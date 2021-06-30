Як прикрасити дачу невибагливими рослинами: лайфхаки для душі

Якщо на своїй ділянці чи дачі ви буваєте не так часто, як хотілося б, або просто ніколи ним займатися, можна вибрати рослини, які прикрасять сад. При цьому вони не потребуватимуть від вас додаткових зусиль і часу. зате зможуть порадувати око, коли ви приїдете. І створять видимість доглянутості ділянки.
Формуючи клумбу, віддайте перевагу тим квітам, які не потребують особливого догляду. Life Сьогодні розповідають про найкрасивіші і при цьому невибагливі рослини.
Як позбутися кульбаб на ділянці: надійні лайфхаки
Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.
Якими квітами найкраще прикрасити дачу: лайфхаки
- Лайфхак 1. Астра
Всім знайомі й улюблені астри не можуть не радувати своїм різнобарв'ям і різноманіттям. При цьому вони зовсім невибагливі. Астра формує пишні круглі кущі заввишки до півметра. А пік цвітіння припадає на кінець літа і початок осені.
- Лайфхак 2. Ромашка садова
Один з універсальних варіантів прикрашання ділянки – садова ромашка. Це багаторічна рослина вимагає навіть менше уваги, ніж її однорічні родичі. При цьому квіти гарні і зовсім невибагливі.
- Лайфхак 3. Котовник
Котяча м'ята – невибагливий багаторічник, що квітне приємним синім кольором. Він особливо любить сонячні ділянки. Якщо зрізати квіти котовника, він буде цвісти повторно.
- Лайфхак 4. Рудбекія
Яскраву руду рудбекію справедливо називають сонцем. Ця рослина любить сонячні місця. Цвіте вона з кінця літа і до самої середини осені.
- Лайфхак 5. Деревій
Мініатюрні квітки деревію, зібрані в суцвіття-кошики, виглядають просто чудово в саду. Вони цвітуть все літо і вересень. Але навіть після цього в зрізаному букеті і без води ця рослина стоїть дуже довго, не втрачаючи свого забарвлення і свіжого вигляду.
- Лайфхак 6. Анемона японська
З середини літа настає черга цвітіння цих елегантних квітів. Вони дуже ефектно виглядають на клумбі, а ще з них можна скласти гарні букети. Якщо посадити анемони різних сортів, вийде різнобарвна клумба.
- Лайфхак 7. Флокс
Флокси – незамінна прикраса саду для ледачих господарів, тому що вони, як бур'яни, невибагливі в догляді, добре приживаються і швидко розростаються. При цьому флокси бувають різних кольорів, що додає яскравості ділянці.
- Лайфхак 8. Очиток
Сукуленти завжди вигідно виглядають на клумбі – чи то самі по собі, чи то в поєднанні з іншими квітами. Вони зовсім не вимагають догляду, люблять сонце, при цьому ділянка весь сезон виглядає доглянуто й акуратно.
- Лайфхак 9. Шавлія
Шавлія цвіте приємним оку насиченим рожево-фіолетовим кольором протягом усього літа. У кущів невелика висота, що дозволяє висаджувати їх на мініатюрній ділянці. Але головна її перевага – чудовий аромат.
- Лайфхак 10. Ехінацея
Ехінацея – не тільки прикраса саду з різнокольоровими квітами, це ще й лікарська рослина. Вона абсолютно невимоглива і довгий час може рости на одному місці без особливого догляду.
Дивіться відео, як довше зберегти свіжий букет:
Раніше ми розповідали, як не допустити появи бур'янів.