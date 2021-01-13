13 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 13 січня в історії

Яке сьогодні свято, 13 січня? переддень старого Нового року. Віддання свята Різдва Христового і день пам'яті преподобної Меланії Римської – в православному календарі. Щедрий вечір або день Маланки – в народному календарі. Іменини святкують: Меланія, Михайло, Петро.

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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 13 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 13 січня.

13 січня: яке сьогодні свято Фото: Depositphotos

Переддень старого Нового року – зустріч Нового року за старим стилем проводиться у багатьох країнах, в яких церкви святкують Різдво Христове за юліанським календарем 25 грудня (7 січня). А тому дата настання старого Нового року відповідає Новому року за юліанським календарем.

– зустріч Нового року за старим стилем проводиться у багатьох країнах, в яких церкви святкують Різдво Христове за юліанським календарем 25 грудня (7 січня). А тому дата настання старого Нового року відповідає Новому року за юліанським календарем. День святого Кнута святкується в Швеції – це день закінчення Різдва.

святкується в Швеції – це день закінчення Різдва. Свято Лорі в Індії – це кульмінація зими і початок весни, в 2021 році припадає на 13 січня.

в Індії – це кульмінація зими і початок весни, в 2021 році припадає на 13 січня. День захисників свободи – в Литві вшановуються жертви трагічних січневих подій 1991 року під час встановлення незалежності республіки.

Яке сьогодні свято

13 січня в православній церкві відзначається віддання свята Різдва Христового, а також шанується день пам'яті преподобної Меланії Молодшої (Римської).

У народі 13 січня напередодні Васильєва дня відзначався Щедрий вечір або день Меланки. Цього дня готується щедра кутя, яка на відміну від багатої заправляється смальцем, салом або вершковим маслом. Вважається, чим багатший і різноманітний святковий стіл, тим більш щедрим буде весь наступний рік. З вечора і до півночі щедрувальники обходять будинки, співають пісні, щедрують, бажають достатку, врожаю і щастя родинам. А господарі за це обдаровують їх частуваннями. У ніч на старий Новий рік дівчата ворожили на долю, судженого і своє майбутнє. Вважалося, що цей період – найкращий для правдивих пророцтв.

Прикмети на 13 січня

на Щедрий вечір не можна скупитися – частування мають бути щедрими;

страви зі свинини на Меланки символізують достаток у домі;

готувати рибу в Щедрий вечір – погана прикмета, бо з дому може спливти щастя;

якщо святкова кутя вийшла вдалою і смачною, то і весь рік буде благополучним;

а ось якщо каша втекла, пригоріла, вийшла несмачною або горщик тріснув – чекати біди;

якщо ніч Нового року тиха і ясна, буде щасливий рік для людей і тварин;

сонце на Меланку – до щасливого року і багатого врожаю фруктів;

якщо іній вкрив дерева, буде врожай на зернові та гарний медозбір;

сніг на Меланку – до врожайного року.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 січня

1934 – в СРСР заснована ступінь кандидата наук.

1936 – під час Варшавського процесу польський суд засудив до страти Степана Бандеру, Миколу Лебедя, Ярослава Карпинця, замінену на довічне ув'язнення.

1945 – в ході Другої світової війни почалася Східно-Прусська наступальна операція.

1989 – у Великій Британії вперше були паралізовані комп'ютери вірусом "Friday the 13th", який періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п п'ятницю.

1993 – в Парижі підписана "Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення".

2000 – Білл Гейтс заявив про свою відставку з поста глави компанії "Microsoft".

Хто народився 13 січня

1827 – Микола Бекетов, російський вчений, один з основоположників фізичної хімії та хімічної динаміки.

1904 – Натан Мільштейн, український і американський скрипаль-віртуоз.

1931 – Аркадій Вайнер, радянський і російський письменник, сценарист, драматург.

1977 – Орландо Блум, англійський актор.

1982 – Рут Вілсон, англійська актриса.

1990 – Ліам Хемсворт, австралійський актор.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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