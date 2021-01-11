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Найкращі ворожіння на Старий Новий рік: як і коли ворожать

Сьогодні, 21:06

Сегодня.Lifestyle розкажуть, як ворожити на Старий Новий рік вдома

На Старий Новий рік дівчата традиційно ворожать на свою долю і чоловіка. Ми зібрали для вас кілька способів дізнатися, що на вас чекає у майбутньому.

Найточніші святочні ворожіння
Найточніші святочні ворожіння
Фото: Pinterest

Проведіть вечір напередодні Старого Нового року за цікавою і захоплюючою розвагою – ворожіннями.

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Ворожіння на Старий Новий рік з чашками

Скільки людей будуть ворожити, стільки потрібно чашок. По чашках необхідно розкласти каблучку, хліб, монету, цукор, сіль, цибулину, а в одну налити води. Із закритими очима кожен із тих, хто ворожить, вибирає собі чашку. Що виявилося в посудині, таким і буде найближче майбутнє:

  • каблучка означає швидке весілля,
  • хліб – достаток,
  • монета – багатство,
  • цукор – веселощі,
  • сіль – невдачу,
  • цибуля – сльози,
  • чашка з водою віщує життя без особливих змін.

Ворожіння на Старий Новий рік на зернах

Візьміть банку з будь-якою крупою і поставте питання, яке вас цікавить. Потім дістаньте лівою рукою жменю зерен і перерахуйте їх. Парна кількість означає позитивну відповідь на ваше запитання, а непарна – негативний.

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Ворожіння на Старий Новий рік на варениках

Це одне з найбільш традиційних ворожінь на Старий Новий рік. Господиня будинку готує вареники з картоплею чи капустою, і в деякі з них кладе несподівану начинку. По тому, кому що попадеться, визначають долю людини в новому році. Наприклад, льодяник означає солодке життя, паперова купюра або монетка – збагачення, цукерки-драже – поповнення в родині, нитка – довгу дорогу, подорож, ґудзик – красиві обновки, перчинка – яскраве життя "з перчинкою".

Ворожіння на Старий Новий рік
Ворожіння на Старий Новий рік
Фото: Depositphotos

В ніч з 13 на 14 січня незаміжнім дівчатам потрібно покласти під подушку чотири карти із зображеннями королів різних мастей. На ранок потрібно витягнути одну карту. Але не дивитися. Якої масті буде король, таким буде і майбутній чоловік. Піковий король – старий і ревнивий чоловік, трефовий – чоловік-військовий, чирвовий – молодий і багатий суджений, а бубновий король значить, що чоловік буде бажаним.

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Ворожіння на Старий Новий рік на ім'я судженого

Дізнатися ім'я майбутнього чоловіка на Старий Новий рік дуже просто. Досить просто вийти на вулицю і попросити першого зустрічного чоловіка назвати його ім'я.

Ворожіння на Старий Новий рік по книзі

Дізнатися відповідь на своє питання на Старий Новий рік можна за допомогою книги. Подумки озвучте своє питання і в навмання обраної книги назвіть номер сторінки та рядка. Фраза, написана в цьому місці, і послужить відповіддю на ваше запитання.

Дивіться відео про те, як завжди традиційно святкували Старий Новий рік:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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