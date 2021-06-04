5 головних шкідників у саду і як з ними боротися

Впізнайте ворога в обличчя: слимаки бояться солі, а колорадські жуки гинуть від золи

Як боротися зі шкідниками Фото: Pixabay

На вирощений вами врожай готові зазіхнути численні комахи-шкідники. Як з ними боротися і вигнати зі своєї ділянки? Ми зібрали найбільш відомих і ненажерливих, а також поради та лайфхаки, як врятувати урожай від непрошених гостей.

Як розпізнати і прогнати шкідників з ділянки: лайфхаки

Лайфхак 1. Як знищити колорадського жука

Як боротися зі шкідниками Фото: Pixabay

Найперший ворог картопляних посадок – це колорадський жук. Сліди його життєдіяльності важко не помітити, бо лише одна личинка за короткий строк здатна з'їсти десяток листів, залишаючи картоплю без бадилля. Також колорадський жук харчується листям помідорів, баклажанів та інших пасльонових.

Один із методів боротьби з жуком – збирати його вручну. Але на великих посадках це втомлює, а тому дачники вдаються до допомоги таких засобів як зола, відвар полину, часнику, білої конюшини, волоського горіха, мильного розчину. Обробку ділянки повторюють через 5-10 днів у міру необхідності. Також допомагає висадка на ділянці нагідок, бобових, коріандру, настурції, цибулі, пижми, хрону.

Лайфхак 2. Як вивести слимаків

Як боротися зі шкідниками Фото: Pixabay

Незважаючи на свою повільність, слимаки вважаються чемпіонами серед пожирачів рослин. Вони здатні залишити від посадок одні скелети. Крім того, вони виділяють слиз, який заважає розвитку молодих сходів.

Слимаки бояться звичайної солі, нашатирного спирту і перцю. Також існує спосіб: покласти між рядами дошки, під які молюски заповзатимуть у пошуках тіні і вогкості. Там їх легко зібрати.

Лайфхак 3. Як позбутися попелиці на ділянці

Як боротися зі шкідниками Фото: Pixabay

Попелиця – шкідник дрібний, непоказний, але надзвичайно плідний і до того ж всеїдний. Він виділяє медяну росу, яку полюбляють мурахи і за це вигодовують шкідників на найкращих рослинах. Попелиця здатна знищити все підряд: огірки, помідори, гарбуз і навіть бур'яни. При цьому вона не просто висмоктує з них соки, але ще й отруює, через що вони хворіють і гинуть.

Однак побороти попелицю цілком реально. Від шкідника існує безліч народних засобів: мильний розчин, настій з цедрою, золою, гірким перцем, цибулею. Важливо регулярно обробляти грядки.

Лайфхак 4. Як перемогти капустяну совку

Як боротися зі шкідниками Фото: Pixabay

Капустяна совка – ефектний метелик, чого не скажеш про гусінь. Ці шкідники, як зрозуміло з назви, харчуються капустою, але також не гребують картоплею, редискою, буряком, помідорами, горохом, соняшником. Завдяки своєму зеленому забарвленню гусениць не просто помітити на рослинах. Їдять вони в основному вночі, а вдень ховаються біля основи листя. Але їх видають поїдене листя і численні дірки.

З'їдені рослини врятувати вже важко, тому з капустяною совкой доцільно боротися до того, як метелик відкладе яйця. А ось гусениці не люблять рослини репеленти: цибулю, шавлію, пижму, чебрець, полин, настурції. Так що дачники намагаються їх висаджувати, щоб прогнати шкідника.

Лайфхак 5. Як боротися з дротяником

Як боротися зі шкідниками Фото: Pinterest

Дротяник – личинка жука ковалика. Це злісний шкідник картоплі, моркви, буряка, а ще соняшнику, кукурудзи, баштанних. Його легко можна розпізнати за характерними слідами – продірявленими бульбами, як ніби проткнутими товстим дротом. Незабаром пошкоджені ним рослини починають в'янути.

Позбутися шкідника складно, але можна. Дротяник не любить чорнобривці, гірчицю, рапс, шпинат, квасолю і не відкладає яйця там, де вони ростуть. А тому дачники садять ці рослини в міжряддях, а потім скошують і закладають у грунт. Обов'язково приберіть з ділянки пирій – улюблене місце локації комахи. Також від дротяників рятують засоби: розчин марганцівки, мелена яєчна шкаралупа, настій кропиви.

Дивіться відео, як підтримувати здоров'я завдяки рослинам:

Раніше ми розповідали, як позбутися бур'янів: ТОП-8 лайфхаків.

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