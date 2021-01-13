Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та відео найкрасивіших виступів

Сьогодні, 08:52

Слухайте оригінальні варіанти виконання українського "Щедрика"

Напередодні старого Нового року Сегодня.Lifestyle зібрали для вас відео відомих, популярних і красивих виконань найголовнішої і улюбленої в усьому світі різдвяної пісні "Щедрик".

"Щедрик" – головна різдвяна пісня
"Щедрик" – головна різдвяна пісня
Фото: Depositphotos

Народна пісня "Щедрик" в обробці українського композитора Миколи Леонтовича відома в усьому світі як головний саундтрек зимових свят – Carol of the Bells. Прем'єра "Щедрика" відбулася в 1916 році в стінах Університету Святого Володимира (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Композицію виконав університетський хор.

Читайте також:
Коли щедрують, посівають і колядують в Україні 2021 року

У 1921 році "Щедрик" виконали в США на гастролях хору імені Олександра Кошиця в Карнегі-холі (Нью-Йорк). Для американців композицію адаптував композитор Петро Вільговский. "Щедрик" під назвою Carol of the Bells став найулюбленішою різдвяною піснею у всьому світі.

Читайте також:
Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

Текст пісні "Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Найкрасивіші варіанти виконання "Щедрика"

  • "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка": оригінальна пісня

  • Американська версія "Щедрика" – Carol of the Bells

  • "Щедрик" у виконанні групи The Hardkiss: дивіться відео онлайн

  • "Щедрик" у виконанні групи ROCK-H: дивіться відео онлайн

  • "Щедрик" у виконанні гурту "Тінь Сонця": дивіться відео онлайн

  • "Щедрик" у виконанні Злати Огневич: дивіться відео онлайн

  • "Щедрик" у виконанні "ВВ": дивіться відео онлайн

  • "Щедрик" у виконанні Насті Каменської: дивіться відео онлайн

  • "Щедрик" у виконанні гурту ONUKA: дивіться відео онлайн

  • "Щедрик" у виконанні Тіни Кароль: дивіться відео онлайн

  • "Щедрик" у виконанні групи The Piano Guys: дивіться відео онлайн

  • Інструментальна мелодія "Щедрика" у виконанні продюсера і композитора Томмі Профітта:

Микола Леонтович – геніальний український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог. Автор хорових обробок українських народних пісень "Щедрик", "Дударик", "Козака несуть". Його обробка "Щедрика" відома у всьому світі як різдвяна колядка Carol of the Bells. До сторіччя світової слави "Щедрика" в грудні 2018 року в Національному музеї історії України відкрилася виставка "Маестро Різдва", присвячена постаті Миколи Леонтовича.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік Як правильно колядувати, посівати і щедрувати Добірка красивих щедрівок на Старий Новий рік Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень
відео свята Старий Новий рік щедривки
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка

Популярні статті

Сьогодні, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та відео найкрасивіших виступів

Вчора, 22:01Events

Ворожіння на старий Новий рік-2021: ТОП-7 способів

Вчора, 19:59Events

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

Вчора, 18:45Шоу-бізнес

Леся Никитюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії

Вчора, 18:33Food

Рецепти "багатої" куті на старий Новий рік: з коньяком, вершками та маслом

Вчора, 18:24Fun

Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

Вчора, 14:13Events

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік

Вчора, 11:40Food

Тісто для вареників на Старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

Вчора, 05:15Психологія

Гороскоп на сьогодні 12 січня: Овнам потрібен спокійний вечір, а Тельцям – план

11 січняFun

Найкращі ворожіння на старий Новий рік: як і коли ворожать

11 січняFun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

11 січняFood

Страви на старий Новий рік: ТОП-5 рецептів

11 січняEvents

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

11 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 11 січня: Дев чекає приголомшливий успіх, а Терези – прибирання

10 січняWellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

10 січняТехно

Чим замінити WhatsApp – 5 альтернативних месенджерів

Новини партнерів

Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
MARUV в красном боди показала фигуру
MARUV в красном боди показала фигуру
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти