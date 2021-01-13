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Найкращі антіковідні щедрівки, веселі і смішні вірші (ексклюзив)

Сьогодні, 15:00

Як прогнати хвороби антіковідними щедрівками: розучуйте прикольні вірші й пісні від Сегодня.Lifestyle

Напередодні старого Нового року саме час щедрувати і бажати одне одному здоров'я і благополуччя. А оскільки в 2021 році період Святок в Україні припадає саме на час локдауна, то і пісні-щедрівки у нас не прості, а захисні від всяких хвороб, вірусів, напастей і поганого настрою.

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Спеціально для вас Сегодня.Lifestyle придумали і підготували ексклюзивні щедрівки на сучасний лад. Бажаємо вам здоров'я, і нехай вони подарують вам бадьорість духу і тіла, зарядять гумором і оптимізмом!

Прикольна щедрівка на Святки

Весела антісептічна щедрівка

Коротка щедрівка Щедрику-Ведрику

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Карантинна щедрівка Щедрий вечір

Щедрівка за мотивами пісні

Більше прикольних щедрівок, а також смішних колядок і веселих посевалок читайте за посиланням .

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