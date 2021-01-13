"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та відео найкрасивіших виступів
Слухайте оригінальні варіанти виконання українського "Щедрика"
Напередодні старого Нового року Сегодня.Lifestyle зібрали для вас відео відомих, популярних і красивих виконань найголовнішої і улюбленої в усьому світі різдвяної пісні "Щедрик".
Народна пісня "Щедрик" в обробці українського композитора Миколи Леонтовича відома в усьому світі як головний саундтрек зимових свят – Carol of the Bells. Прем'єра "Щедрика" відбулася в 1916 році в стінах Університету Святого Володимира (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Композицію виконав університетський хор.
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У 1921 році "Щедрик" виконали в США на гастролях хору імені Олександра Кошиця в Карнегі-холі (Нью-Йорк). Для американців композицію адаптував композитор Петро Вільговский. "Щедрик" під назвою Carol of the Bells став найулюбленішою різдвяною піснею у всьому світі.
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Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
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Микола Леонтович – геніальний український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог. Автор хорових обробок українських народних пісень "Щедрик", "Дударик", "Козака несуть". Його обробка "Щедрика" відома у всьому світі як різдвяна колядка Carol of the Bells. До сторіччя світової слави "Щедрика" в грудні 2018 року в Національному музеї історії України відкрилася виставка "Маестро Різдва", присвячена постаті Миколи Леонтовича.
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