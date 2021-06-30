Як прикрасити дачу невибагливими рослинами: лайфхаки для душі

ТОП-10 ефектних, яскравих і невибагливих квітів, які можна посадити на ділянці для краси і не морочитися з поливом і доглядом.

Як прикрасити ділянку рослинами / Фото: Pinterest

Якщо на своїй ділянці чи дачі ви буваєте не так часто, як хотілося б, або просто ніколи ним займатися, можна вибрати рослини, які прикрасять сад. При цьому вони не потребуватимуть від вас додаткових зусиль і часу. зате зможуть порадувати око, коли ви приїдете. І створять видимість доглянутості ділянки.

Формуючи клумбу, віддайте перевагу тим квітам, які не потребують особливого догляду. Life Сьогодні розповідають про найкрасивіші і при цьому невибагливі рослини.

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Якими квітами найкраще прикрасити дачу: лайфхаки

Лайфхак 1. Астра

Астра / Фото: Pinterest

Всім знайомі й улюблені астри не можуть не радувати своїм різнобарв'ям і різноманіттям. При цьому вони зовсім невибагливі. Астра формує пишні круглі кущі заввишки до півметра. А пік цвітіння припадає на кінець літа і початок осені.

Лайфхак 2. Ромашка садова

Ромашка / Фото: Pinterest

Один з універсальних варіантів прикрашання ділянки – садова ромашка. Це багаторічна рослина вимагає навіть менше уваги, ніж її однорічні родичі. При цьому квіти гарні і зовсім невибагливі.

Лайфхак 3. Котовник

Котовник / Фото: Pinterest

Котяча м'ята – невибагливий багаторічник, що квітне приємним синім кольором. Він особливо любить сонячні ділянки. Якщо зрізати квіти котовника, він буде цвісти повторно.

Лайфхак 4. Рудбекія

Рудбекія / Фото: Pinterest

Яскраву руду рудбекію справедливо називають сонцем. Ця рослина любить сонячні місця. Цвіте вона з кінця літа і до самої середини осені.

Лайфхак 5. Деревій

Деревій / Фото: Pinterest

Мініатюрні квітки деревію, зібрані в суцвіття-кошики, виглядають просто чудово в саду. Вони цвітуть все літо і вересень. Але навіть після цього в зрізаному букеті і без води ця рослина стоїть дуже довго, не втрачаючи свого забарвлення і свіжого вигляду.

Лайфхак 6. Анемона японська

Анемона японська / Фото: Pinterest

З середини літа настає черга цвітіння цих елегантних квітів. Вони дуже ефектно виглядають на клумбі, а ще з них можна скласти гарні букети. Якщо посадити анемони різних сортів, вийде різнобарвна клумба.

Лайфхак 7. Флокс

Флокс / Фото: Pinterest

Флокси – незамінна прикраса саду для ледачих господарів, тому що вони, як бур'яни, невибагливі в догляді, добре приживаються і швидко розростаються. При цьому флокси бувають різних кольорів, що додає яскравості ділянці.

Лайфхак 8. Очиток

Очиток / Фото: Pinterest

Сукуленти завжди вигідно виглядають на клумбі – чи то самі по собі, чи то в поєднанні з іншими квітами. Вони зовсім не вимагають догляду, люблять сонце, при цьому ділянка весь сезон виглядає доглянуто й акуратно.

Лайфхак 9. Шавлія

Шалфей / Фото: Pinterest

Шавлія цвіте приємним оку насиченим рожево-фіолетовим кольором протягом усього літа. У кущів невелика висота, що дозволяє висаджувати їх на мініатюрній ділянці. Але головна її перевага – чудовий аромат.

Лайфхак 10. Ехінацея

Ехінацея / Фото: Pinterest

Ехінацея – не тільки прикраса саду з різнокольоровими квітами, це ще й лікарська рослина. Вона абсолютно невимоглива і довгий час може рости на одному місці без особливого догляду.

Дивіться відео, як довше зберегти свіжий букет:

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