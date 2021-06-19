Чим смачно пригостити тата – 5 ідей до Дня батька

20 червня вітатимемо своїх батьків з їхнім заслуженими святом. Чоловіки люблять м'ясо, тож приготуйте ніжний м'ясний рулет терин, ще – фаршировані сиром печериці, а на десерт – ніжний домашній "Наполеон"

Святкове меню до Дня батька Фото: Depositphotos

Звісно, кожен з нас у курсі улюблених страв своїх батьків. Але одне спільне, ймовірно, є у всіх – без м'яса цього дня не обійтися. І щоб справді здивувати чоловіків, приготуйте французький рулет терин, а ще – легкий салат з молодої капусти і запіканку з баклажанів і печериці із сиром. Без десерту теж ніяк – ідеальним буде домашній "Наполеон".

Якщо хочете, щоб ваше літо теж стало ідеальним, то потрібно вибрати для себе чудове заняття – ідеї і оригінальні лайфхаки для цього знайдете в нашому календарі.

Гриби, фаршировані сиром, зеленню і сметаною

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

12 штук шампіньйонів

1 цибулина

2 ст. ложки сметани

150 г пармезану

3 гілочки кропу

Сіль, мелений чорний перець за смаком

Кілька столових ложок соняшникової олії

Спосіб приготування

Очистіть печериці та протріть їх вологим рушником. Видаливши ніжки, викладіть капелюшки грибів на деко і трохи їх посоліть. Тепер візьміть другу частину грибів – ніжки. Очистіть їх і поріжте маленькими кубиками. Очистіть і наріжте цибулю тонкими півкільцями, шириною близько 2 мм. Розігрійте сковороду, налийте в неї трохи олії та обсмажте подрібнену цибулину. Смажити потрібно до отримання золотистого кольору. Потім покладіть до цибулі гриби і добре перемішайте. Після цього тушкуйте суміш приблизно 5-7 хвилин. За цей час викладіть в сковороду сметану. Все ретельно перемішайте, одну хвилину погрійте і зніміть з вогню. Кріп промити, обсушити, дрібно наріжте і викладіть в сковороду. Добре перемішайте, додайте перець, сіль і знову перемішайте. Далі натріть на середній терці пармезан, відокремте від нього 2 ст. л. і відправте їх до грибної суміші. Розігрійте духовку до 200 градусів. Доки вона розігрівається, щільно нафаршируйте капелюшки зробленою сумішшю і посипте їх зверху натертим сиром. Випікайте страву приблизно 25-30 хвилин.

Салат з молодої капусти, моцарели і помідорів чері

Фото: instagram.com/lecker_haus_lecker_essen/

Інгредієнти

Молода капуста – 200 г

Чері – 150 г

Цибуля-шалот – 15 г

Моцарелла (кульки) – 60 г

Кукурудза – 130 г

Оливкова олія

Зелень, перець, сіль, олія оливкова або рослинна

Спосіб приготування

Усі інгредієнти нарізати, перемішати. Додати сіль, перець, зелень і оливкову олію. Зверху викласти моцарелу.

Запіканка з баклажанів з фаршем і помідорами

Запіканка з баклажанів з фаршем Фото: Depositphotos

Інгредієнти

3 баклажани

400 г м'ясного фаршу

1 цибулина

2 помідори середнього розміру

1 склянка томатного соку

1 болгарський перець

2-3 зубчики часнику

1 щіпка сушеної м'яти

1 щіпка сушеного орегано

Кілька гілочок петрушки

50 мл олії

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружальцями завтовшки 1 см. Посолити і залишити хвилин 20, щоб виділився сік і пішла гіркота. Промити і обсушити паперовим рушником. Нарізати цибулю дрібним кубиком, половину цибулі додати в фарш, перемішати, посолити і поперчити. Готуємо соус: решту цибулі тушкувати на олії 3-5 хвилин. Нарізати помідори і перець кубиками. До цибулі додати томати, перець і часник, пропущений через прес, тушкувати ще 5 хвилин і влити томатний сік, посолити і поперчити. Довести до кипіння і вимкнути. Зняти з вогню, присмачити м'ятою і орегано і перемішати. На кожне кружальце баклажана викладаємо трохи фаршу і акуратно ставимо його в форму з високими бортиками. У результаті має вийти імпровізована змійка. Заливаємо соусом і випікаємо за 180 градусів 45 хвилин.

Терин

Фото: instagram.com/primemeat.ru/

Ігредієнти

Фарш (яловичий) – 500 г

Філе індички – 200 г

Бекон – 150 г

Вершки – 100 мл

Яйце – 1 шт.

Фісташки – 30 г

Фундук – 20 г

Чорний перець, сухий часник, розмарин

Спосіб приготування

Розігріти духовку на 180 градусів. Нарізати на дрібні шматочки філе індички і ретельно перемішати з фаршем. Розбити в фарш яйце, додати вершки і спеції. Частину горіхів подрібнити ножем і додати всі горіхи в фарш, перемішати. Прямокутну форму (як для кексу або хліба), вистелити папером для випічки, трохи змастити олією. Викласти поперек форми скибочки бекону так, щоб краї трохи звисали з двох боків. На бекон викласти фарш, розрівняти і накрити вільними кінцями скибочок бекону. Поставити форму на деко, налити на деко 2 склянки гарячої води і запікати годину. Якщо терин починає занадто швидко рум'янитися – прикрити верх фольгою. З готового терина злити всю рідину, накрити його фольгою або папером для випічки, поставити в формі в холодильник, накрити чимось важким.

Домашній "Наполеон"

Фото: instagram.com/lubovicveti/

Інгредієнти (тісто)

2 шт. – яйця

400 г – вершкове масло

150 мл – крижана вода

1 ст. л – оцет 9%

2 ст. л – горілка

650 г – борошно

0.5 ч. л – сіль

Для крему

700 мл – молоко

2 шт. – яйця

70 г – крохмаль кукурудзяний

200 г – цукор

140 г – вершкове масло 82.5%

Спосіб приготування

Яйця збовтати із сіллю вінчиком. Влити крижану воду, оцет і горілку. Борошно з підмороженим маслом швидко порубати в крихту. У крихту влити яєчну суміш і швидко зібрати тісто в однорідний шар, намагаючись не вимішувати. Загорнути тісто в плівку і прибрати в холодильник на кілька годин. Поділити тісто на потрібну кількість частин, враховуючи, що під час випікання коржі звужуються на кілька сантиметрів. Шматочки тіста охолодити півгодини в холодильнику. Розкачати тісто тонко, обрізати коло потрібного діаметра, зробити проколи виделкою по всій площі коржа. Обрізки випікати разом з коржем, вони підуть для крихти на обсипання торта. Випікати коржі за 230 градусів до золотистого кольору приблизно 5 хвилин. У чаші з'єднати яйця, цукор, крохмаль і збовтати до однорідності. Молоко довести до кипіння, одразу зняти з вогню і влити в яєчну суміш безперервної тонкою цівкою при постійному помішуванні. Отриману суміш вилити назад в сотейник і уварити до загустіння. Зняти крем з вогню і додати вершкове масло, перемішати до повного його розчинення. Накрити крем плівкою і прибрати в холодильник на 3 години. Перед складанням торта перемішати міксером на низькій швидкості. Кожен корж змастити кремом, прибрати торт на ніч у холодильник, покрити крихтами.

І ще один варіянт для святкового столу – кіш з тунцем і шпинатом за рецептом Григорія Германа.

Якщо захочете приготувати ситний м'ясний салат – то тут зібрано 10 їхніх рецептів.

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