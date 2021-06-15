Місячний календар стрижок на липень-2021: коли можна стригтися

Сприятливі і несприятливі дні місячного календаря в липні 2021 року, коли можна і навіть потрібно стригти волосся, а коли не варто відвідувати перукарню

Місячний календар стрижок Фото: Pexels

Які дні підходять для стрижки волосся в липні 2021 року за місячним календарем? А коли краще не проводити маніпуляцій із волоссям, щоб ваша зачіска радувала вас, не викликала жодгих проблем, а шевелюра була здоровою і сяючою? Читайте докладний місячний календар для стрижки волосся в липні 2021 року і плануйте літні зміни в своєму іміджі.

Місячний календар на липень-2021: коли стригти волосся

1 червня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

2 липня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви укоротите свою удачу.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

3 липня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що приводить до неприємностей.

4 липня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

5 липня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

6 липня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

7 липня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

8 липня – 28 місячний день. Невдалий день для укорочення волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

9 липня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.

10 липня – 1, 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

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11 липня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме зростанню і розкриттю внутрішніх потенціалів.

12 липня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

13 липня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

14 липня – 6 місячний день. Сприятливий період в місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

15 липня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

16 липня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

17 липня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

18 липня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

19 липня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

20 липня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

21 липня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

22 липня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

23 липня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

24 липня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

25 липня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

26 липня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

27 липня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

28 липня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

29 липня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

30 липня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свою удачу.

31 липня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що приводить до неприємностей.

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