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Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

Сьогодні, 18:24

Сьогодні.Lifestyle зібрали найкращі пісні-посівалки російською і українською мовою, короткі і веселі засівалки для дітей і дорослих

14 грудня в Україні святкують старий Новий рік. Вранці 14 січня в Україні прийнято посівати (засівати).

Посівалки на старий Новий рік
Посівалки на старий Новий рік
Фото: Depositphotos

Цього дня також відзначається Обрізання Господнє і вшанується пам'ять Василя. На старий Новий рік хлопчики і молоді хлопці наповнюють свої рукавиці зерном і засівають спочатку в своєму будинку, потім в будинках хрещених батьків, родичів і сусідів. При цьому засівальники бажають щастя, достатку і врожаю в новому році.

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Сьогодні.Lifestyle зібрали найкращі пісні-засівалки російською і українською мовами, прикольні засівалки для дорослих, короткі і веселі засівалки для дітей.

Посівалки російською мовою на старий Новий рік

Прикольні посівалки для дорослих

Василия дома нету.
Бог его знает,
Где он гуляет,
Ходит он с плужком,
Сам господь с мешком.
Ручка золотая,
Сама подсевает.
Куда ручка взмахнет,
Туда зерно упадет.

С Новым годом поздравляю!
Расти пшеничка большая!

Посівалки на старий Новий рік
Посівалки на старий Новий рік
Фото: Depositphotos

Найкращі посівалки на Новий рік

***

Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый Год -
Пусть добро он принесет!
Мы желаем по старинке:
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонке,
Блюдце молока – котенку,
Горсть пшеницы – петушку,
Девку красную – дружку,
Деток малых – папе с мамой,
Бабушке – внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!

Посівалки на старий Новий рік
Посівалки на старий Новий рік
Фото: Depositphotos

Посівалки на старий Новий рік смішні

***

Сею, вею, посеваю,
Хлеба доброго желаю.
Хозяин придет,
Пожиток принесет!
Первый пожиток -
Мерочка жита,
Мерочкой жита
Коза будет сыта,
Другой пожиток -
Мерочка гречки,
Мерочку гречки -
Нам на варенички.
Третий пожиток -
Решето овса,
Решето овса,
А сверху колбаса.
Будьте здоровы!
Веселых свят!
С праздником, хозяева!

Засівалки для дітей короткі

***

Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем,
Хозяин, хозяюшка!

Короткі вірші посівалки

***

Сеем-веем, посеваем,
С Новым Годом поздравляем,
Открывайте сундучки,
Доставайте пятачки.

Посівалки на старий Новий рік
Посівалки на старий Новий рік
Фото: Depositphotos

Добрі посівалки для хлопчиків

***

Сею, рассеваю
Овсом, рожью,
Милостей божью!
На крутой творожок
Пастуху пирожок!

Посівалки українською мовою

Засівалки на старий Новий рік

Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На щастя, на здоров’я на той Новий рік,
Щоб краще родило як торік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб у вас, християни, голова не боліла!
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Христос ся рождає!

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Новорічні посівалки по-українськи для дорослих

***

Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль,
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
На кохання сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху ось пшоно,
на здоров’я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм,засіваєм,
з Новим Роком вас вітаєм!

Посівалки на старий Новий рік
Посівалки на старий Новий рік
Фото: Depositphotos

Добрі вірші посівалки

***

Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!

Красиві посівалки на старий Новий рік

***

Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!

Відео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" мінус:

Короткі посівалки-2021

***

Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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