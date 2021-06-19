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Чим смачно пригостити тата – 5 ідей до Дня батька

Сьогодні, 07:01

20 червня вітатимемо своїх батьків з їхнім заслуженими святом. Чоловіки люблять м'ясо, тож приготуйте ніжний м'ясний рулет терин, ще – фаршировані сиром печериці, а на десерт – ніжний домашній "Наполеон"

Святкове меню до Дня батька
Святкове меню до Дня батька
Фото: Depositphotos

Звісно, кожен з нас у курсі улюблених страв своїх батьків. Але одне спільне, ймовірно, є у всіх – без м'яса цього дня не обійтися. І щоб справді здивувати чоловіків, приготуйте французький рулет терин, а ще – легкий салат з молодої капусти і запіканку з баклажанів і печериці із сиром. Без десерту теж ніяк – ідеальним буде домашній "Наполеон".

Якщо хочете, щоб ваше літо теж стало ідеальним, то потрібно вибрати для себе чудове заняття – ідеї і оригінальні лайфхаки для цього знайдете в нашому календарі.

Гриби, фаршировані сиром, зеленню і сметаною

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 12 штук шампіньйонів
  • 1 цибулина
  • 2 ст. ложки сметани
  • 150 г пармезану
  • 3 гілочки кропу
  • Сіль, мелений чорний перець за смаком
  • Кілька столових ложок соняшникової олії

Спосіб приготування

  1. Очистіть печериці та протріть їх вологим рушником. Видаливши ніжки, викладіть капелюшки грибів на деко і трохи їх посоліть. Тепер візьміть другу частину грибів – ніжки. Очистіть їх і поріжте маленькими кубиками. Очистіть і наріжте цибулю тонкими півкільцями, шириною близько 2 мм.
  2. Розігрійте сковороду, налийте в неї трохи олії та обсмажте подрібнену цибулину. Смажити потрібно до отримання золотистого кольору. Потім покладіть до цибулі гриби і добре перемішайте. Після цього тушкуйте суміш приблизно 5-7 хвилин. За цей час викладіть в сковороду сметану. Все ретельно перемішайте, одну хвилину погрійте і зніміть з вогню.
  3. Кріп промити, обсушити, дрібно наріжте і викладіть в сковороду. Добре перемішайте, додайте перець, сіль і знову перемішайте. Далі натріть на середній терці пармезан, відокремте від нього 2 ст. л. і відправте їх до грибної суміші.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів. Доки вона розігрівається, щільно нафаршируйте капелюшки зробленою сумішшю і посипте їх зверху натертим сиром.
  5. Випікайте страву приблизно 25-30 хвилин.

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Салат з молодої капусти, моцарели і помідорів чері

Фото: instagram.com/lecker_haus_lecker_essen/

Інгредієнти

  • Молода капуста – 200 г
  • Чері – 150 г
  • Цибуля-шалот – 15 г
  • Моцарелла (кульки) – 60 г
  • Кукурудза – 130 г
  • Оливкова олія
  • Зелень, перець, сіль, олія оливкова або рослинна

Спосіб приготування

  1. Усі інгредієнти нарізати, перемішати.
  2. Додати сіль, перець, зелень і оливкову олію. Зверху викласти моцарелу.

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Запіканка з баклажанів з фаршем і помідорами

Запіканка з баклажанів з фаршем
Запіканка з баклажанів з фаршем
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 3 баклажани
  • 400 г м'ясного фаршу
  • 1 цибулина
  • 2 помідори середнього розміру
  • 1 склянка томатного соку
  • 1 болгарський перець
  • 2-3 зубчики часнику
  • 1 щіпка сушеної м'яти
  • 1 щіпка сушеного орегано
  • Кілька гілочок петрушки
  • 50 мл олії
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати кружальцями завтовшки 1 см. Посолити і залишити хвилин 20, щоб виділився сік і пішла гіркота. Промити і обсушити паперовим рушником.
  2. Нарізати цибулю дрібним кубиком, половину цибулі додати в фарш, перемішати, посолити і поперчити.
  3. Готуємо соус: решту цибулі тушкувати на олії 3-5 хвилин. Нарізати помідори і перець кубиками. До цибулі додати томати, перець і часник, пропущений через прес, тушкувати ще 5 хвилин і влити томатний сік, посолити і поперчити. Довести до кипіння і вимкнути. Зняти з вогню, присмачити м'ятою і орегано і перемішати.
  4. На кожне кружальце баклажана викладаємо трохи фаршу і акуратно ставимо його в форму з високими бортиками. У результаті має вийти імпровізована змійка. Заливаємо соусом і випікаємо за 180 градусів 45 хвилин.

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Терин

Фото: instagram.com/primemeat.ru/

Ігредієнти

  • Фарш (яловичий) – 500 г
  • Філе індички – 200 г
  • Бекон – 150 г
  • Вершки – 100 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Фісташки – 30 г
  • Фундук – 20 г
  • Чорний перець, сухий часник, розмарин

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку на 180 градусів.
  2. Нарізати на дрібні шматочки філе індички і ретельно перемішати з фаршем. Розбити в фарш яйце, додати вершки і спеції.
  3. Частину горіхів подрібнити ножем і додати всі горіхи в фарш, перемішати.
  4. Прямокутну форму (як для кексу або хліба), вистелити папером для випічки, трохи змастити олією.
  5. Викласти поперек форми скибочки бекону так, щоб краї трохи звисали з двох боків.
  6. На бекон викласти фарш, розрівняти і накрити вільними кінцями скибочок бекону.
  7. Поставити форму на деко, налити на деко 2 склянки гарячої води і запікати годину. Якщо терин починає занадто швидко рум'янитися – прикрити верх фольгою.
  8. З готового терина злити всю рідину, накрити його фольгою або папером для випічки, поставити в формі в холодильник, накрити чимось важким.

Домашній "Наполеон"

Фото: instagram.com/lubovicveti/

Інгредієнти (тісто)

  • 2 шт. – яйця
  • 400 г – вершкове масло
  • 150 мл – крижана вода
  • 1 ст. л – оцет 9%
  • 2 ст. л – горілка
  • 650 г – борошно
  • 0.5 ч. л – сіль

Для крему

  • 700 мл – молоко
  • 2 шт. – яйця
  • 70 г – крохмаль кукурудзяний
  • 200 г – цукор
  • 140 г – вершкове масло 82.5%

Спосіб приготування

  1. Яйця збовтати із сіллю вінчиком. Влити крижану воду, оцет і горілку.
  2. Борошно з підмороженим маслом швидко порубати в крихту.
  3. У крихту влити яєчну суміш і швидко зібрати тісто в однорідний шар, намагаючись не вимішувати.
  4. Загорнути тісто в плівку і прибрати в холодильник на кілька годин.
  5. Поділити тісто на потрібну кількість частин, враховуючи, що під час випікання коржі звужуються на кілька сантиметрів. Шматочки тіста охолодити півгодини в холодильнику.
  6. Розкачати тісто тонко, обрізати коло потрібного діаметра, зробити проколи виделкою по всій площі коржа.
  7. Обрізки випікати разом з коржем, вони підуть для крихти на обсипання торта.
  8. Випікати коржі за 230 градусів до золотистого кольору приблизно 5 хвилин.
  9. У чаші з'єднати яйця, цукор, крохмаль і збовтати до однорідності.
  10. Молоко довести до кипіння, одразу зняти з вогню і влити в яєчну суміш безперервної тонкою цівкою при постійному помішуванні.
  11. Отриману суміш вилити назад в сотейник і уварити до загустіння.
  12. Зняти крем з вогню і додати вершкове масло, перемішати до повного його розчинення.
  13. Накрити крем плівкою і прибрати в холодильник на 3 години.
  14. Перед складанням торта перемішати міксером на низькій швидкості.
  15. Кожен корж змастити кремом, прибрати торт на ніч у холодильник, покрити крихтами.

І ще один варіянт для святкового столу – кіш з тунцем і шпинатом за рецептом Григорія Германа.

Якщо захочете приготувати ситний м'ясний салат – то тут зібрано 10 їхніх рецептів.

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