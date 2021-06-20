Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

Ми підготували ефектні привітання і вірші з Днем батька, які ви можете адресувати всім татам – близьким, рідним, знайомим чоловікам, у яких є діти.

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День батька – сімейне свято в Україні. Ми відзначаємо його в третю неділю червня, і у 2021 році дата випадає на сьогодні, 20 червня, разом з іншими значущими святами – Трійцею і Днем медика.

Не забудьте в цей день сказати своєму татові слова ніжності і подяки за його любов, турботу, працю, увагу, виховання і захист. А також обов'язково адресуйте красиві і прикольні привітання з його законним святом. Ми зробили для вас яскраву добірку віршів, смс і побажань в День батька-2021.

З Днем батька: коротке привітання від дітей

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Поздравляю с Днем отца

Искренне и нежно!

Солнца, счастья – без конца,

Веры и надежды.



Хорошо себя веди,

Будь примером детям.

Папа, ты такой один –

Лучший на планете!

З Днем батька: красиві привітання у прозі

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Татусю, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя і радості, щоб здоров'я було міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої і завжди оберігає, що б не трапилося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірною, і радувала кожна мить.

Вірші та листівки з Днем батька Фото: Pixabay

Найкращі привітання з Днем батька у віршах

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Вас, мужчины, поздравляю

Я сегодня с днем отца,

Лаской, добротой, любовью

Будут пусть полны сердца.



Чтобы детям стали другом,

Защищали, берегли,

Чтоб с отцовскою наукой

Они смело в жизни шли.



Вам здоровья я желаю,

Сил, удачи и добра,

Чтоб поддерживали в жизни

Вы детей своих всегда.

Красиві листівки з Днем батька Фото: Pixabay

День батька в Україні: урочисті привітання

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Немає в світі сильнішої людини, мудрішої людини, відданішої людини, ніж батько. Це слово завжди вселяє впевненість у те, що тебе підтримають і зрозуміють, захистять і протягнуть руку, розважливо дадуть пораду і допоможуть. З Днем батька!

Коротке смс привітання в День батька-2021

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Милый папа! С Днем отца!

Будь здоровым круглый год.

Пусть удача без конца

За тобой везде идет.



Пусть звучит всегда твой смех,

Будет доброю душа.

Пусть не встретишь ты помех,

Станет жизнь вся хороша!

З Днем батька: картинки і вірші Фото: Pixabay

Красиве привітання з Днем батька від дітей

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Я в день отца хочу поздравить папу!

Ты — самый близкий человек, родной.

Пусть жизнь твоя будет светла, богата

На ласку, нежность, радость и любовь.



Пусть, как часы, работает здоровье,

И не подводит сердца механизм.

Чтоб внуков нянчил, озарял любовью,

И до глубокой старости дожил!

Зворушливе привітання з Днем батька від друзів

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Вітаю з Днем батька! Бажаю завжди, скільки б років тобі не було і в якому віці не була твоя дитина, залишатися міцним, сміливим, справедливим, чесним, веселим, проникливим, добрим батьком, якого люблять, цінують, поважають і розуміють з півслова!

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