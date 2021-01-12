Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

Сьогодні.Lifestyle зібрали найкращі пісні-посівалки російською і українською мовою, короткі і веселі засівалки для дітей і дорослих

14 грудня в Україні святкують старий Новий рік. Вранці 14 січня в Україні прийнято посівати (засівати).

Посівалки на старий Новий рік Фото: Depositphotos

Цього дня також відзначається Обрізання Господнє і вшанується пам'ять Василя. На старий Новий рік хлопчики і молоді хлопці наповнюють свої рукавиці зерном і засівають спочатку в своєму будинку, потім в будинках хрещених батьків, родичів і сусідів. При цьому засівальники бажають щастя, достатку і врожаю в новому році.

Сьогодні.Lifestyle зібрали найкращі пісні-засівалки російською і українською мовами, прикольні засівалки для дорослих, короткі і веселі засівалки для дітей.

Посівалки російською мовою на старий Новий рік

Прикольні посівалки для дорослих

Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет,

Ходит он с плужком,

Сам господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка взмахнет,

Туда зерно упадет.

С Новым годом поздравляю!

Расти пшеничка большая!

Посівалки на старий Новий рік Фото: Depositphotos

Найкращі посівалки на Новий рік

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый Год -

Пусть добро он принесет!

Мы желаем по старинке:

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонке,

Блюдце молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Посівалки на старий Новий рік Фото: Depositphotos

Посівалки на старий Новий рік смішні

***

Сею, вею, посеваю,

Хлеба доброго желаю.

Хозяин придет,

Пожиток принесет!

Первый пожиток -

Мерочка жита,

Мерочкой жита

Коза будет сыта,

Другой пожиток -

Мерочка гречки,

Мерочку гречки -

Нам на варенички.

Третий пожиток -

Решето овса,

Решето овса,

А сверху колбаса.

Будьте здоровы!

Веселых свят!

С праздником, хозяева!

Засівалки для дітей короткі

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем,

Хозяин, хозяюшка!

Короткі вірші посівалки

***

Сеем-веем, посеваем,

С Новым Годом поздравляем,

Открывайте сундучки,

Доставайте пятачки.

Посівалки на старий Новий рік Фото: Depositphotos

Добрі посівалки для хлопчиків

***

Сею, рассеваю

Овсом, рожью,

Милостей божью!

На крутой творожок

Пастуху пирожок!

Посівалки українською мовою

Засівалки на старий Новий рік

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на той Новий рік,

Щоб краще родило як торік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб у вас, християни, голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Христос ся рождає!

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Новорічні посівалки по-українськи для дорослих

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

Посівалки на старий Новий рік Фото: Depositphotos

Добрі вірші посівалки

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Красиві посівалки на старий Новий рік

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

Відео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" мінус:

Короткі посівалки-2021

***

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

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