня – загалом пасивний день, коли робота на ділянці допускається по мінімуму. Можна: сівба та посадка рослин з їстівними коренеплодами, збір цибулин і бульб на зберігання, пересадка, щеплення, обрізка дерев, прополка, проріджування, обприскування від хвороб і шкідників. Не можна: робота з корінням, розпушування ґрунту, рясний полив.

29 липня – сприятливий період для садових робіт, коли рослини накопичують життєві соки в коренях, і вони стають уразливими, а ось надземна частина слабо реагує на пошкодження. Корисно: обрізка рослин з метою уповільнення зростання молодих пагонів, щеплення, прополювання і проріджування, викопування цибулин і бульб, коренева органічна підгодівля, полив, обприскування від шкідників і бур'янів. Не варто проводити роботи з використанням садового інвентарю, щоб не пошкодити коріння.

30 липня – рослини в цей період погано ростуть, а тому бажано проводити роботу з наземною частиною. Корисно: збирання врожаю, в тому числі для тривалого зберігання, прищипування, щеплення, висаджування, обрізання дерев, боротьба з шкідниками та бур'янами, підживлення і удобрення. Заборонені: будь-які маніпуляції з корінням і рясний полив.

31 липня – день активної роботи в саду і городі, коли можна позбутися усього, що приносить шкоду. Корисно: прибирання коренеплодів, збір лікарських рослин, обрізка дерев, щеплення, прикоренева підгодівля. Не рекомендується: рясний полив, прищипка і пікірування.

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Раніше ми розповідали, як прикрасити дачу невибагливими рослинами: лайфхаки для душі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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