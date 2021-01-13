"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та відео найкрасивіших виступів

Слухайте оригінальні варіанти виконання українського "Щедрика"

Напередодні старого Нового року Сегодня.Lifestyle зібрали для вас відео відомих, популярних і красивих виконань найголовнішої і улюбленої в усьому світі різдвяної пісні "Щедрик".

"Щедрик" – головна різдвяна пісня Фото: Depositphotos

Народна пісня "Щедрик" в обробці українського композитора Миколи Леонтовича відома в усьому світі як головний саундтрек зимових свят – Carol of the Bells. Прем'єра "Щедрика" відбулася в 1916 році в стінах Університету Святого Володимира (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Композицію виконав університетський хор.

У 1921 році "Щедрик" виконали в США на гастролях хору імені Олександра Кошиця в Карнегі-холі (Нью-Йорк). Для американців композицію адаптував композитор Петро Вільговский. "Щедрик" під назвою Carol of the Bells став найулюбленішою різдвяною піснею у всьому світі.

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Текст пісні "Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Найкрасивіші варіанти виконання "Щедрика"

"Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка": оригінальна пісня

Американська версія "Щедрика" – Carol of the Bells

"Щедрик" у виконанні групи The Hardkiss: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні групи ROCK-H: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні гурту "Тінь Сонця": дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні Злати Огневич: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні "ВВ": дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні Насті Каменської: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні гурту ONUKA: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні Тіни Кароль: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні групи The Piano Guys: дивіться відео онлайн

Інструментальна мелодія "Щедрика" у виконанні продюсера і композитора Томмі Профітта:

Микола Леонтович – геніальний український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог. Автор хорових обробок українських народних пісень "Щедрик", "Дударик", "Козака несуть". Його обробка "Щедрика" відома у всьому світі як різдвяна колядка Carol of the Bells. До сторіччя світової слави "Щедрика" в грудні 2018 року в Національному музеї історії України відкрилася виставка "Маестро Різдва", присвячена постаті Миколи Леонтовича.

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