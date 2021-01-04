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Як правильно колядувати, посівати і щедрувати

4 січня, 09:31

Дізнайтеся, як потрібно колядувати, щедрувати і посівати на Святки-2021 в Україні

Новорічні свята продовжуються. Вони здавна супроводжуються різними веселими ритуалами й обрядами. Дорослі та діти на Святки колядують, щедрують і посівають. Але не всі знають, як це потрібно робити. Сегодня.Lifestyle розкажуть вам, як правильно колядувати, щедрувати і посівати, хто і коли це має робити, згідно з народними традиціями.

Як колядувати, посівати і щедрувати
Як колядувати, посівати і щедрувати
Фото: Depositphotos

Як правильно колядувати в Україні

Із самого ранку Різдва, 7 січня, – час для колядування. Хоча в деяких регіонах України колядувати починають уже ввечері 6 січня, щойно з'явиться перша зірка.

Колядування – це улюблене заняття дітей, адже за свою працю вони отримують солодощі та гроші. Але й дорослі не проти розважитися і повеселитися на різдвяні свята. Щоб колядувати, потрібно зібрати вертеп – групу з кількох людей. Це можуть бути як дівчатка, так і хлопчики, а також дорослі.

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Ватаг колядників – звіздар, чоловік, що йде перший і несе зірку. Наступний за старшинством – дзвонар. Його обов'язок – нести великий дзвінок і оповіщати людей дзвоном про те, що йдуть колядники. Третій за важливістю з колядників – міхоноша. Міхоноші потрібно запам'ятати, що свої подарунки господарі мають класти відразу в мішок, а не передавати в руки, бо так правильно за звичаєм.

Власне, звідси і беруться головні атрибути для колядування: зірка, дзвіночок і мішок для гостинців.

Як правильно щедрувати

Часто люди плутають колядки і щедрівки, адже ці обряди досить схожі. Щедрують традиційно в Щедрий вечір 13 січня, напередодні старого Нового року, звідси і назва святкового ритуалу.

Як колядувати, посівати і щедрувати
Як колядувати, посівати і щедрувати
Фото: Depositphotos

Щедрувальники ходять від двору до двору і вітають всіх з прийдешнім святом, співають пісні – щедрівки, бажають родинам щастя, добробуту, здоров'я, розквіту, а головне – щедрого врожаю.

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Люди накривають багатий стіл, головною стравою на якому вважалася т. зв. щедра кутя. Також потрібно готувати пироги, млинці, вареники і, звичайно ж, гостинці для щедрувальників.

Традиційно щедрують невеликою компанією, співають короткі пісні та грають на одному-двох музичних інструментах.

Як потрібно посівати

Посівають з ранку 14 січня, вже коли настає старий Новий рік. За традицією, саме хлопчики-посівальники ходять вранці по домівках, співають посівальні пісні та щедро сиплють зерно, щоб наступний рік був урожайним і багатим.

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Вважається, що першим на старий Новий рік у житло має зайти чоловік – тоді буде і хороший урожай, і худоба здорова, і в будинку буде лад. А ось дівчатам в цей час краще сидіти вдома. Усім посівальникам заведено давати гроші. При цьому зерно, яким посівають, не можна вимітати з хати до заходу сонця.

Як правильно посівати? Потрібно заздалегідь приготувати зерно – це можуть бути пшениця, жито, ячмінь або гречка. Посівальники обов'язково вдягають теплі рукавиці, а ось голими руками посівати не можна. І що раніше прийде перший посівальник, то більше щастя, удачі та гараздів принесе він у дім.

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