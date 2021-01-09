Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

Дізнайтеся, коли настане Старий Новий рік 2021, яка його історія та традиції, і чому ми двічі відзначаємо свято

Наближається чергове зимове свято з цікавою назвою – Старий Новий рік. Що це за день, коли він прийде, чому свято має таку дивну назву, яка його історія, які традиції на Маланку і Василя збереглися до наших днів і на які прикмети варто звернути увагу, дізнайтеся в нашій статті.

Старый Новый рік 2021 Фото: Depositphotos

Коли буде Старий Новий рік-2021

Новий рік за старим стилем традиційно зустрічають в ніч з 13 на 14 січня. Він приходить рівно через 13 днів після звичного для нас Нового року, який ми зустрічали 1 січня. У 2021 році Старий Новий рік припадає на четвер.

Старий Новий рік: історія свята

Це свято з незвичайною та смішною назвою виникло внаслідок зміни літочислення. Понад сто років тому, в 1918 році, багато країн перейшли зі старого юліанського календаря на григоріанський. Різниця між ними склала 13 днів. А ось православна церква продовжила своє літочислення відповідно до юліанського календаря.

Традиції на Старий Новий рік Фото: Depositphotos

Таким чином, в цих країнах з'явилося неофіційне свято – Новий рік за старим стилем, дата якого відповідає юліанському календарю – 14 січня.

Його виникнення обумовлене ще й тим, що Різдво Христове має передувати Новому року.

Крім того, на григоріанський Новий рік припадають дні Різдвяного посту, через що віряни не можуть дозволити собі святкового застілля, м'ясних страви, гулянь та розваг.

Православна церква в цей день святкує обрізання Господнє. А за народним календарем напередодні Старого Нового року, 13 січня, святкується Щедрий вечір або Маланка, на честь святої Маланії Римлянки. Старий Новий рік припадає на день святого Василя, який відзначається на честь святого Василія Великого.

Як відзначають Старий Новий рік: традиції свята

Напередодні Старого Нового року, тобто в Щедрий вечір зазвичай накривали багатий стіл, з безліччю скоромних страв, головною з яких є щедра кутя. На відміну від різдвяної, в щедру кутю обов'язково додається сало, смалець, масло або вершки. Також на святковий стіл ставлять ковбаси, м'ясо, холодець, вареники, буженину, подчеревок, пироги, млинці та багато іншого. В особливій пошані – страви зі свинини.

Щедра кутя Фото: Depositphotos

На Старий Новий рік за родинним столом збирається вся сім'я. Рідні та близькі просять один у одного пробачення, загадують бажання, розважаються, ворожать на куті і варениках. Взагалі ворожіння і ворожба – улюблене заняття для дівчат на Старий Новий рік. Це час вважається містичним і найправдивішим, щоб дізнатися про своє майбутнє.

Традиційно на Маланку, 13 січня, проводилися бурхливі народні гуляння, розваги, переодягання, щедрування, водіння кози Маланки. Компанії щедрувальників ходили по домівках, співали обрядові пісні-щедрівки, танцювали і отримували за це частування та гроші. Багато з цих обрядів збереглися до нашого часу.

Читайте також: Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на Старий Новий рік

А ось наступного дня, 14 січня, саме на Старий Новий рік, святкується день Василя. З самого ранку хлопчики та парубки починають посівати. Для цього вони надягають рукавиці і засівають зерном спочатку в своєму будинку, потім в будинках хресних батьків, родичів і сусідів. При цьому засівальників бажають щастя, достатку і врожаю в новому році.

Прикмети на Старий Новий рік:

Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш, а тому важливо в це свято веселитися, жартувати, радіти і сидіти за багато накритим столом.

Якщо Старий Новий рік зустріти в новому і ошатному одязі, то весь рік ходитимете в обновках.

На Новий рік, хоч він і старий, не можна брати і давати гроші в борг, щоб протягом року не знати потреби.

Якщо на Старий Новий рік перераховувати дрібні монети – це до сліз.

Якщо на день святого Василя першим до хати увійде чоловік, то весь рік буде вдалим, а ось якщо жінка – буде біда. Тому жінки 14 січня не засівали, а сиділи по домівках.

Якщо відправити сватів на Маланку, 13 січня, то у хлопців більше шансів отримати згоду від дівчини, а не відмову.

Якщо надати згоду на шлюб в Старий Новий рік, то сімейне життя буде щасливим.

Якщо на Старий Новий рік гарна погода, то й рік буде врожайним.

Відео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" мінус:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися