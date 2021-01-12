Ворожіння на старий Новий рік: ТОП-7 способів

У ніч проти 14 січня дівчата зазвичай ворожили

У ніч проти 14 січня ми відзначаємо старий Новий рік. Це свято – результат переходу з однієї версії літочислення на іншу. Для жителів Європи такою епохальною подією стала заміна колишнього, юліанського, календаря новим, григоріанським, в результаті чого всі дати змістилися на 13 днів.

Старий Новий рік – найкращі ворожіння Фото: Pexels

Однак традиції деяких народів зберегли пам'ять про минуле, тому до наших днів люди святкують дві новорічні ночі: проти 1 і 14 січня.

У ніч на старий Новий рік, проти 14 січня, заведено ворожити. Самі ворожіння передавалися протягом століть з покоління в покоління, і зараз неможливо точно визначити, як і коли вони виникли.

Також потрібно серйозно поставитися до своїх прогнозів і бажань в цю загадкову ніч, сповнену чарами. Все обов'язково збудеться, якщо дуже вірити.

Ворожіння на старий Новий рік на судженого

У ніч проти 14 січня дівчата ворожили на судженого, адже тривав період Святок – найкраща пора року для всіляких ворожінь і пророкувань. У народі вважалося, що ворожіння на старий Новий рік найправдивіші, та саме в цей час можна побачити уві сні свого майбутнього чоловіка. Для цього дівчата розпускали перед сном волосся, клали до себе під подушку гребінець і промовляли чарівні слова: "Суджений-ряджений, прийди розчесати мені голову".

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Старий Новий рік-2021: ворожіння на горіховій шкаралупі

Також ворожили на горіхових шкарлупках. Для цього необхідно в посудину налити води і опустити туди дві шкарлупки горіха. Вважається, що якщо вони поєднаються впритул, то незабаром прийдуть свати.

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Старий Новий рік-2021: ворожіння на одруження

Під старий Новий рік опівночі дівчата-подружки виходять у двір і, зав'язуючи по черзі одна одній хусткою очі, повертають "дзиґою" навколо себе, а потім штовхають дівчину в спину. Якщо вона піде у бік воріт, то незабаром вийде заміж. Якщо піде до ґанку, то сидіти їй в дівках ще один рік.

Старий Новий рік-2021: ворожіння на варениках

Одне з традиційних ворожінь на старий Новий рік – ворожіння на варениках. Для цього господиня будинку, що запрошує гостей, готує вареники з картоплею, в деякі з яких кладе начинку у вигляді невеликих сюрпризів. Суть ворожіння в тому, що ніхто не знає, з чим саме йому попадеться вареник. За його начинкою визначають, що людину чекає в майбутньому році.

Начинки ж можуть бути найрізноманітнішими:

Шматочок м'яса або хліба віщує достаток.

Те ж саме – монетка.

Квасоля, рис або інше зерно – також символізують багатство, прибуток.

Цукор – до солодких, приємних подій.

Сіль – до сліз.

Нитка або горох – до дороги, подорожі.

Каблучка – до заміжжя.

Солодка цукерка або стручок червоного перцю – до нового залицяльника.

Горішок – до двох кавалерів відразу.

Вишнева кісточка або риб'яча луска – до поповнення в сімействі.

Старий Новий рік-2021: ворожіння з дзеркалом

Дівчата люблять поворожити за допомогою дзеркала і викликати образ майбутнього нареченого. Дівчина повинна сісти між двома дзеркалами в повній темряві, потім запалити свічки та почати вдивлятися в їхній відбиток з метою побачити образ нареченого. Найкращим періодом для цього ворожіння вважається північ.

Старий Новий рік-2021: ворожіння на заміжжя

Поширене й таке ворожіння: хто раніше і в якій послідовності вийде заміж. Для цього дівчата відрізають однакової довжини ниточки та одночасно підпалюють їх. У якої дівчини нитка догорить швидше, та й вийде першою заміж. У тому випадку, якщо нитка відразу ж згасла або не догоріла до середини, вважається, що заміж дівчина ніколи не вийде.

Старий Новий рік-2021: ворожіння на судженого

Потрібно сховати під подушку карту бубнового короля загадати парубка, якого хочете бачити своїм чоловіком, і заснути. Що присниться вночі, те і виявиться вашим майбутнім. Вважається, що в цю ніч всі сни стають віщими.

Дивіться відео, як традиційно відзначали старий Новий рік:

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