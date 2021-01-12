Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на Старий Новий рік

Підбірка красивих дитячих щедрівок: розучить з дитиною українські обрядові пісні

Різдвяні свята – це веселий час народних гулянь, святкування, ігор і пісень. А ще це час, коли люди колядують, щедрують і посівають.

Щедрівки на Старий Новий рік Фото: Depositphotos

Вивчіть разом з дітьми українські щедрівки – обрядові пісні, які співають після Різдва на Щедрий вечір і Старий Новий рік. 13 січня, з щедрими побажаннями багатства, врожаю, здоров'я і благополуччя на весь майбутній рік.

Відео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" мінус:

Повний текст щедрівки пісні "Щедрик, щедрик, щедрівочка"

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедрівки на Старий Новий рік Фото: Depositphotos

Слова щедрівки "Прийшли до вас щедрівці"

***

Прийшли до вас щедрівці, чи готові калачі.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

Христе, Христе, Марія на престолі стояла, три крижики тримала.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

А ви люди знайте, Бога споминайте.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

Наше право невелике, на коритя вівса.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

Як не має калача, то дайте нам рогача.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

Візьмем його за поріг, звернем йому правий ріг,

Будем на нім трубіти, пана Бога просити.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

Дайте нам, дайте, як маєте дати,

Бо ми тут не маєм, коли більше ждати.

Щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір.

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Прикольні щедрівки для дітей

***

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

А ще мало – дайте сала,

Кільце ковбаски, грудочку кашки.

Умочить у масло, щоб було смачно.

Мати казала, щоб дали сала.

Батько сварився, щоб не барився.

Коротка свитка, ізмерзла литка.

Давайте хутко – побіжу прудко.

Боже, дай вечір добрий!

Давайте дохід довгий!

Щедрівки на Старий Новий рік Фото: Depositphotos

Новорічні щедрівки короткі

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала:

Що ти, тітко, пекла,

Неси мені до вікна,

Щоб я ручки не пекла!

Не щипай, не ламай,

А по цілому давай.

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Маленькі щедрівки для дітей на Старий Новий рік

***

Щедрівочка щедрувала,

Ворітечка поламала.

Не журися, хазяїну,

Ворітечка полагожу!

Щедрівки на Старий Новий рік Фото: Depositphotos

Дитячі короткі щедрівки

***

Щедрик-ведрик,

Дай вареник,

Щедрик ведрик,

Сивий веприк.

Із колосочка –

Жита мисочка,

Із снопочка –

Ціла бочка.

Вам щедрець –

Мені млинець,

Грудочка кашки,

Пару яєць.

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Веселі щедрівки для дітей

***

Щедрик добрий.

Я не згірший,

Дайте млинця,

Котрий більший!

Що щедрушка –

То пампушка,

Що щедреник –

То й вареник.

Слова щедрівки на 13 січня

Щедрик-бедрик,

Дядьку Петрик,

Тітка Варка,

Виносьте підпалка!

Виносьте ковбасу,

Бо хату розтрясу!

Виносьте книш,

Бо впустю в хату миш!

Щедрівки на Старий Новий рік Фото: Depositphotos

Красиві щедрівки на Старий Новий рік

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Дитячі щедрівки українською мовою

***

Щедрий вечір, а я йду,

Сидить зайчик на льоду.

А я його став питати:

Куди йти щедрувати?

А він мені показав,

Ще й вушками помахав:

Іди, іди туди,

Де добрії люди,

Де хороша господиня,

Де хороший господар

Дають дітям щедрий дар!

Добрий вечір!

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