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Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

Сьогодні, 20:44

Спойлер: боротьба з бур'янами набагато ефективніша, поки вони ще не виросли

Як боротися з бур'янами
Як боротися з бур'янами
Фото: Unsplash

Робота в саду і городі приносила б набагато більше задоволення, якщо би не відволікала на купу неприємних речей. Одна з них – боротьба з бур'янами. Вона забирає сили, час, енергію і далеко не завжди виходить ефективною, тому що бур'яни мають властивість повертатися на вихідні позиції з подвоєним ентузіазмом.

Раніше ми вже розповідали, як боротися з уже вирослими бур'янами на ділянці. А сьогодні поговоримо про те, як попередити появу небажаної рослинності в саду і городі.

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Головна хитрість у війні з бур'янами – почати їх викорінювати якомога раніше, до того, як вони розростуться і наберуть сили. А ще краще – до моменту їх появи, тобто діяти на випередження.

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Як боротися з бур'янами: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Не копайте часто.

Помилково вважати, що чим частіше ви скопаєте ділянку, тим корисніше для рослин. У грунті знаходиться безліч насіння, спор і кореневищ бур'янів. Глибоко в землі ці зачатки рослин можуть довго зберігатися, не проростаючи. Але потрапляючи у верхні шари грунту після копання, вони активізуються і починають рости. А тому перекопування ділянки без особливої потреби лише додає вам роботи.

  • Лайфхак 2. Приводьте в порядок всю ділянку.

Навіть якщо в поточному сезоні ви вирішили не використовувати якусь ділянку саду або городу під посадку, важливо все одно тримати її в порядку і боротися з бур'янами. Тоді згодом вона не стане джерелом бур'янів.

  • Лайфхак 3. Не тримайте землю довго без посадки.

Перекопану землю слід якомога швидше заселяти насінням, розсадою і саджанцями. Якщо ви вирішили дати грунту відпочити, слід накрити його чорним непрозорим поліетиленом, листами руберойду, шиферу або, в крайньому випадку, простою газетою. Це зменшить потрапляння на поверхню землі сонячних променів, які саме і стимулюють зростання сплячих бур'янів.

  • Лайфхак 4. Практикуйте мульчування.

Існує великий вибір матеріалів, які можна використовувати для мульчі: наприклад, подрібнена кора хвойних дерев, тирса, торф тощо. Мульча добре затримує небажану рослинність, а ще затримує вологу в ґрунті. Мульчу розташовують між корисними рослинами, залишаючи грунт під ними чистим.

  • Лайфхак 5. Правильно готуйте компост.

Коли готуєте компост для майбутнього добрива, важливо витримати температуру всередині маси, що перегниває, від 60-70°С. Це дозволить повністю знищити насіння і спори бур'янів у складі добрива.

  • Лайфхак 6. Поливайте рослини локально.

Важливо проводити локальний полив культурних рослин. Потрібно поливати не всю ділянку, а лише самі рослини під корінь. Так ви і воду економите, і позбавляєте бур'яни вологи.

  • Лайфхак 7. Дотримуйтесь мінімальної дистанції.

При посіві та посадці намагайтеся дотримуватися мінімально допустимої відстані між рослинами, яка їм рекомендована, і не збільшуйте вільний простір, який саме можуть уподобати бур'яни.

Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння і розсади з підручних засобів.

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