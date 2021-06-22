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Місячний календар фарбування волосся на липень 2021 року

Сьогодні, 14:32

У липні-2021 є дні, в які категорично не можна міняти колір волосся і навіть відвідувати перукарню, якщо не хочете отримати неприємності або тьмяні локони.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся
Фото: Unsplash

Коли за місячним календарем можна фарбувати волосся в липні, щоб ваш новий імідж порадував не тільки вас, але і оточуючих, а також подарував успіх і здоров'я? Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся в липні 2021 року на кожен день і вибирайте оптимальні дні для оновлення свого образу.

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Місячний календар на липень-2021: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 липня – 21-й місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

2 липня – 22-й місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

3 липня – 23-й місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій з волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

4 липня – 24-й місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся
Фото: Pinterest

5 липня - 25-й місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

6 липня – 26-й місячний день. Найкраще вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

7 липня – 27-й місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

8 липня – 28-й місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

9 липня – 29-й місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

10 липня – 1-й, 2-й місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

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11 липня – 3-й місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем цього дня небажане, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

12 липня – 4-й місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

13 липня – 5-й місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся
Фото: Pinterest

14 липня – 6-й місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.

15 липня – 7-й місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненість у собі.

16 липня – 8-й місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.

17 липня – 9-й місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їх оздоровленню.

18 липня – 10-й місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

19 липня – 11-й місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

20 липня – 12-й місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

21 липня – 13-й місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся
Фото: Pinterest

22 липня – 14-й місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

23 липня – 15-й місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.

24 липня – 16-й місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

25 липня – 17-й місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволеними.

26 липня – 18-й місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся
Фото: Pinterest

27 липня – 19-й місячний день. День підходить для експериментів з кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

28 липня – 20-й місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо позначиться на розвитку бізнесу.

29 липня – 21-й місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

30 липня – 22-й місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

31 липня – 23-й місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

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