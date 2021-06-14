Місячний календар на липень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Фази молодика і повні, дні першої і останньої чверті Місяця, сонячні і місячні затемнення вважаються часом посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою.

Місячний календар на липень Фото: Unsplash

Люди давно помітили, що Місяць має серйозний вплив на життя, настрій, емоції і поведінку, навіть якщо нам здається, що це не так. Просто одні явно відчувають зміну фаз Місяця та інші астрономічні явища, а для інших все проходить більш непомітно. У будь-якому випадку цього не можна недооцінювати. В які дні липня варто проявляти активність, а які є несприятливими для подібних дій, дізнайтеся в нашій статті.

Молодик і повня, дні першої і останньої чверті Місяця, а також сонячні і місячні затемнення – це час посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. Астрологи рекомендують ті періоди, коли Місяць перебуває в різних фазах, використовувати для абсолютно різних цілей. Згідно з місячним календарем, липень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

Молодик і повня в липні-2021

Молодик у липні 2021 року відбудеться 10-го числа о 4 годині 17 хвилин за київським часом. Він пройде під знаком Рака, який може серйозно вплинути на наше життя, поведінку і самопочуття. Цей знак здатний зробити людей більш чутливими і легкоранимими. З'явиться потреба зануритися у свій внутрішній світ, а особисті переживання стануть важливіші, ніж події зовнішнього світу.

У перші дні молодика ще рано діяти, зате сприятливо загадувати бажання, будувати плани на майбутнє і мріяти. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, висновків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Повня в середині літа відбудеться 24 липня, о 5 годині 37 хвилин. Вона пройде під знаком Водолія, що посилить прагнення людей до внутрішньої свободи і незалежності. Емоції почнуть проявлятися більш відкрито і вільно. З'явиться неприйняття найменшого тиску на себе.

Майте на увазі, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення, можуть помилятися і плутатися.

Сприятливі і несприятливі місячні дні в липні-2021

У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, відіб'ється на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 2, 4, 5, 7, 8, 10, 20, 21, 24, 25, 26, 30 липня.

Слушними днями в липні-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 1, 11, 13, 18, 22, 28, 29 липня. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. У цей час можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.

Однак у липні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 3, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 31 липня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.

Раніше ми публікували календар затемнень-2021: точні дати і вплив на людей.

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