Найкращі ворожіння на Старий Новий рік: як і коли ворожать
Сегодня.Lifestyle розкажуть, як ворожити на Старий Новий рік вдома
На Старий Новий рік дівчата традиційно ворожать на свою долю і чоловіка. Ми зібрали для вас кілька способів дізнатися, що на вас чекає у майбутньому.
Проведіть вечір напередодні Старого Нового року за цікавою і захоплюючою розвагою – ворожіннями.
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Скільки людей будуть ворожити, стільки потрібно чашок. По чашках необхідно розкласти каблучку, хліб, монету, цукор, сіль, цибулину, а в одну налити води. Із закритими очима кожен із тих, хто ворожить, вибирає собі чашку. Що виявилося в посудині, таким і буде найближче майбутнє:
- каблучка означає швидке весілля,
- хліб – достаток,
- монета – багатство,
- цукор – веселощі,
- сіль – невдачу,
- цибуля – сльози,
- чашка з водою віщує життя без особливих змін.
Візьміть банку з будь-якою крупою і поставте питання, яке вас цікавить. Потім дістаньте лівою рукою жменю зерен і перерахуйте їх. Парна кількість означає позитивну відповідь на ваше запитання, а непарна – негативний.
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Це одне з найбільш традиційних ворожінь на Старий Новий рік. Господиня будинку готує вареники з картоплею чи капустою, і в деякі з них кладе несподівану начинку. По тому, кому що попадеться, визначають долю людини в новому році. Наприклад, льодяник означає солодке життя, паперова купюра або монетка – збагачення, цукерки-драже – поповнення в родині, нитка – довгу дорогу, подорож, ґудзик – красиві обновки, перчинка – яскраве життя "з перчинкою".
В ніч з 13 на 14 січня незаміжнім дівчатам потрібно покласти під подушку чотири карти із зображеннями королів різних мастей. На ранок потрібно витягнути одну карту. Але не дивитися. Якої масті буде король, таким буде і майбутній чоловік. Піковий король – старий і ревнивий чоловік, трефовий – чоловік-військовий, чирвовий – молодий і багатий суджений, а бубновий король значить, що чоловік буде бажаним.
Дізнатися ім'я майбутнього чоловіка на Старий Новий рік дуже просто. Досить просто вийти на вулицю і попросити першого зустрічного чоловіка назвати його ім'я.
Дізнатися відповідь на своє питання на Старий Новий рік можна за допомогою книги. Подумки озвучте своє питання і в навмання обраної книги назвіть номер сторінки та рядка. Фраза, написана в цьому місці, і послужить відповіддю на ваше запитання.
Дивіться відео про те, як завжди традиційно святкували Старий Новий рік:
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