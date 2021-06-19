Чим смачно пригостити тата – 5 ідей до Дня батька
20 червня вітатимемо своїх батьків з їхнім заслуженими святом. Чоловіки люблять м'ясо, тож приготуйте ніжний м'ясний рулет терин, ще – фаршировані сиром печериці, а на десерт – ніжний домашній "Наполеон"
Звісно, кожен з нас у курсі улюблених страв своїх батьків. Але одне спільне, ймовірно, є у всіх – без м'яса цього дня не обійтися. І щоб справді здивувати чоловіків, приготуйте французький рулет терин, а ще – легкий салат з молодої капусти і запіканку з баклажанів і печериці із сиром. Без десерту теж ніяк – ідеальним буде домашній "Наполеон".
Якщо хочете, щоб ваше літо теж стало ідеальним, то потрібно вибрати для себе чудове заняття – ідеї і оригінальні лайфхаки для цього знайдете в нашому календарі.
Гриби, фаршировані сиром, зеленню і сметаною
Інгредієнти
- 12 штук шампіньйонів
- 1 цибулина
- 2 ст. ложки сметани
- 150 г пармезану
- 3 гілочки кропу
- Сіль, мелений чорний перець за смаком
- Кілька столових ложок соняшникової олії
Спосіб приготування
- Очистіть печериці та протріть їх вологим рушником. Видаливши ніжки, викладіть капелюшки грибів на деко і трохи їх посоліть. Тепер візьміть другу частину грибів – ніжки. Очистіть їх і поріжте маленькими кубиками. Очистіть і наріжте цибулю тонкими півкільцями, шириною близько 2 мм.
- Розігрійте сковороду, налийте в неї трохи олії та обсмажте подрібнену цибулину. Смажити потрібно до отримання золотистого кольору. Потім покладіть до цибулі гриби і добре перемішайте. Після цього тушкуйте суміш приблизно 5-7 хвилин. За цей час викладіть в сковороду сметану. Все ретельно перемішайте, одну хвилину погрійте і зніміть з вогню.
- Кріп промити, обсушити, дрібно наріжте і викладіть в сковороду. Добре перемішайте, додайте перець, сіль і знову перемішайте. Далі натріть на середній терці пармезан, відокремте від нього 2 ст. л. і відправте їх до грибної суміші.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Доки вона розігрівається, щільно нафаршируйте капелюшки зробленою сумішшю і посипте їх зверху натертим сиром.
- Випікайте страву приблизно 25-30 хвилин.
Салат з молодої капусти, моцарели і помідорів чері
Інгредієнти
- Молода капуста – 200 г
- Чері – 150 г
- Цибуля-шалот – 15 г
- Моцарелла (кульки) – 60 г
- Кукурудза – 130 г
- Оливкова олія
- Зелень, перець, сіль, олія оливкова або рослинна
Спосіб приготування
- Усі інгредієнти нарізати, перемішати.
- Додати сіль, перець, зелень і оливкову олію. Зверху викласти моцарелу.
Запіканка з баклажанів з фаршем і помідорами
Інгредієнти
- 3 баклажани
- 400 г м'ясного фаршу
- 1 цибулина
- 2 помідори середнього розміру
- 1 склянка томатного соку
- 1 болгарський перець
- 2-3 зубчики часнику
- 1 щіпка сушеної м'яти
- 1 щіпка сушеного орегано
- Кілька гілочок петрушки
- 50 мл олії
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кружальцями завтовшки 1 см. Посолити і залишити хвилин 20, щоб виділився сік і пішла гіркота. Промити і обсушити паперовим рушником.
- Нарізати цибулю дрібним кубиком, половину цибулі додати в фарш, перемішати, посолити і поперчити.
- Готуємо соус: решту цибулі тушкувати на олії 3-5 хвилин. Нарізати помідори і перець кубиками. До цибулі додати томати, перець і часник, пропущений через прес, тушкувати ще 5 хвилин і влити томатний сік, посолити і поперчити. Довести до кипіння і вимкнути. Зняти з вогню, присмачити м'ятою і орегано і перемішати.
- На кожне кружальце баклажана викладаємо трохи фаршу і акуратно ставимо його в форму з високими бортиками. У результаті має вийти імпровізована змійка. Заливаємо соусом і випікаємо за 180 градусів 45 хвилин.
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Терин
Ігредієнти
- Фарш (яловичий) – 500 г
- Філе індички – 200 г
- Бекон – 150 г
- Вершки – 100 мл
- Яйце – 1 шт.
- Фісташки – 30 г
- Фундук – 20 г
- Чорний перець, сухий часник, розмарин
Спосіб приготування
- Розігріти духовку на 180 градусів.
- Нарізати на дрібні шматочки філе індички і ретельно перемішати з фаршем. Розбити в фарш яйце, додати вершки і спеції.
- Частину горіхів подрібнити ножем і додати всі горіхи в фарш, перемішати.
- Прямокутну форму (як для кексу або хліба), вистелити папером для випічки, трохи змастити олією.
- Викласти поперек форми скибочки бекону так, щоб краї трохи звисали з двох боків.
- На бекон викласти фарш, розрівняти і накрити вільними кінцями скибочок бекону.
- Поставити форму на деко, налити на деко 2 склянки гарячої води і запікати годину. Якщо терин починає занадто швидко рум'янитися – прикрити верх фольгою.
- З готового терина злити всю рідину, накрити його фольгою або папером для випічки, поставити в формі в холодильник, накрити чимось важким.
Домашній "Наполеон"
Інгредієнти (тісто)
- 2 шт. – яйця
- 400 г – вершкове масло
- 150 мл – крижана вода
- 1 ст. л – оцет 9%
- 2 ст. л – горілка
- 650 г – борошно
- 0.5 ч. л – сіль
Для крему
- 700 мл – молоко
- 2 шт. – яйця
- 70 г – крохмаль кукурудзяний
- 200 г – цукор
- 140 г – вершкове масло 82.5%
Спосіб приготування
- Яйця збовтати із сіллю вінчиком. Влити крижану воду, оцет і горілку.
- Борошно з підмороженим маслом швидко порубати в крихту.
- У крихту влити яєчну суміш і швидко зібрати тісто в однорідний шар, намагаючись не вимішувати.
- Загорнути тісто в плівку і прибрати в холодильник на кілька годин.
- Поділити тісто на потрібну кількість частин, враховуючи, що під час випікання коржі звужуються на кілька сантиметрів. Шматочки тіста охолодити півгодини в холодильнику.
- Розкачати тісто тонко, обрізати коло потрібного діаметра, зробити проколи виделкою по всій площі коржа.
- Обрізки випікати разом з коржем, вони підуть для крихти на обсипання торта.
- Випікати коржі за 230 градусів до золотистого кольору приблизно 5 хвилин.
- У чаші з'єднати яйця, цукор, крохмаль і збовтати до однорідності.
- Молоко довести до кипіння, одразу зняти з вогню і влити в яєчну суміш безперервної тонкою цівкою при постійному помішуванні.
- Отриману суміш вилити назад в сотейник і уварити до загустіння.
- Зняти крем з вогню і додати вершкове масло, перемішати до повного його розчинення.
- Накрити крем плівкою і прибрати в холодильник на 3 години.
- Перед складанням торта перемішати міксером на низькій швидкості.
- Кожен корж змастити кремом, прибрати торт на ніч у холодильник, покрити крихтами.
І ще один варіянт для святкового столу – кіш з тунцем і шпинатом за рецептом Григорія Германа.
Якщо захочете приготувати ситний м'ясний салат – то тут зібрано 10 їхніх рецептів.
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