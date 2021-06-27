Місячний календар на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року

Докладний місячний календар на кінець червня – початок липня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також про характеристику кожного місячного дня.
Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 28 червня – 4 липня 2021 року.
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Місячний календар по днях на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року
- 28 червня, понеділок, – 18-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня. День прояви внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки своєї свідомості.
- 29 червня, вівторок, – 19-й місячний день.
Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам і обману.
- 30 червня, середа, – 20-й місячний день.
Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня. День духовного росту і перемоги, вам все під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.
- 1 липня, четвер, – 21-й місячний день.
Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план виходять такі риси, як сміливість, відвага, схильність до ризику.
- 2 липня, п'ятниця, – 22-й місячний день.
Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть (0:11). День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.
- 3 липня, субота, – 23-й місячний день.
Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. Важкий, агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.
- 4 липня, неділя, – 24-й місячний день.
Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості та сили, коли сприятливо розпочати нові справи.
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