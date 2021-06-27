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Місячний календар на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 червня, 14:58
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Згідно з місячним календарем, тиждень на стику літніх місяців пройде активно і бурхливо. У вівторок і суботу важливо проявити обережність у вчинках і планах
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash

Докладний місячний календар на кінець червня – початок липня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також про характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 28 червня – 4 липня 2021 року.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Місячний календар по днях на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року

  • 28 червня, понеділок, – 18-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня. День прояви внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки своєї свідомості.

  • 29 червня, вівторок, – 19-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам і обману.

  • 30 червня, середа, – 20-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – повня. День духовного росту і перемоги, вам все під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

  • 1 липня, четвер, – 21-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план виходять такі риси, як сміливість, відвага, схильність до ризику.

  • 2 липня, п'ятниця, – 22-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть (0:11). День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

  • 3 липня, субота, – 23-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. Важкий, агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

  • 4 липня, неділя, – 24-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості та сили, коли сприятливо розпочати нові справи.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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